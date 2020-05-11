На бирже ICE к 12:03 по московскому времени стоимость июльских фьючерсов опустилась до 29,93 доллара за баррель (минус 3,36%).

Цена нефти Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель

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