Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $31 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $31 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Комментарии
Общество
В ВОЗ рассказали, когда Россия пройдет пик эпидемии коронавируса
Пик будет зависеть от того, насколько быстро эпидемия перейдет в другую фазу, то есть будет ли остановлена передача или нет", - заявила она.
РИА Новости 07:08
Общество
Правительство России выделило 50 млрд рублей на допвыплаты медикам
«По поручению президента подписано распоряжение правительства о выделении около 50 млрд рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медикам», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
RT на русском 02:48
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
Общество
В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами
РИА Новости 10:22
Религия
У 18 священников и монахов Московской епархии выявили коронавирус
Коронавирус на 13 апреля выявлен у 18 священнослужителей и монашествующих Московской городской епархии, сообщается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 09:39
Общество
Испания и Италия начали смягчение карантинного режима
Власти двух европейских стран, наиболее пострадавших от коронавируса, приступили к смягчению строгих мер изоляции.
Газета Metro 09:15
Технологии
Во Франции нашли флягу римского легионера
Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 11 апреля в 04:15
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
Общество
Песков прокомментировал рост преступности в стране
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:47
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
Общество
В Москве начнут тестировать медиков на антитела к коронавирусу
В Москве начнут тестировать медиков на иммунитет к коронавирусу с 14 апреля.
РБК 12:46
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяет ряд поездов дальнего следования
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 11:26
Политика
В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
Политика
Турция вновь введет комендантский час в выходные из-за коронавируса
Власти Турции решили в следующие выходные, 18 и 19 апреля, повторить введение 48-часового комендантского часа из-за коронавируса.
Известия 12:17
Политика
Путин заявил об ухудшении обстановки с коронавирусом
Обстановка с коронавирусом меняется не в лучшую сторону. Об этом заявил в понедельник, 13 апреля, президент России Владимир Путин.
Известия 08:35
Наука
Найдено лекарство, блокирующее размножение коронавируса
По словам экспертов, в перечень потенциально эффективных лекарств против SARS-CoV-2, которые вызывают COVID-19, стоит включить нелфинавир.
Лезги газет 07:13
Шоу-бизнес
Участнице «Холостяка» Насте Ковалевой потребовалась помощь психолога
Красивое сказочное свидание Насти Ковалевой и Антона, которое закончилось поцелуями, пришлось по душе далеко не всем участницам проекта.
Wday.ru вчера в 06:19
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия вчера в 00:59
Экономика
По итогам 2020 года в РФ закроется до 50% малого бизнеса – экономист
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что значительные меры по поддержке бизнеса уже принимаются, однако в сложившейся ситуации они могут оказаться недостаточными.
REGNUM 09:12
Авто
Очень редкая «Волга»: полноприводный ГАЗ 24-95, который был у Брежнева
Дизайн "приподнятой" "Волги" мало отличался от донорской ГАЗ 24, разве что решетка радиатора практически повторяла "гриль" ГАЗ 21.
Российская газета 07:05
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян разочаровала фанатов, показав свое подростковое фото
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала свое подростковое фото и огорчила фанатов изменившейся с тех пор внешностью.
РЕН ТВ 10:54
Общество
В Нью-Йорке от коронавируса умерли больше 10 тысяч человек
В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умер 671 человек, что увеличивает общее число жертв до 10 056, сообщил в Twitter губернатор Эндрю Куомо.
Газета.Ru 11:58
Политика
Кадыров упрекнул ФСБ в бездействии из-за «травли» со стороны «Новой»
«Новая Газета» считает «странным» подобное высказывание Рамзана Кадырова, заявили РБК в пресс-службе издания.
РБК 12:52
Технологии
«Ростелеком» открыл регистрацию на онлайн-хакатон VirusHack
13 апреля «Ростелеком» открыл регистрацию на онлайн-хакатон VirusHack.
Вести Калининград 07:57
Общество
В Италии число жертв коронавируса превысило 20 тысяч человек
Число погибших вследствие заражения коронавирусом в Италии превысило 20 тысяч, за сутки скончались 566 человек, заявил на брифинге глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
РИА Новости 12:14
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после госпитализации
Газета.Ru 11 апреля в 17:33
Политика
Google объяснил блокировку видеообращения Путина на YouTube
Google объяснил блокировку видеообращения Путина на YouTube.
RZN.info 11:00
Экономика
Реальные доходы россиян в ближайшие три месяца могут упасть на 17,5%
ВВП России по итогам этого года может снизиться на 3,8 процента. Ее восстановление ожидается лишь в следующем.
Эхо Москвы вчера в 21:04
Футбол
Гендиректор «Зенита» опроверг интерес к защитнику «Ювентуса» Ругани
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе клуба к защитнику «Ювентуса» Даниэле Ругани.
Metaratings 10:34