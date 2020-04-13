Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $31 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $31 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Комментарии
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Президент России Владимир Путин заявил о ежедневно меняющейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране в ходе очередного совещания о мерах по борьбе с коронавирусом.
Арбуз 09:06
Общество
Уткин назвал Соловьева обезьяной в споре о России
Соловьев в ответ назвал Уткина психически больным человеком, высказывания которого не могут дискредитировать российское государство.
Московский Комсомолец 04:36
Политика
Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан считает снос статуи маршала Конева нелепым.
Коммерсантъ вчера в 12:00
Энергетика
Саудовская Аравия продолжает ценовую войну
Несмотря на сделку ОПЕК+, Саудовская Аравия, похоже, решила продолжить ценовую войну.
Вести.Ru 08:15
Энергетика
Страны ОПЕК+ заключили сделку о сокращении добычи нефти
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца.
RT на русском вчера в 14:20
Политика
В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
Экономика
ЦБ рекомендует лишать премии финансистов за обман клиентов
Финансовые сотрудники ради количества привлеченных клиентов (денежных сумм для обслуживания в организации), продаж услуг и продуктов вводят клиента в заблуждение, преувеличивая выгодность предложения, скрывая особенности, риски, полную стоимость услуги или продукта.
Вести.Ru 10:12
Общество
Москвичи не справились с получением пропуска по СМС
В ведомстве уточнили, что некоторые пользователи отправляют СМС со свободным текстом, например «дайте мне пропуск», однако для его получения надо оформлять сообщение по шаблону.
Lenta.ru 07:28
Гаджеты
Стало известно, каким будет новый iPhone 12
Сразу несколько изменений может получить iPhone 12, который компания Apple покажет грядущей осенью.
Российская газета 08:57
Происшествия
В Подмосковье члены семьи незаконно захоронили родственницу
Сотрудники кладбища в Свердловском обнаружили незаконное захоронение женщины.
ТАСС 11:58
Общество
Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России
Вице-премьер считает, что полный выход из ограничительных мер в России может произойти к лету, если россияне будут соблюдать все рекомендации по социальному дистанцированию и самоизоляции.
RT на русском вчера в 07:23
Происшествия
Водитель «Форда», в который влетел микроавтобус, оказался в больнице
Новый Калининград.Ru 12:37
Финансы
Внешний долг России снизился на 8,3%
Внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2020 года составил $450 млрд, что на 8,3% или на $40,8 млрд ниже показателя на начало 2020 года, следует из материалов ЦБ РФ.
ТАСС 09:20
Экономика
ВТБ дал кредитные каникулы 40 тысячам россиян
ВТБ за первые десять дней апреля одобрил кредитные каникулы для 40 тысяч россиян и получил заявки на кредитные каникулы от малого и микробизнеса на 226 миллиардов рублей, одобрив обращений на 160 миллиардов, сообщил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 07:18
Кино
Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд
Inc-news.ru вчера в 15:52
Армия и оружие
National Interest рассказал о судьбе доставшихся Украине Бе-12
Территория новостей 12:43
Общество
Лукашенко: в Белоруссии ни один человек не умер от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет умерших от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:47
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Транспорт
РЖД отменят 32 поезда дальнего следования
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Lenta.ru вчера в 11:47
Общество
На Кубани введено «беспропускное окно»
Обращаю ваше внимание — это «окно» только для владельцев авто и тех, кто будет с ними перемещаться, — написал губернатор Вениамин Кондратьев в Instagram.
News.ru 07:43
Энергетика
Названы плюсы и минусы для России от рекордной сделки по нефти
Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину РБК, назвали плюсы и минусы для России от рекордной сделки по сокращению добычи нефти между участниками предыдущего соглашения ОПЕК+ и сторонними странами, заключенной 12 апреля.
Lenta.ru 12:55
Шоу-бизнес
Ванну с лапшой Доширак приняла Ольга Бузова
Ольга Бузова, попала под нелепость Гусейна Гасанова, тот заставил её принять ванну с лапшой, именуемой в простонародье "бич пакетной".
КМВ Новости 06:57
Технологии
Crytek намекнула на выход новой Crysis
Официальный «Твиттер» научно-фантастического шутера от первого лица Crysis, разработанного немецкой компанией Crytek, неожиданно опубликовал тизер — «Получаем данные».
Чемпионат 11:55
Авто
Cadillac запускает онлайн-продажи в России
SpeedMe 13:21
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после госпитализации
REGNUM вчера в 03:08
Шоу-бизнес
Кети Топурия вышла обнаженной в лес
Вокалистка российской группы «А’Студио» Кети Топурия поделилась с подписчиками в микроблоге фотографией, на которой она запечатлена обнаженной.
Bimru.ru 08:09
Происшествия
Экс-глава РАО Федотов признал вину в многомиллионном мошенничестве
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в Пресненский суд Москвы уголовное дело о многомиллионном мошенничестве в отношении бывшего главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, его матери и других фигурантов.
Коммерсантъ 12:24
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:27
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
Футбол
Клопп был шокирован новостью о Далглише
В интервью пресс-службе «Ливерпуля» Клопп сказал, что оказался потрясен новостью о болезни Далглиша.
ProstoProSport 13:14