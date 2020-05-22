Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $35 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $35 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Цены на нефть начали снижение после периода роста

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Нефть выросла на 8% с начала недели

REGNUM22 мая в 16:44

Цены на нефть опустились к отметке 35 долларов

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Цены на нефть обвалились

Lenta.ru22 мая в 01:56

Нефть дешевеет: Brent - $34,61 за баррель, WTI - $32,02

Агентство нефтегазовой информации22 мая в 01:02

Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

ТАСС21 мая в 23:44

Цена Brent упала ниже $35 после отказа КНР дать прогноз по росту ВВП

РБК22 мая в 02:25
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 08:33, Ашберн
Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
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Армия и оружие

Российский «Панцирь-С1» сбил турецкий беспилотник в Ливии

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1Э" российского производства сбил турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 в небе над Ливией.
Газета.Ru вчера в 16:46
Происшествия

Под Мурманском ищут пропавшую девочку

Сотрудники управления МЧС по Мурманской области вместе с водолазами, волонтерами и местными жителями начали поиски пропавшей девочки, которая ушла в сторону реки Тунтсайоки Кандалакшского района.
ТАСС 05:56
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Политика

Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
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Политика

Савченко рассказала НТВ, как Порошенко мародерствовал в Донбассе

В своей исповеди политический арестант среди прочего рассказал, как вице-президент США Байден шантажировал Порошенко, а тот совершил государственную измену.
НТВ 05:00
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Армия и оружие

В США заметили усталость Путина от войны в Сирии

Президент России Владимир Путин, по всей видимости, устал от участия страны в гражданской войне в Сирии, которая все больше затягивается.
Lenta.ru 08:07
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Кино

Франшизу «Мир Юрского периода» продолжат после третьей части

КиноПоиск вчера в 06:10
Общество

Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая

RT на русском вчера в 04:47
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Экономика

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
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Происшествия

Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой

РИА Новости 05:00
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Общество

Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений

Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM 05:58
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Общество

В Пензенской области четыре ребенка заразились коронавирусом

В воскресенье, 24 мая, пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина рассказала о новых заболевших коронавирусом в регионе.
Smi58.ru 05:59
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Общество

Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы

Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
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Политика

МИД КНР заявил о готовности вместе с Россией отстаивать итоги войны

"Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности", — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 03:57
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Футбол

«Локомотив» ждёт прибытия Николича на следующей неделе

«Локомотив» ожидает прибытия в Москву нового главного тренера команды Марко Николича до конца следующей недели.
Евро-футбол.ру 06:29
Авто

КамАЗ начал испытания нового самосвала К5

«КамАЗ» приступил к испытаниям новых самосвалов «КамАЗ-65952» с кабиной К5.
Автоновости дня 05:00
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Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru вчера в 15:27
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Политика

В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу

США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 22 мая в 16:31
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Авто

Ford Focus ST не получит системы полного привода

Автопроизводитель готовит гибридную модификацию для нового поколения Focus ST. В интервью изданию Car Advice глава подразделения Ford Performance Europe Штефан Муензингер сообщил о том, что Ford Focus ST новой генерации не получит полноприводной версии.
Тарантас Ньюс 06:59
Шоу-бизнес

Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов

РИА Новости вчера в 08:29
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Общество

В Челябинской области приступили к снятию ограничений

В Челябинской области с сегодняшнего дня снят ряд ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:03
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Здоровье

Названа болезнь, повышающая риск смерти от коронавируса

Международная команда ученых выявила пугающую закономерность - пациенты с хроническими болезнями печени, в частности с циррозом, чаще других умирают от новой коронавирусной инфекции.
Сайт интересных новостей 22 мая в 14:49
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Политика

Алиханов оценил заявления советника Трампа о Калининграде

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РБК прокомментировал заявления советника американского президента Роберта О'Брайена, назвавшего Калининград «кинжалом в сердце Европы».
RT на русском 08:23
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Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом

Российская газета 00:47
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Происшествия

Теннисист Басилашвили задержан за избиение экс-супруги

BFM.ru 06:38
Экономика

Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
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Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
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Энергетика

Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар

Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу.
Lenta.ru 22 мая в 13:00
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Здоровье

В Смольном объяснили резкий рост смертности пациентов с коронавирусом

В пресс-службе городского комитета по здравоохранению заявили, что резкий рост числа жертв коронавируса в Петербурге за последние сутки обусловлен увеличенной интенсивностью работы Комиссии по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ.
Что происходит 07:10
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В центре Киева проходит митинг против политики Зеленского

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