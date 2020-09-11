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Rambler News Service
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $40 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
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Российская газета

Кубышка для сибирской нефти

Российская газета04:12
Аргументы и Факты

Цены на нефть марки Brent упали ниже 40 долларов за баррель

Аргументы и Факты02:39
Газета.Ru

Цены на нефть упали ниже $40 за баррель

Газета.Ru01:15
REGNUM

Нефть просела ниже психологической отметки $40

REGNUM03:12
ПРАЙМ

Нефть дешевеет на опасениях за баланс спроса и предложения на рынке

ПРАЙМ01:31
Татар-информ

Цена нефти Brent вновь опустилась ниже 40 долларов

Татар-информ02:22
Вести.Ru

Цена на нефть марки Brent снова падает

Вести.Ru23:33

«Ъ» сообщил о нехватке в бюджете средств на закупку дорогих лекарств

На закупки дорогостоящих лекарств в РФ не хватает средств из федерального бюджета, поэтому Минздраву приходится выдвигать дополнительные требования при расширении списка таких препаратов - в частности, ограничивать число пациентов, которые могут бесплатно получить их, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министерства руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ.
Интерфакс03:58
21

СК Белоруссии отказался возбуждать дело о насилии против протестующих

Следственный комитет (СК) Белоруссии отказал члену президиума координационного совета оппозиции Павлу Латушко, который потребовал возбудить уголовные дела о применении насилия к протестующим.
Коммерсантъ02:33
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Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

Центр Гамалеи представил в журнал The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.
РИА Новостивчера в 06:01
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Microsoft объявила цены на консоли Xbox Series X и Series S в России

Как сообщается на сайте информационного-новостного портала EVO-RUS.COM, стало известно о дате начала продаж на российском рынке игровых консолей Xbox Series S и Xbox Series X. Продажи стартуют с 10 ноября текущего года.
Лезги газетвчера в 14:12
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Андронов: «Украинцу Малиновскому из-за перехода россиянина Миранчука предлагают покинуть „Аталанту“. Это подло»

Спортивные комментаторы Алексей Андронов и Александр Шмурнов обсудили переход футболиста сборной России Алексея Миранчука в «Аталанту», за которую играет украинец Руслан Малиновский.
Sport24.ru18:47

В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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