Энергетика
REGNUMЦена на нефть Brent опустилась ниже $35 за баррель
Лондон, 27 мая 2020, 17:57 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $35 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 27 мая.
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Общество
Власти Москвы ужесточат масочный режим с 1 июня
С 1 июня в Москве ужесточается масочный режим.
Известия 13:12
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в больнице
Ранее стало известно, что 20 мая Игнатьев подал иск в Верховный суд на президента Владимира Путина, в котором он оспаривает свое увольнение.
Суть событий 12:37
Политика
Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая
Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
Общество
В Свердловской области обнародовали санитарную декларацию
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил санитарную декларацию для предпринимателей.
REGNUM 12:15
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Общество
Путину предложили распространить доплату на детей на всех безработных
Доплата в три тысячи рублей, которая полагается тем, кто потерял работу после 1 марта, может быть распространена на всех зарегистрированных безработных.
Российская газета 10:50
Общество
Умер советник президента «Лукойла» Сергей Малюков
Советник президента Лукойла Сергей Малюков умер 25 мая после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в компании.
ТАСС 13:06
Здоровье
Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу
Главный внештатный патологоанатом Минздрава Георгий Франк отметил, что в России тела 98 процентов умерших подвергаются вскрытию, что позволяет оценить истинное влияние коронавируса на смертность.
Lenta.ru 12:57
Кино
Фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона зрителей
Art Pictures Studio распространила релиз, что по итогам первого месяца онлайн-проката фильм "Спутник" посмотрели более 1 миллиона раз.
Российская газета 08:09
Футбол
Сезон в РПЛ могут возобновить со зрителями на трибунах
Чемпионат РФ по футболу могут возобновить с болельщиками на трибунах. Переговоры об этом с российскими властями в данный момент ведет РФС.
ProstoProSport 10:32
Биатлон
СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону
Ещё одним решением Совета СБР правления стало включение вице-президента организации Валерия Польховского в список тренеров и специалистов спортивных сборных команд России по биатлону на сезон-2020/21.
RT на русском 13:15
Авто
Первые Geely Atlas Pro появились в Беларуси
На самом предприятии факт прибытия первых Geely Atlas Pro подтвердили, но сроки начала производства уточнить не смогли, сославшись на определенные «корректировки» в связи с пандемией.
Автоновости дня вчера в 05:02
Происшествия
Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью
Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу.
Вести.Ru 10:42
Общество
К концу недели Москва столкнется с рекордным количеством дождей
Вести.Ru вчера в 13:56
Шоу-бизнес
У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
Гаджеты
Samsung представила дебетовую карту Samsung Money с кешбеком
Компания Samsung в партнёрстве с технологической компанией SoFi, занимающейся разработками программ для учёта финансов, представила пластиковою дебетовую карту Samsung Money с функцией кешбека и поддержкой бесконтактной оплаты.
3DNews 11:27
Здоровье
Стали известны зарплаты главврачей Волгоградской области
Опубликованы декларации о среднемесячной зарплате за 2019 год главных врачей и главных бухгалтеров больниц Волгоградской области.
Блокнот Волгоград 09:56
Экономика
Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет
Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM 08:53
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Политика
Лавров прокомментировал режим полётов над Калининградской областью
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что режим полетов над Калининградской областью соответствует режиму, который установлен над Аляской.
Военное дело 07:35
Политика
В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы
RT на русском 07:49
Политика
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили нефтяной рынок
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили в телефонном разговоре мировой рынок нефти, пишет Кремль.
Газета.Ru 12:04
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
Финансы
Об опасности для доллара предупредил бывший глава Минфина США
По словам экс-главы Минфина США Генри Полсона, доллар получил статус главной валюты в мире из-за сочетания целого ряда факторов.
Цензуры.Нет вчера в 13:01
Политика
Оператор «Северного потока-2» оценил угрозы новыми санкциями от США
Оператор "Северного потока 2" ответил на угрозы новыми санкциями со стороны посла США в Германии, отметив, что они являются незаконной дискриминацией европейских компаний.
РЕН ТВ вчера в 14:55
Происшествия
Под Волгоградом выявлен новый очаг коронавируса в психинтернате
Волгоград, 27 мая 2020, 12:36 — REGNUM Новый очаг коронавируса зарегистрирован в Урюпинском психоневрологическом интернате Волгоградской области.
REGNUM 05:36