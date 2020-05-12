Энергетика

News.ruNews.ruЦена на нефть Brent опустилась ниже $30

Июльский фьючерс на нефть эталонной марки Brent во время торгов снизился на 3,29%.
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Цена нефти на сырьевых биржах незначительно выросла

ИА Красная Весна00:47

Цены на нефть стабилизировались ниже отметки 30 долларов

Московский Комсомолецвчера в 22:21

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30

Коммерсантъвчера в 04:57

Нефть подешевела из-за вероятности второй волны коронавируса в Китае

News.ruвчера в 09:52

Как цены нефти, золота или акций могут помочь предсказать курс биткоина

РБКвчера в 08:27

Цена нефти Brent снижалась до $29,35

ТАССвчера в 14:39

Цены на нефть опять падают на Сингапурской бирже

Pravda.Ru10 мая в 22:51
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Наука

Женщин предупредили о возможном бесплодии из-за коронавируса

Женщин предупредили о возможном бесплодии из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:22
2
Происшествия

Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Красноярска

Лайнер "Почта России" совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за проблем с шасси.
Газета.Ru 00:06
12
Политика

Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru вчера в 07:35
625
Общество

Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции

Как отметили в Telegram-канале штаба по экономическим вопросам, ежедневно в Москве выявляют более пяти тысяч новых случаев COVID-19, однако такие цифры объясняются увеличением объемов тестирования.
РИА Новости вчера в 14:05
28
Происшествия

Пятеро погибли в пожаре в петербургской больнице

Интерфакс 00:46
165
Общество

В Кузбассе продлевается режим повышенной готовности

Кузбасс почти два месяца живёт в режиме ограничений.
Вести Кузбасс вчера в 08:07
42
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
567
Общество

Маск возобновил работу завода Tesla в Калифорнии, несмотря на запрет

Бизнесмен Илон Маск заявил, что корпорация Tesla возобновила работу своего завода в городе Фримонт на территории штата Калифорния, несмотря на запрет местных властей, выданный ранее всем крупным предприятиям из-за распространения коронавируса.
Евразия Daily вчера в 20:39
2
Происшествия

Рыбак нашел в реке труп пропавшего в ноябре саратовца

Как сообщает региональное СУ СК России, тело гражданина около полудня 9 мая на удалении около 2 км от р.п. Романовка обнаружил в р. Карай рыбак.
Регион 64 00:27
Общество

На Сахалине вводят въезд по пропускам

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань.
Газета.Ru 00:27
51
Политика

Путин 11 мая проведет совещание по вопросу продления нерабочих дней

В понедельник, 11 мая, российский лидер Владимир Путин проведет совещание, на котором будет поднят вопрос о ситуации с распространение коронавируса в России, в том числе возможность продления периода нерабочих дней в стране после 11 мая.
Журналистская правда 10 мая в 10:40
5,4K
Здоровье

Биолог объяснила процесс формирования иммунитета против коронавируса

Продолжительный и сильный иммунитет от коронавируса формируется только у 7–8% переболевших, сообщила «РИА Новости» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова.
РБК 00:39
142
Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции

Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко лишилась своего поста после публикации в Сети видео ее отдыха во время самоизоляции.
Известия вчера в 17:38
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Футбол

Президент Украинской ассоциации футбола находится под следствием УЕФА

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко стал объектом расследования УЕФА и ФИФА, сообщает агентство AP.
Чемпионат вчера в 15:42
Общество

В Гидрометцентре пообещали неоднородное лето

Предстоящее лето в целом в России будет теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 22:00
Общество

Минтруд: Выплаты в 10 тысяч рублей могут получить 22 миллиона детей

Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет смогут получить 22 миллиона российских детей, сообщили в Минтруде РФ.
Daily Storm вчера в 14:17
8
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
1,7K
Шоу-бизнес

Появились первые фото тещи Александра Цекало

Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились весной прошлого года.
StarHit.ru вчера в 03:30
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Здоровье

В Дагестан направят медикаменты для лечения коронавируса

По данным источника, в республику уже начали поступать необходимые лекарственные препараты, используемые для лечения вируса.
Дагестанская правда вчера в 05:10
47
Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском вчера в 09:28
149
Политика

Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту

Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru вчера в 11:26
247
Политика

Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами

Президент США Дональд Трамп прервал очередную пресс-конференцию после перебранки с журналистами.
РИА Новости вчера в 17:50
59
Общество

ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10 мая в 10:14
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Политика

Украинский политолог назвал Зеленского «слабаком в роли президента»

Ранее Погребинский заявил, что Зеленскому нужно будет искать самолет и срочно бежать из страны в случае, если МВФ не выделит очередной кредит.
РИА Новости вчера в 18:31
Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
751
Общество

Кожемяко считает, что в регионе рано ослаблять ограничения

Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство.
РИА Новости вчера в 21:41
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Экономика

Банки откажутся давать потребительские кредиты без залога

Газета отмечает, что приостановка банком выдачи кредитов со ссылкой на пандемию и без привязки к сфере деятельности заемщика пока носит единичный характер на кредитном рынке.
Ведомости вчера в 23:26
Общество

Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

Сразу после завершения выступления президент России подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми.
НТВ вчера в 10:35
6
Общество

Названа причина сбоя в работе портала госуслуг

Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
РИА Новости вчера в 14:10
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Авто

В FIA провели расследование 28 серьёзных аварий

В FIA провели расследование 28 серьёзных и смертельных аварий, произошедших на разных трассах в прошлом году, и объявили об изменениях в области безопасности.
F1news.ru вчера в 13:12
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