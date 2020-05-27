Лондон, 27 мая 2020, 17:57 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $35 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 27 мая.

Цена на нефть Brent опустилась ниже $35 за баррель

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