Энергетика

REGNUMREGNUMЦена на нефть Brent опустилась ниже $35 за баррель

Лондон, 27 мая 2020, 17:57 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $35 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 27 мая.
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Нефть выросла в цене после разговора Путина с саудовским кронпринцем

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Общество

Собянин предложил прогулки в Москве по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском 09:04
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Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
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Общество

В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков

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Футбол

Президент «Урала»: «Погребняк просит, чтобы его забрали из больницы»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о состоянии нападающего Павла Погребняка, у которого был обнаружен коронавирус.
Матч ТВ 11:15
Биатлон

СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону

Ещё одним решением Совета СБР правления стало включение вице-президента организации Валерия Польховского в список тренеров и специалистов спортивных сборных команд России по биатлону на сезон-2020/21.
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Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Издательство Bubble и онлайн-кинотеатр Кинопоиск HD выбрали своеобразный способ представить фильм "Майор Гром: Чумной Доктор".
Российская газета 11:40
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Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
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Общество

Умер советник президента «Лукойла» Сергей Малюков

Советник президента Лукойла Сергей Малюков умер 25 мая после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в компании.
ТАСС 13:06
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Игры

В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные на РС

Для всех, кто приобретет полную версию во время выходных бесплатной игры, прогресс будет сохранен.
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
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Экономика

В России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 08:38
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Общество

Кадыров объяснил, почему на его руке был медицинский катетер

Znak.com 12:05
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Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
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Политика

Киевский суд признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской

Окружной административный суд в Киеве признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской.
Газета.Ru 10:17
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Политика

Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", - цитирует издание РИА Новости.
Вестник Кавказа вчера в 11:02
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

Evo-rus.com 13:25
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Политика

Посол Украины в Германии назвал «пощёчиной» идею снять санкции с РФ

Берлин, 27 мая 2020, 12:25 — REGNUM Предложение отменить антироссийские санкции, обнародованное министром федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге, является «пощёчиной для украинцев», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью изданию Potsdamer Neuste Nachrichten.
REGNUM 05:25
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Общество

В правительство направили предложение о выплатах на детей до 17 лет

В правительство направлено предложение о расширении поддержки на семьи с детьми до 17 лет, заявила в интервью «РИА Новости» уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
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Гаджеты

Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280

Китайская компания Xiaomi, как и ожидалось, официально представила сегодня, 26 мая, «умные» телевизоры Redmi Smart TV X: новинки будут доступны в трёх размерах — диагональю 50, 55 и 65 дюймов.
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Здоровье

Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу

Ранее Минздрав утвердил новый порядок госпитализации больных с коронавирусом: в стационар будут направлять только пациентов в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
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Общество

Экс-главе Закарпатья Москалю стало плохо в прямом эфире

Бывшему главе Закарпатской и Луганской областей Украины Геннадию Москалю стало плохо в прямом эфире украинского телеканала NewsOne, ему вызывали скорую.
Взгляд.ру 12:40
Происшествия

После пропажи девочки в Псковской области возбуждено дело об убийстве

В Псковской области продолжают искать трехлетнюю девочку, которая четыре дня назад пропала в районе садоводчества "Кебь".
Российская газета 10:24
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Здоровье

В Греции нашли способ защитить население от коронавируса

С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом.
РИА Новости 13:05
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Хоккей

КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября

«Предварительная дата начала сезона КХЛ 2020/2021 – 2 сентября 2020 года».
SM News 10:51
Экономика

В Калининградской области остановлен оборот мебельных предприятий

В результате оборот мебельных предприятий практически остановлен. Косвенно отрасль очень сильно пострадала.
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Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
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Журналиста Первого канала спустили с лестницы в администрации Кстова

Охранник администрации города Кстова Нижегородской области столкнул с лестницы журналиста «Первого канала».
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Авто

BMW официально представила обновленную BMW 6-Series GT

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Меркель считает необходимым соблюдать санкции против РФ

Как писал NEWS.ru ранее, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что санкции в отношении России во время пандемии коронавирусной инфекции неприятны.
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