Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $31 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Цена на нефть Brent опустилась ниже $31 за баррель

Общество В Москве выдали уже 1,8 млн цифровых пропусков Количество цифровых пропусков, оформленных жителями Москвы для передвижения по городу на личном или общественном транспорте, достигло к вечеру понедельника 1,8 млн. 2

Авто Представлен Land Rover Defender с двигателем от Corvette Тюнинг-фирма E.C.D. Automotive Design из США, которая специализируется на доработке автомобилей Land Rover, представила старый внедорожник Defender, который обладает грубой мощью от американского двигателя и французским изяществом. 7

Происшествия На Алтае расследуют случаи травли зараженных COVID-19 Материалы о травле и призывах к насильственным действиям в отношении жительницы Барнаула, вернувшейся из заграничной поездки и заразившейся COVID-19, были переданы в УФСБ по Алтайскому краю из Генеральной прокуратуры. 8

Футбол Каррера прокомментировал слова Глушакова о себе Ранее Глушаков рассказал, что Каррера хотел поменять капитана «Спартака».

Политика Путин: ситуация с коронавирусом меняется не в лучшую сторону «На выделенные дополнительные деньги Министерство обороны развернуло уже практически работу в регионах РФ для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе»,— сказал Владимир Путин. 2,6K

Здоровье Около 40% новых заболевших коронвирусом в РФ не имели симптомов Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в виде видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что у примерно 40% пациентов с коронавирусом не наблюдались клинические симптомы. 4

Здоровье В России снизилось число летальных исходов от пневмонии на 5% Дмитрий Коротаев / ИЗВЕСТИЯ В России снизилось число летальных исходов от пневмонии и других заболеваний на 5% по сравнению с показателями прошлого года.

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Экономика В России могут временно запретить импорт дешевого бензина Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». 3,1K

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Общество Сроки пика пандемии коронавируса назвал ведущий эпидемиолог Китая Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что если ситуация с коронавирусом на планете будет развиваться также, как сейчас, то до пика заболеваемости остается еще минимум две недели. 68

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. 46

Экономика Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить. 13

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