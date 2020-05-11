Энергетика
НТВЦена нефти Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель
На бирже ICE к 12:03 по московскому времени стоимость июльских фьючерсов опустилась до 29,93 доллара за баррель (минус 3,36%).
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Комментарии
Политика
Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней
Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам.
Российская газета 09:32
Общество
В Коми продлили режим самоизоляции до 14 мая включительно
Напомним, режим повышенной готовности начал действовать в Коми с 16 марта в регионе только для органов управления и специальных служб.
ИА БНК 14:11
Энергетика
ОАЭ в июне дополнительно сократят добычу нефти
«ОАЭ добровольно дополнительно сократят добычу нефти на 100 тыс. баррелей в день в течение июня в поддержку усилий Саудовской Аравии по восстановлению баланса на рынке нефти»,-- говорится в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 13:17
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
Армия и оружие
Украина испытала новые ракетные комплексы, рассчитанные на «сдерживание РФ»
В украинском ведомстве заявили, что оружие рассчитано на "сдерживание российской агрессии": "Уже совсем скоро ракетное оружие может стать основным инструментом сдерживания российской агрессии".
REGNUM 14:13
Хоккей
ИИХФ поменяет местами сборные России и Канады в группах на ЧМ-2021
Международная федерация хоккея планирует поменять местами сборные России и Канады в группах на чемпионата мире 2021 года, информирует РИА «Новости».
Чемпионат 10:41
Политика
Путин 11 мая рассмотрит вопрос продления нерабочих дней
Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет посвященное коронавирусу совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней в стране.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 12:05
Футбол
Лионель Месси оказал финансовую помощь восьми аргентинским больницам
По информации источника, средства были направлены в фонд Гаррахана, который распределил деньги среди восьми больниц Аргентины.
Чемпионат 12:06
Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков
В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 вчера в 07:41
Происшествия
Организаторов массовой «вечеринки» в Подмосковье доставили в полицию
Организаторов массовых гуляний у ТЦ в Солнечногорске доставили в полицию для объяснений, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
РИА Новости 13:05
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 09:48
Общество
В Петербурге начнут штрафовать за отсутствие масок и перчаток
С 12 мая в Петербурге начнут наказывать за отсутствие масок и перчаток в общественных местах и транспорте.
Live24 вчера в 23:07
Общество
Названы чаще всего нарушающие самоизоляцию регионы России
Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев в беседе с «РИА Новости» рассказал о российских регионах, жители которых чаще всего нарушают самоизоляцию.
Известия вчера в 20:34
Общество
Россиянам ответили на главные вопросы о масочном режиме
Постоянный представитель губернатора Подмосковья в Мособлдуме Александр Горбылев в интервью телеканалу "360" ответил на самые распространенные вопросы о масочном режиме, который в столице и области начинает действовать с 12 мая.
РИА Новости 11:48
Общество
В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до конца мая
Срок режима самоизоляции на территории Волгоградской области продлили до 31 мая, сообщает оперативный штаб региона.
Российская газета 10:53
Общество
Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц
Размер выплаты составит 5 тыс. руб. На нее смогут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также граждане России, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
РБК 10:36
Общество
Подмосковье сохраняет ограничения по работе до 18 мая
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о том, что ограничения по работе, введенные на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19, продлеваются до 18 мая.
Газета.Ru 14:38
Единоборства
Александр Усик ответил на вызов борца на бой без правил
Bookmaker-ratings.ru 10:30
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
Общество
Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер, подчеркнув, что они будут зависеть от качества соблюдения жителями донского региона "масочного" режима.
Ugpressa.ru 11:35
Фигурное катание
Хореограф группы Тутберидзе: академия Плющенко плюет нам в лицо
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о своем резонансном комментарии относительно ухода фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
Газета.Ru 12:47
Общество
Вице-мэр Новороссийска уволена после шашлыков на карантине
Новороссийск, Краснодарский край, 11 мая 2020, 19:52 — REGNUM Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко уволена с должности, об этом сообщил в своём Instagram-аккаунте глава города Игорь Дяченко.
REGNUM 12:52
Интернет
Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10
Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад.
3DNews 04:59
Общество
Названа причина сбоя в работе портала госуслуг
Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена с проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
РИА Новости 14:10
Общество
Режим самоизоляции граждан в Крыму продлен до лета – указ
Режим самоизоляции для жителей Крыма продлен до 31 мая.
ИА Крыминформ 08:27
Политика
Грызлов пообещал жителям Донбасса всестороннюю поддержку Москвы
Москва, 11 мая 2020, 20:43 — REGNUM Всё необходимое для прекращения боевых действий и налаживания мирной жизни в Донбассе делала и будет дальше делать Москва, заявил 11 мая полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов, сообщает «Донецкое агентство новостей».
REGNUM 13:43
Общество
Путин заявил о завершении нерабочих дней в России
Период нерабочих дней в России, связанный с коронавирусом и длившийся шесть недель, завершен 11 мая.
The Penza Post 09:58