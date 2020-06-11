Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаЦена на нефть марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent опустилась до 39,2 доллара за баррель, а североамериканская нефть WTI торгуется за 36,7 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.
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Эхономика: Мировые цены на нефть продолжают снижение

Эхо Москвы09:16

Нефть Brent опустилась ниже $39 за баррель

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Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:23

Цены на нефть продолжили падение

ИА Красная Веснавчера в 01:03

Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов четверга

Банки.рувчера в 03:37

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 40 долларов

Взгляд.ру11 июня в 08:17

Падение цен на нефть ускорилось: WTI дешевеет на 10%, Brent - на 9%

ПРАЙМ11 июня в 12:41
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Происшествия

Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова

Известия 16:09
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Путешествия

Глава Ростуризма заявила о неготовности других стран принимать россиян

Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов.
РБК 16:38
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Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
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Политика

Названо самое мощное оружие России в Арктике

Газета.Ru вчера в 08:51
16
Общество

Стали известны возможные условия нахождения Ефремова в колонии

Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал о возможных условиях нахождения актера Михаила Ефремова в колонии.
Lenta.ru 17:57
4
Экономика

Северный поток-2 заработает на полную мощность – как Германия обошла ограничения ЕС

Программа правительства Германии фактически нивелирует ограничения газовой директивы ЕС, открывая перспективные возможности использования российского газопровода.
Новостной фронт вчера в 08:30
Общество

Михаил Леонтьев отказался считать Ефремова убийцей

ДТП с участием артиста Михаила Ефремова стало страшным горем для обеих семей, но нужно перестать называть его убийцей, заявил российский журналист и политолог Михаил Леонтьев.
Взгляд.ру 07:19
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Авто

Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail

Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня 03:17
18
Политика

25 лет назад группа боевиков Шамиля Басаева захватила более полутора тысяч заложников в больнице в Буденновске

25 лет назад группа боевиков Шамиля Басаева захватила более полутора тысяч заложников в больнице в Буденновске в Ставропольском крае.
Эхо Москвы вчера в 11:25
Происшествия

В Анапе полицейские застрелили подозреваемого в ограблении банка

Полиция застрелила при задержании мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на банк в поселке Сукко под Анапой.
РБК 17:36
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Политика

Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась

"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
РИА Новости 15:12
1K
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости вчера в 21:10
2,9K
Общество

Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых

В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК вчера в 13:21
203
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости 14:15
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Футбол

«Дзюба мог уехать в Европу после ЧМ-2018»

Французский футболист Флоран Синама-Понголь два года жил в России, подписав в 2012 году контракт с ФК «Ростов».
Известия 17:00
Общество

В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

ТАСС 16:17
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Москва, 13 июня 2020, 21:44 — REGNUM Бывший глава Воздушно-десантных войск России генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за оскорбление десантников.
REGNUM 14:44
2,4K
Армия и оружие

Жители США испугались за Аляску после полета российских Ту-95МС

Плановый полет российских ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Тихого океана вызвал беспокойство среди американских читателей сайта информационного канала Fox News.
Вечерняя Москва 11 июня в 10:30
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Технологии

В Сети обнаружен простой способ смотреть бесплатно YouTube без рекламы

Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламу на Youtube.
Evo-rus.com вчера в 14:08
42
Политика

Трамп заявил о победе американской армии над фашизмом и коммунизмом

Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте заявил, что американская армия противостояла фашизму и коммунизму.
Взгляд.ру 14:50
2
Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
2,1K
Общество

В Великобритании официально отметили день рождения Елизаветы II

В Великобритании отметили день рождения королевы Елизаветы II.
Газета Metro 10:38
2
Футбол

«Барселона» разгромила «Мальорку» в 28-м туре Примеры

RT на русском 18:01
Наука

Восстановление легких блокирует белок, помогающий бороться с вирусами

Белок, помогающий бороться с вирусами, блокирует восстановление легких.
Evo-rus.com 05:29
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Происшествия

Псковича арестовали по подозрению в оправдании терроризма

В Пскове до 10 августа задержали местного жителя, который в соцсети публиковал комментарии относительно теракта в Архангельске, дела об об оправдании терроризма против журналистки Светланы Прокопьевой, делился своим мнением про беспорядки в Москве прошлым летом.
Невские Новости 13:05
2
Политика

Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты

Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
РБК 13:11
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Кино

Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс

Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
Evo-rus.com 07:15
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
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Политика

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
2,1K
Шоу-бизнес

Норкин показал фото «летящей» покойной жены

На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 12:43
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