Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $35 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Цена на нефть Brent опустилась ниже $35 за баррель

Происшествия Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами. 75

Общество Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым. 995

Армия и оружие Ким Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания Лидер КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, на которой предложил стратегию усиления ядерного сдерживания при условии использования стратегических сил лишь «в случае крайней необходимости», передает северокорейское агентство ЦТАК.

Политика В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот. 3

Политика Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер. 4,6K

Общество Под гнётом санкций Huawei рассчитывает на процессоры MediaTek и UNISOC Источник изображения: Reuters Nikkei Asian Review со ссылкой на информированные источники сообщает, что существующий план Huawei Technologies подразумевает замещение процессоров HiSilicon собственной разработки на готовые решения MediaTek и UNISOC.

Армия и оружие ВМС США испытали лазер против беспилотника Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете. 240

Общество Кадыров опубликовал видеообращение Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-байрама. Видеопоздравление он выложил в свой Telegram-канал. 539

Здоровье Названа болезнь, повышающая риск смерти от коронавируса Международная команда ученых выявила пугающую закономерность - пациенты с хроническими болезнями печени, в частности с циррозом, чаще других умирают от новой коронавирусной инфекции. 29

Спорт Два новых случая заражения коронавирусом выявлено в АПЛ В результате тестирования на коронавирус игроков и персонала клубов английской футбольной премьер-лиги выявлено еще два положительных случая в двух клубах, сообщается на сайте турнира.

Единоборства Макгрегор назвал лучшего бойца в истории смешанных единоборств Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор считает, что в рейтинге лучших бойцов в истории смешанных единоборств он уступает лишь бразильцу Андерсону Силве.

Происшествия МЧС ликвидировало нефтяное пятно в акватории Москвы-реки «21 мая была обнаружена тонкая радужная пленка неизвестного происхождения в месте впадения реки Баньки в реку Москву в районе Павшинской поймы протяженностью вдоль береговой линии Баньки — 500 м и пятно размером 30 на 10 вдоль береговой линии реки Москвы», — сообщили в главке. 4

Технологии Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа. 110

Авто Новый Genesis G80 догнал в цене BMW 5-Series и Audi A6 Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях. 11

Шоу-бизнес Лоза резко ответил на слова Пригожина о бедствующих артистах Музыкант Юрий Лоза дал оценку заявлению продюсера Иосифа Пригожина о том, что из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, артисты оказались в тяжёлом финансовом положении.

Общество Назван период заразности носителей коронавируса Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов. 63

Авто КамАЗ начал испытывать новый самосвал К5 Новое камазовское семейство грузовиков К5 с кабиной совместного с Mercedes-Benz производства - это не только магистральные седельные тягачи и шасси, но и самосвалы, которые производитель сейчас активно испытывает перед запуском в серию.