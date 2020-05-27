Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $35 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $35 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Здоровье
Бразилия обошла США по числу выявленных за сутки случаев Covid-19
Даже в США, анти-лидере пандемии, за сутки выявили меньше инфицированных — 22,6 тыс. Об этом сообщается на сайте Worldometer.info.
Евразия Daily 00:34
Общество
Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии
Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления, в котором прописан особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 22:07
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Коммерсантъ вчера в 10:56
Футбол
Трансферная цель «Локомотива» может оказаться в «Ницце»
Защитник греческого "Олимпиакоса" Константинос Цимикас может оказаться в "Ницце". Об этом сообщает France Football.
Газета.Ru 00:36
Происшествия
В реке в Псковской области нашли тело 15-летней девочки
RT на русском вчера в 20:36
Футбол
РФС подтвердил разрешение проводить матчи РПЛ со зрителями
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата страны со зрителями, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.
Газета.Ru вчера в 11:59
Здоровье
Доктор Мясников перечислил причины ослабления коронавируса в стране
Каждый раз, попадая в очередной организм, вирус немного ослабевает. Об этом рассказал доктор Александр Мясников.
Российская газета 00:03
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости 27 мая в 13:57
Кино
Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона
Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости 27 мая в 06:31
Политика
Рогозин прокомментировал идею Маска бомбить Марс
Идея основателя компании SpaceX Илона Маска нанести ядерный удар по Марсу чудовищна и является прикрытием для выведения ядерного оружия в космическое пространство.
Известия 27 мая в 17:05
Общество
Инфекционист: коронавирус станет еще одним сезонным заболеванием
Евгений Тимаков - вакцинолог, врач-инфекционист уверен: коронавирусная инфекция в недалеком будущем станет сезонным заболеванием.
Pravda.Ru вчера в 22:51
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Общество
Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Ведомости вчера в 09:04
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс вчера в 16:22
Армия и оружие
Репетиции парада Победы начнутся с 8 июня
ИА Красная Весна вчера в 18:54
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости 27 мая в 16:50
Армия и оружие
В США описали шесть видов космического оружия
Центр стратегических и международных исследований США выделил и описал шесть видов космического оружия.
Ferra вчера в 08:01
Футбол
Шамиль Газизов подтвердил наличие переговоров «Уфы» с Red Bull
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал подробнее о том, что клуб может начать сотрудничество с австрийским концерном Red Bull.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 13:20
Происшествия
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
Мэр американского города Миннеаполис, расположенного в штате Миннесота, Джейкоб Фрей ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском вчера в 21:56
Наука
Ученые представили инструмент для быстрой генетической идентификации
Специалисты из Америки провели масштабную работу, в результате которой смогли использовать технологию редактирования генов CRISPR для разработки абсолютно нового инструмента для быстрой генетической идентификации.
Goroday.ru 27 мая в 08:31
Шоу-бизнес
Пелагея подала на развод с хоккеистом Телегиным
26 мая Пелагея подала документы на развод. Пара воспитывает трёхлетнюю дочь Таисию.
Pravda.Ru 27 мая в 02:52
Общество
Стас Костюшкин рассказал о пережитом изнасиловании в детстве
Российский певец, бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин рассказал, что в возрасте восьми лет стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 20:40
Политика
Руководство Twitter отреагировало на указ Трампа о соцсетях
Руководство компании Twitter назвало "реакционным и политизированным" указ президента США Дональда Трампа о социальных сетях.
Газета.Ru вчера в 22:56
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Экономика
Регионы получат 8,1 млрд рублей на оплату услуг по вывозу мусора
Правительство России одобрило распределение межбюджетных трансфертов 67 регионам страны на оплату коммунальных услуг по вывозу мусора на сумму 8,1 миллиарда рублей — соответствующий проект распоряжения принят на очередном заседании кабмина 28 мая, заявили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.
Парламентская газета вчера в 06:39
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для кинотеатров
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для предупреждения распространения COVID-19 в кинотеатрах.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:22
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Происшествия
В Москве таксист спас девушку от насильников
В четвертом часу утра московский таксист получил казалось бы обычный заказ в Троицк, что в Новой Москве.
Комсомольская правда вчера в 14:45
Здоровье
Стало известно, какие врачи начнут работать в Кузбассе с 1 июня
С 1 июня в регионе начнется плановый приём врачей акушеров-гинекологов в женских консультациях и кабинетах гинекологии в поликлиниках.
Evo-rus.com 01:11
Армия и оружие
В Пентагоне разработали новый способ бомбардировки
В военном ведомстве США предлагают использовать в качестве бомбардировщиков транспортные самолеты и платформу для ракет.
Городовой вчера в 14:36