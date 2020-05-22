Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $35 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $35 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом
Российская газета 00:47
Единоборства
Макгрегор не включил Нурмагомедова в рейтинг бойцов ММА
Боец смешанных единоборств ирландец Конор Макгрегор составил список лучших спортсменов ММА в Twitter.
NewInform 05:13
Футбол
Лингард сравнил Ибрагимовича с Джорданом
Игрок английского "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард сравнил футболиста Златана Ибрагимовича с баскетболистом Майклом Джорданом, передает BeIN Sports.
Газета.Ru 07:32
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 22 мая в 13:09
Общество
В Ленобласти запретили остановки во время проезда на автомобиле через 11 городов
"В 11 городах Ленинградской области установлен особый порядок проезда - автомобили, следующие через данные населенные пункты проходят их безостановочно в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:55
Происшествия
Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой
РИА Новости 05:00
Общество
Путин назвал время начала проведения ЕГЭ
Президент России Владимир Путин отметил, что считает необходимым провести ЕГЭ по всей стране, а сам экзамен начнется 29 июня, передает РИА Новости.
Радио Sputnik 21 мая в 07:28
Происшествия
В Крыму задержали авиадебошира из Подмосковья
Жителя Дубны Московской области задержали в Симферополе за пьяный дебош на борту самолёта.
RT на русском 08:13
Здоровье
90 новых случаев коронавируса зафиксировали в Свердловской области
Всего в Свердловской области у 3704 человек подтвержден коронавирус, из них 1226 пациентов выздоровели, 16 — скончались.
Kursk.com 04:03
Политика
Алиханов оценил заявления советника Трампа о Калининграде
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РБК прокомментировал заявления советника американского президента Роберта О'Брайена, назвавшего Калининград «кинжалом в сердце Европы».
RT на русском 08:23
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
РИА Новости вчера в 08:29
Общество
Кадыров обратился к мусульманам на фоне сообщений о своей болезни
URA.Ru вчера в 22:32
Политика
Турция готова организовать чартерные рейсы для туристов из России
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:21
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 22 мая в 16:31
Экономика
Британия уведомила Россию о введении новой таможенно-тарифной системы
Российское правительство поставлено в известность о введении Великобританией новой таможенно-тарифной системы.
ТАСС 22 мая в 10:55
Политика
Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России
Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
Путешествия
Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня
Газета.Ru 22 мая в 14:38
Общество
Министра экологии Сахалинской области проверят на уток
Сахалин.Инфо 05:40
Армия и оружие
Защитники ДНР подавили огневую точку украинских военных
Подразделения народной милиции самопровозглашенной ДНР подавили огневую точку украинских силовиков, с которой велся обстрел поселка Старомихайловка на окраине Донецка.
Вести.Ru 08:15
Происшествия
В Москве голый мужчина приставал к прохожим
В Москве росгвардейцы задержали голого мужчину, который приставал к людям, облил одного из прохожих краской, а потом забрался в цистерну с водой, пишет РИА "Новости" со ссылкой на столичное управление ведомства.
Газета.Ru 08:38
Общество
Полиция Китая разогнала демонстрантов в Гонконге
Гонконг, Китай, 24 мая 2020, 09:13 — REGNUM Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, выступающих против законопроекта о защите национальной безопасности в Гонконге.
REGNUM 02:13
Культура
Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Газета.Ru 22 мая в 21:43
Шоу-бизнес
Сестра Ким Кардашьян Хлои кардинально сменила имидж
Сестра американской бизнесвумен и светской львицы Ким Кардашьян Хлои на странице в Instagram продемонстрировала кардинально изменившийся имидж.
Дни24 01:53
Общество
В Росгидромете объяснили причины резкой смены погоды летом
Изменения регионального климата в летний период могут привести к шквалистым ветрам и резкой смене погоды.
ТАСС 04:45
Происшествия
Главврач объяснила «изоляцию» медсестер в морге в Башкирии
Ранее портал proufu.ru сообщил, что двух медсестер временного провизорского отделения Архангельской ЦРБ изолировали в морге после контакта с 65-летней пациенткой с подтвержденным COVID-19.
РИА Новости 08:26
Общество
Прокуратура проверит нарушения прав медиков госпиталя в «Крокус Экспо»
Прокуратура Московской области проводит проверку информации в СМИ о невыплате зарплаты медикам временного госпиталя в «Крокус Экспо», говорится на сайте ведомства.
Право.ру 07:31