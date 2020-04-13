Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $31 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $31 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Комментарии
Общество
В Москве выдали уже 1,8 млн цифровых пропусков
Количество цифровых пропусков, оформленных жителями Москвы для передвижения по городу на личном или общественном транспорте, достигло к вечеру понедельника 1,8 млн.
ТАСС 11:50
Общество
Минздрав заявил о рисках дефицита лекарств в России
В Минздраве заявили о рисках дефицита некоторых лекарств в России.
Lenta.ru 11:25
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
Новые случаи коронавируса выявлены в 62 регионах России. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.
Lenta.ru 03:48
Авто
Представлен Land Rover Defender с двигателем от Corvette
Тюнинг-фирма E.C.D. Automotive Design из США, которая специализируется на доработке автомобилей Land Rover, представила старый внедорожник Defender, который обладает грубой мощью от американского двигателя и французским изяществом.
За рулем Кубань 01:41
Политика
Google объяснил причину блокировки видео обращения Путина на YouTube
Google признал, что решение о блокировке видео было ошибочным и вызвано ограниченностью ресурсов, сообщает ТАСС.
RuNews24.ru 10:14
Происшествия
На Алтае расследуют случаи травли зараженных COVID-19
Материалы о травле и призывах к насильственным действиям в отношении жительницы Барнаула, вернувшейся из заграничной поездки и заразившейся COVID-19, были переданы в УФСБ по Алтайскому краю из Генеральной прокуратуры.
Российская газета 09:07
Футбол
Каррера прокомментировал слова Глушакова о себе
Ранее Глушаков рассказал, что Каррера хотел поменять капитана «Спартака».
RT на русском 11:27
Политика
Путин: ситуация с коронавирусом меняется не в лучшую сторону
«На выделенные дополнительные деньги Министерство обороны развернуло уже практически работу в регионах РФ для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе»,— сказал Владимир Путин.
Коммерсантъ 08:43
Общество
ГИБДД ограничила прием экзаменов на водительские права
Поскольку автошколы временно не работают, они будут проводиться в усеченных группах.
Эхо Москвы 08:33
Общество
Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в столице увеличивается, поскольку тесты стали лучше.
Lenta.ru 11:19
Здоровье
Около 40% новых заболевших коронвирусом в РФ не имели симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в виде видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что у примерно 40% пациентов с коронавирусом не наблюдались клинические симптомы.
Московский Комсомолец 11:33
Здоровье
В России снизилось число летальных исходов от пневмонии на 5%
Дмитрий Коротаев / ИЗВЕСТИЯ В России снизилось число летальных исходов от пневмонии и других заболеваний на 5% по сравнению с показателями прошлого года.
РЕН ТВ 11:20
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика
Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике.
Lenta.ru 09:50
Общество
Парикмахеры угрожают первому вице-премьеру Удмуртии
Парикмахеры угрожают первому заместителю председателя правительства Удмуртии Александру Свинину.
ГТРК Удмуртия 04:10
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Здоровье
Врач рассказал, когда в России наступит пик заболеваемости COVID-19
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России откладывается, его можно ожидать в конце апреля, заявил главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в эфире Соловьев Live.
РИА Новости 11:01
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
Политика
Пушков раскрыл роль России на мировой арене
В треугольнике Россия, Китай, США, у Москвы появятся новые возможности, роль страны существенно возрастет на мировой арене, пишет «Парламентская газета».
ФедералПресс вчера в 22:51
Общество
Кабмин определил список имеющих право наказывать за нарушение ЧС лиц
Правительство определило список госслужащих, которые имеют право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях.
РБК 08:51
Политика
Лидер Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия вчера в 12:23
Общество
Сроки пика пандемии коронавируса назвал ведущий эпидемиолог Китая
Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что если ситуация с коронавирусом на планете будет развиваться также, как сейчас, то до пика заболеваемости остается еще минимум две недели.
Телепорт вчера в 22:57
Интернет
Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС 06:01
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:27
Экономика
Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.
Интерфакс 05:49
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Игры
Продюсер Genshin Impact написал письмо игрокам
По итогам бета-тестирования стало ясно, что в Genshin Impact не хватает контента — проведя в ней 50 часов, игроки не знают, что делать дальше.
Игромания.ру 10:14
Общество
Медиков в Москве с 14 апреля начнут тестировать на антитела к CОVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с завтрашнего дня, 14 апреля, ведомство запустит в Москве тестирование на наличие антител к коронавирусу COVID-19.
Коммерсантъ 11:07
Культура
В столице запустили проект «Культурная Москва онлайн»
RT на русском 09:56