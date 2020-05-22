Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $35 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $35 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Цены на нефть обвалились

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Нефть выросла на 8% с начала недели

REGNUM22 мая в 16:44

Цена Brent упала ниже $35 после отказа КНР дать прогноз по росту ВВП

РБК22 мая в 02:25

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на июль на Лондонской нефтяной бирже 22 мая в 12:00 MSK составил $34.34 за баррель (-$1.72; -4.77%)

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Цены на нефть начали снижение после периода роста

RT на русском22 мая в 16:22

Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

ТАСС21 мая в 23:44

Нефть Brent дешевеет на бирже Лондона

News.ru22 мая в 00:43
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 08:53, Ашберн
Экономика

Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
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Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом

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Единоборства

Макгрегор не включил Нурмагомедова в рейтинг бойцов ММА

Боец смешанных единоборств ирландец Конор Макгрегор составил список лучших спортсменов ММА в Twitter.
NewInform 05:13
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Футбол

Лингард сравнил Ибрагимовича с Джорданом

Игрок английского "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард сравнил футболиста Златана Ибрагимовича с баскетболистом Майклом Джорданом, передает BeIN Sports.
Газета.Ru 07:32
Общество

Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 22 мая в 13:09
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Общество

В Ленобласти запретили остановки во время проезда на автомобиле через 11 городов

"В 11 городах Ленинградской области установлен особый порядок проезда - автомобили, следующие через данные населенные пункты проходят их безостановочно в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:55
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Происшествия

Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой

РИА Новости 05:00
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Общество

Путин назвал время начала проведения ЕГЭ

Президент России Владимир Путин отметил, что считает необходимым провести ЕГЭ по всей стране, а сам экзамен начнется 29 июня, передает РИА Новости.
Радио Sputnik 21 мая в 07:28
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Происшествия

В Крыму задержали авиадебошира из Подмосковья

Жителя Дубны Московской области задержали в Симферополе за пьяный дебош на борту самолёта.
RT на русском 08:13
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Здоровье

90 новых случаев коронавируса зафиксировали в Свердловской области

Всего в Свердловской области у 3704 человек подтвержден коронавирус, из них 1226 пациентов выздоровели, 16 — скончались.
Kursk.com 04:03
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Политика

Алиханов оценил заявления советника Трампа о Калининграде

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РБК прокомментировал заявления советника американского президента Роберта О'Брайена, назвавшего Калининград «кинжалом в сердце Европы».
RT на русском 08:23
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Общество

Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
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Шоу-бизнес

Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов

РИА Новости вчера в 08:29
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Общество

Кадыров обратился к мусульманам на фоне сообщений о своей болезни

URA.Ru вчера в 22:32
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Политика

Турция готова организовать чартерные рейсы для туристов из России

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:21
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Общество

Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы

Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
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Политика

В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу

США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 22 мая в 16:31
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Здоровье

У главврача инфекционной больницы в Калуге обнаружили коронавирус

Известия 06:25
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Экономика

Британия уведомила Россию о введении новой таможенно-тарифной системы

Российское правительство поставлено в известность о введении Великобританией новой таможенно-тарифной системы.
ТАСС 22 мая в 10:55
1
Политика

Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России

Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
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Путешествия

Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня

Газета.Ru 22 мая в 14:38
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Общество

Министра экологии Сахалинской области проверят на уток

Сахалин.Инфо 05:40
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Армия и оружие

Защитники ДНР подавили огневую точку украинских военных

Подразделения народной милиции самопровозглашенной ДНР подавили огневую точку украинских силовиков, с которой велся обстрел поселка Старомихайловка на окраине Донецка.
Вести.Ru 08:15
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Происшествия

В Москве голый мужчина приставал к прохожим

В Москве росгвардейцы задержали голого мужчину, который приставал к людям, облил одного из прохожих краской, а потом забрался в цистерну с водой, пишет РИА "Новости" со ссылкой на столичное управление ведомства.
Газета.Ru 08:38
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Общество

Полиция Китая разогнала демонстрантов в Гонконге

Гонконг, Китай, 24 мая 2020, 09:13 — REGNUM Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, выступающих против законопроекта о защите национальной безопасности в Гонконге.
REGNUM 02:13
Культура

Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца

Газета.Ru 22 мая в 21:43
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Шоу-бизнес

Сестра Ким Кардашьян Хлои кардинально сменила имидж

Сестра американской бизнесвумен и светской львицы Ким Кардашьян Хлои на странице в Instagram продемонстрировала кардинально изменившийся имидж.
Дни24 01:53
Общество

В Росгидромете объяснили причины резкой смены погоды летом

Изменения регионального климата в летний период могут привести к шквалистым ветрам и резкой смене погоды.
ТАСС 04:45
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Происшествия

Главврач объяснила «изоляцию» медсестер в морге в Башкирии

Ранее портал proufu.ru сообщил, что двух медсестер временного провизорского отделения Архангельской ЦРБ изолировали в морге после контакта с 65-летней пациенткой с подтвержденным COVID-19.
РИА Новости 08:26
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Общество

Прокуратура проверит нарушения прав медиков госпиталя в «Крокус Экспо»

Прокуратура Московской области проводит проверку информации в СМИ о невыплате зарплаты медикам временного госпиталя в «Крокус Экспо», говорится на сайте ведомства.
Право.ру 07:31
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