Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $35 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Цена на нефть Brent опустилась ниже $35 за баррель

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