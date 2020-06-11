Энергетика
Российская газетаЦена на нефть марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась до 39,2 доллара за баррель, а североамериканская нефть WTI торгуется за 36,7 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.
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Путешествия
Глава Ростуризма заявила о неготовности других стран принимать россиян
Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов.
РБК 16:38
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Политика
Названо самое мощное оружие России в Арктике
Газета.Ru вчера в 08:51
Общество
Стали известны возможные условия нахождения Ефремова в колонии
Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал о возможных условиях нахождения актера Михаила Ефремова в колонии.
Lenta.ru 17:57
Экономика
Северный поток-2 заработает на полную мощность – как Германия обошла ограничения ЕС
Программа правительства Германии фактически нивелирует ограничения газовой директивы ЕС, открывая перспективные возможности использования российского газопровода.
Новостной фронт вчера в 08:30
Общество
Михаил Леонтьев отказался считать Ефремова убийцей
ДТП с участием артиста Михаила Ефремова стало страшным горем для обеих семей, но нужно перестать называть его убийцей, заявил российский журналист и политолог Михаил Леонтьев.
Взгляд.ру 07:19
Авто
Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня 03:17
Политика
25 лет назад группа боевиков Шамиля Басаева захватила более полутора тысяч заложников в больнице в Буденновске
25 лет назад группа боевиков Шамиля Басаева захватила более полутора тысяч заложников в больнице в Буденновске в Ставропольском крае.
Эхо Москвы вчера в 11:25
Происшествия
В Анапе полицейские застрелили подозреваемого в ограблении банка
Полиция застрелила при задержании мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на банк в поселке Сукко под Анапой.
РБК 17:36
Политика
Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась
"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
РИА Новости 15:12
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости вчера в 21:10
Общество
Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых
В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК вчера в 13:21
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости 14:15
Футбол
«Дзюба мог уехать в Европу после ЧМ-2018»
Французский футболист Флоран Синама-Понголь два года жил в России, подписав в 2012 году контракт с ФК «Ростов».
Известия 17:00
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Москва, 13 июня 2020, 21:44 — REGNUM Бывший глава Воздушно-десантных войск России генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за оскорбление десантников.
REGNUM 14:44
Армия и оружие
Жители США испугались за Аляску после полета российских Ту-95МС
Плановый полет российских ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Тихого океана вызвал беспокойство среди американских читателей сайта информационного канала Fox News.
Вечерняя Москва 11 июня в 10:30
Технологии
В Сети обнаружен простой способ смотреть бесплатно YouTube без рекламы
Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламу на Youtube.
Evo-rus.com вчера в 14:08
Политика
Трамп заявил о победе американской армии над фашизмом и коммунизмом
Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте заявил, что американская армия противостояла фашизму и коммунизму.
Взгляд.ру 14:50
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
Общество
В Великобритании официально отметили день рождения Елизаветы II
В Великобритании отметили день рождения королевы Елизаветы II.
Газета Metro 10:38
Футбол
«Барселона» разгромила «Мальорку» в 28-м туре Примеры
RT на русском 18:01
Наука
Восстановление легких блокирует белок, помогающий бороться с вирусами
Белок, помогающий бороться с вирусами, блокирует восстановление легких.
Evo-rus.com 05:29
Происшествия
Псковича арестовали по подозрению в оправдании терроризма
В Пскове до 10 августа задержали местного жителя, который в соцсети публиковал комментарии относительно теракта в Архангельске, дела об об оправдании терроризма против журналистки Светланы Прокопьевой, делился своим мнением про беспорядки в Москве прошлым летом.
Невские Новости 13:05
Политика
Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
РБК 13:11
Кино
Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс
Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
Evo-rus.com 07:15
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
Шоу-бизнес
Норкин показал фото «летящей» покойной жены
На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 12:43