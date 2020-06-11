Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $39 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $39 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 10:51, Ашберн
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Армия и оружие
Саудовская Аравия сбила йеменскую баллистическую ракету, есть раненые
Взгляд.ру 09:54
Авто
В автомобиле кондиционер забирает около 2% мощности
32CARS.ru 01:33
Происшествия
Адвокат оценила видеообращение Ефремова с точки зрения закона
Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Москве актер Михаил Ефремов через видеообращение извинился перед родственниками погибшего.
Народные новости 05:10
Общество
Безработные получат дополнительное пособие на каждого ребенка
«Гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющими детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне — августе 2020 года увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)», — говорится в постановлении.
ИА Красная Весна 11 июня в 12:36
Происшествия
В Париже митингуют против полицейского произвола
В столице Франции проходит масштабная акция протеста против полицейского произвола.
Коммерсантъ 09:26
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 10:30
Общество
Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых
Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM вчера в 11:47
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП
На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь.
Кубань 24 03:47
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru вчера в 08:45
Авто
Nissan показал официальное фото нового Nissan X-Trail
Nissan показал первое высококачественной официальное фото, позволяющее в деталях рассмотреть новый Nissan X-Trail.
Дни24 05:15
Происшествия
Мужчину убило молнией в Новосибирской области
Мужчину убило молнией в посёлке Коченёво под Новосибирском, сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 10:42
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
Политика
В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса
По данным источников, коронавирусом уже заразились советник Зеленского Руслан Демченко и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Газета.Ru 07:41
Футбол
Кокорин заявил, что тюрьма его ничему не научила
Думаю, тюрьма научить однозначно ничему не способна.
Vprognoze.ru 02:16
Происшествия
В Петербурге скончался получивший ранение на Невском проспекте студент
Студент Санкт-Петербургского государственного университета Владислав Голиков, получивший ранение в ходе конфликта с охранником на Невском проспекте, скончался.
Известия 09:58
Политика
Украину приняли в партнёрство расширенных возможностей НАТО
Как пишет Deutsche Welle, кроме Украины, статус партнёра расширенных возможностей НАТО имеют Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.
RT на русском вчера в 10:17
Происшествия
В Екатеринбурге произошла перестрелка на рынке
Конфликт между двумя мужчинами на рынке в Екатеринбурге перерос в перестрелку, один человек пострадал, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 10:18
Общество
Гидрометцентр ожидает возвращения жары в европейскую часть РФ
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на территории европейской части России.
Газета.Ru вчера в 20:33
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Михаила Ефремова
Актёр и театральный режиссёр Александр Ширвиндт на страницах своей новой книги «Опережая некролог» рассказал о пьяных выходках своего друга Олега Ефремова, отца Михаила Ефремова.
News.ru вчера в 09:40
Кино
Вышел трейлер нового фильма Уэса Андерсона «Французский вестник»
В фильме собран звездный актерский состав: Бенисио Дель Торо, Билл Мюррей, Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе, Уиллем Дефо и другие актеры.
REGNUM 11 июня в 05:00
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка.
Ведомости 08:20
Общество
«Дождь»: сотрудник ГБУ «Автомобильные дороги» рассказал о принуждении голосовать по поправкам в Конституцию
"Дождь": сотрудник ГБУ "Автомобильные дороги" рассказал о принуждении голосовать по поправкам в Конституцию Сотрудников ГБУ "Автомобильные дороги" обязали принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, сообщает "Дождь" со ссылкой на анонимного работника бюджетной организации.
Медиазона 10:15
Кино
Премьеры «Матрицы 4» и «Годзиллы против Кинг Конга» отложены
Киностудия Warner Bros. внесла значительные изменения в прокатные графики своих крупнобюджетных проектов, в том числе фантастических фильмов "Годзилла против Кинг Конга" и "Матрица 4".
Kinonews.ru 02:24
Фигурное катание
Александра Трусова исполнила ранее не покорявшийся ей четверной прыжок
Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выучила новый прыжок — четверной риттбергер.
53 новости 09:07
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Общество
Джонсон назвал снос памятников попыткой подвергнуть прошлое цензуре
Снос исторических памятников является попыткой солгать об истории своей страны, современное поколение не может подвергать цензуре прошлое, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Взгляд.ру вчера в 08:23
Происшествия
Семья Сергея Захарова не приняла извинений Ефремова
РИА Новости 09:39
Общество
Спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается в Германии
Evo-rus.com 02:20