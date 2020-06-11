Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $39 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $39 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь.
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Мужчину убило молнией в Новосибирской области

Мужчину убило молнией в посёлке Коченёво под Новосибирском, сообщили в Следственном комитете.
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