Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $41 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $41 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 05:23, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации о проведении экскурсий в музеях
Проведение индивидуальных и групповых экскурсий с количеством не более пяти человек и обеспечением социальной дистанции между группами и посетителями музея допустимо, следует из рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях, размещенных на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости 04:12
Армия и оружие
Ищенко объяснил, почему Трамп выводит войска США из Германии
На днях президент США Дональд Трамп распорядился сократить численность американских военных в ФРГ с 52 тысяч до 25 тысяч.
Украина.ру вчера в 23:15
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Политика
В МИД России допустили выкуп у Праги памятника Коневу
МИД России не исключает выкупа у Чехии памятника маршалу Ивану Коневу, демонтированного в Праге.
Известия 04:42
Происшествия
Михаил Ефремов совершил попытку суицида
Актёр Михаил Ефремов, которого вчера, 9 июня, отправили под домашний арест после ДТП, которые он устроил в центре Москвы, мог совершить попытку суицида.
Bimru.ru вчера в 11:53
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ
РИА Новости 04:07
Общество
Сбербанк назвал возраст достижения финансовой независимости россиян
Россияне в среднем достигают финансовой независимости в 26 лет, пишет РБК со оссылкой на опрос "Сбербанк страхование жизни".
ПРАЙМ 03:32
Армия и оружие
Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии
На опубликованных кадрах виден американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля.
REGNUM 00:05
Общество
В России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8779 новых случаев заражения COVID-19, а общее число инфицированных превысило 500 тысяч, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Москва-Баку.ru 04:00
Авто
Европейские поставки Volkswagen ID.3 начнутся в сентябре
32CARS.ru 03:46
Политика
Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию
Действительно, будет сделан акцент на личном участии Путина в информировании россиян о поправках, говорит человек, близкий к администрации: «Лучше него все равно никто суть поправок не объяснит, он главный лидер общественного мнения».
Ведомости вчера в 17:01
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков Ефремову
RT на русском вчера в 16:39
Политика
Трамп заявил о захвате Сиэтла «внутренними террористами»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Сиэтл захвачен "внутренними террористами".
Газета.Ru 00:31
Происшествия
В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин
В подмосковных Мытищах задержан адвокат Эдуард Гладилин.
BFM.ru 01:06
Технологии
Инсайдеры назвали возможную стоимость PlayStation 5
Инсайдеры назвали возможную стоимость японской приставки PlayStation 5. Об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:53
Общество
Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн
Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник вчера в 09:22
Общество
Губернатор сделает новое заявление по карантину в Краснодарском крае
Губернатор Вениамин Кондратьев 11 июня проведет заседание краевого оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Новая Кубань вчера в 02:17
Общество
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников
Российская газета 03:37
Футбол
«Зенит» – «Спартак». Матч Кубка России состоится в Санкт-Петербурге
Добавим, что в прошлом сезоне Кубок страны выиграл московский «Локомотив».
Город55.ру 09 июня в 07:54
Футбол
Футбольный «Спартак» заинтересовался бразильцем Пикачу
Защитник бразильского клуба «Васко да Гама» Яго Пикачу может продолжить карьеру в московском «Спартаке».
РБК 03:53
Экономика
Потанин предложил акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды
Глава и крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению «Русалу» и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 04:47
Общество
Власти Подмосковья назвали сроки открытия ТЦ и ресторанов
Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, торговые центры и летние веранды заведений общепита планируется открыть перед выходными.
Моллы.Ru 03:13
Транспорт
ГИБДД разработала новый способ проверки водителей на трезвость
ГИБДД проводит тестирование новой системы, с помощью которой можно проверять водителей автомобилей на опьянение.
Новые автомобили вчера в 04:05
Общество
Премьер Белоруссии призвал избавиться от углеводородной зависимости
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе выступления в парламенте призвал избавить экономику страны от углеводородной зависимости.
RT на русском 03:58
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Наука
На крыльях бабочек обнаружили защиту от сильных ливней
Ученые из Корнелльского университета выяснили: благодаря тому, что в крыльях бабочек есть особые структуры, тяжелые капли дождя не опасны для них.
Pravda.Ru вчера в 09:16