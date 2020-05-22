Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $35 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $35 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Нефть дешевеет: Brent - $34,61 за баррель, WTI - $32,02
Агентство нефтегазовой информациивчера в 01:02
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:06, Ашберн
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия вчера в 04:55
Происшествия
Установлена личность захватчика отделения банка в Москве
Полицейские установили личность захватчика отделения банка на Земляном Валу в Москве.
Газета.Ru 09:30
Футбол
Кикнадзе ответил, почему «Локомотив» расстался с Сёминым
Василий Кикнадзе рассказал, с чем связано решение расстаться с Юрием Сёминым. Слова руководителя столичного клуба передаёт «Россия 24».
ГЛАС.RU вчера в 04:53
Армия и оружие
Минобороны РФ представило кадры полета Ту-142М3 над Тихим океаном
Самолеты преодолели более девяти тысяч километров, продолжительность полета составила 12 часов, сообщили в Минобороны РФ.
Экономика сегодня 05:24
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
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Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям
RuNews24.ru 14:14
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Сатановский рассказал о «бардаке» в России: «Голикова одним видом панику наводит»
«Голикова одним своим видом панику наводит: о чём говорит, неважно, сразу хочется бежать к спасательным шлюпкам», - продолжил эксперт.
Московский Комсомолец 09:49
Армия и оружие
Ким Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания
Лидер КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, на которой предложил стратегию усиления ядерного сдерживания при условии использования стратегических сил лишь «в случае крайней необходимости», передает северокорейское агентство ЦТАК.
Коммерсантъ 18:25
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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском 17:30
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Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
Общество
Под гнётом санкций Huawei рассчитывает на процессоры MediaTek и UNISOC
Источник изображения: Reuters Nikkei Asian Review со ссылкой на информированные источники сообщает, что существующий план Huawei Technologies подразумевает замещение процессоров HiSilicon собственной разработки на готовые решения MediaTek и UNISOC.
3DNews вчера в 02:24
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Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Ведомости вчера в 05:14
Кино
Вышел трейлер «Довода» Кристофера Нолана
Вышел трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана.
Афиша Daily вчера в 02:00
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» сбил турецкий беспилотник в Ливии
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1Э" российского производства сбил турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 в небе над Ливией.
Газета.Ru 16:46
Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
Piter.tv вчера в 02:44
Общество
В России появится единый реестр населения
Госдума в третьем чтении приняла закон о едином регистре населения России.
Первый Тульский 21 мая в 11:06
Армия и оружие
ВМС США испытали лазер против беспилотника
Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС 18:10
Общество
Кадыров опубликовал видеообращение
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-байрама. Видеопоздравление он выложил в свой Telegram-канал.
Газета.Ru 15:35
Здоровье
Названа болезнь, повышающая риск смерти от коронавируса
Международная команда ученых выявила пугающую закономерность - пациенты с хроническими болезнями печени, в частности с циррозом, чаще других умирают от новой коронавирусной инфекции.
Сайт интересных новостей вчера в 14:49
Спорт
Два новых случая заражения коронавирусом выявлено в АПЛ
В результате тестирования на коронавирус игроков и персонала клубов английской футбольной премьер-лиги выявлено еще два положительных случая в двух клубах, сообщается на сайте турнира.
РИА Новости 17:12
Футбол
Кокорин выложил фото с «Роллс-Ройсом»: «Иногда можно»
Sports.ru 14:59
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
Позже стало известно, что девушка неоднократно звонила в «скорую», но диспетчер сообщила, что везти её некуда – все больницы переполнены.
Поребрик.Медиа 11:38
Единоборства
Макгрегор назвал лучшего бойца в истории смешанных единоборств
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор считает, что в рейтинге лучших бойцов в истории смешанных единоборств он уступает лишь бразильцу Андерсону Силве.
RT на русском 11:40
Происшествия
МЧС ликвидировало нефтяное пятно в акватории Москвы-реки
«21 мая была обнаружена тонкая радужная пленка неизвестного происхождения в месте впадения реки Баньки в реку Москву в районе Павшинской поймы протяженностью вдоль береговой линии Баньки — 500 м и пятно размером 30 на 10 вдоль береговой линии реки Москвы», — сообщили в главке.
РБК 12:59
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат 21 мая в 07:00
Авто
Новый Genesis G80 догнал в цене BMW 5-Series и Audi A6
Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях.
Letnews.ru 14:42
Шоу-бизнес
Лоза резко ответил на слова Пригожина о бедствующих артистах
Музыкант Юрий Лоза дал оценку заявлению продюсера Иосифа Пригожина о том, что из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, артисты оказались в тяжёлом финансовом положении.
News.ru 18:40
Общество
Назван период заразности носителей коронавируса
Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru 12:01
Авто
КамАЗ начал испытывать новый самосвал К5
Новое камазовское семейство грузовиков К5 с кабиной совместного с Mercedes-Benz производства - это не только магистральные седельные тягачи и шасси, но и самосвалы, которые производитель сейчас активно испытывает перед запуском в серию.
Вести.Ru вчера в 05:38
Общество
Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми
Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
REGNUM 07:07