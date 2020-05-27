Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $35 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Цена на нефть Brent опустилась ниже $35 за баррель

Здоровье Бразилия обошла США по числу выявленных за сутки случаев Covid-19 Даже в США, анти-лидере пандемии, за сутки выявили меньше инфицированных — 22,6 тыс. Об этом сообщается на сайте Worldometer.info.

Общество Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления, в котором прописан особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии коронавируса. 426

Футбол Трансферная цель «Локомотива» может оказаться в «Ницце» Защитник греческого "Олимпиакоса" Константинос Цимикас может оказаться в "Ницце". Об этом сообщает France Football.

Футбол РФС подтвердил разрешение проводить матчи РПЛ со зрителями Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата страны со зрителями, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации. 13

Политика МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR. 1,6K

Кино Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах. 3

Политика Рогозин прокомментировал идею Маска бомбить Марс Идея основателя компании SpaceX Илона Маска нанести ядерный удар по Марсу чудовищна и является прикрытием для выведения ядерного оружия в космическое пространство. 208

Общество Инфекционист: коронавирус станет еще одним сезонным заболеванием Евгений Тимаков - вакцинолог, врач-инфекционист уверен: коронавирусная инфекция в недалеком будущем станет сезонным заболеванием.

Политика Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. 2,3K

Космос Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA. 1,4K

Футбол Шамиль Газизов подтвердил наличие переговоров «Уфы» с Red Bull Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал подробнее о том, что клуб может начать сотрудничество с австрийским концерном Red Bull.

Происшествия В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков Мэр американского города Миннеаполис, расположенного в штате Миннесота, Джейкоб Фрей ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. 96

Наука Ученые представили инструмент для быстрой генетической идентификации Специалисты из Америки провели масштабную работу, в результате которой смогли использовать технологию редактирования генов CRISPR для разработки абсолютно нового инструмента для быстрой генетической идентификации.

Политика В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ. 269

Экономика Регионы получат 8,1 млрд рублей на оплату услуг по вывозу мусора Правительство России одобрило распределение межбюджетных трансфертов 67 регионам страны на оплату коммунальных услуг по вывозу мусора на сумму 8,1 миллиарда рублей — соответствующий проект распоряжения принят на очередном заседании кабмина 28 мая, заявили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко. 2

Шоу-бизнес Евгения Лоза разводится с мужем Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей. 46

Происшествия В Москве таксист спас девушку от насильников В четвертом часу утра московский таксист получил казалось бы обычный заказ в Троицк, что в Новой Москве. 14