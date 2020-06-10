Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $41 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $41 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Цена на нефть Brent опустилась ниже $41 за баррель

Rambler News Service03:35

Нефть установилась выше $41 за баррель к концу торгов

REGNUMвчера в 16:33

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на август на Лондонской нефтяной бирже 10 июня в 12:15 MSK составил $40.30 за баррель (-$0.88; -2.14%)

АК&Мвчера в 05:41

Цены на нефть опускаются, Brent остается вблизи $41 за баррель

Росбалтвчера в 02:59

Нефть WTI поднялась выше $40 впервые с начала весны

ИА Красная Веснавчера в 00:56

Цены на нефть растут

Ньюс-НН09 июня в 09:37
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации о проведении экскурсий в музеях

Проведение индивидуальных и групповых экскурсий с количеством не более пяти человек и обеспечением социальной дистанции между группами и посетителями музея допустимо, следует из рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях, размещенных на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости 04:12
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Армия и оружие

Ищенко объяснил, почему Трамп выводит войска США из Германии

На днях президент США Дональд Трамп распорядился сократить численность американских военных в ФРГ с 52 тысяч до 25 тысяч.
Украина.ру вчера в 23:15
Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
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Общество

На «духовника Поклонской» завели административное дело за фейки

REGNUM 02:49
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Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
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Общество

Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
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Политика

В МИД России допустили выкуп у Праги памятника Коневу

МИД России не исключает выкупа у Чехии памятника маршалу Ивану Коневу, демонтированного в Праге.
Известия 04:42
Происшествия

Михаил Ефремов совершил попытку суицида

Актёр Михаил Ефремов, которого вчера, 9 июня, отправили под домашний арест после ДТП, которые он устроил в центре Москвы, мог совершить попытку суицида.
Bimru.ru вчера в 11:53
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Происшествия

Против главы Норильска возбудили уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ

РИА Новости 04:07
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Общество

Сбербанк назвал возраст достижения финансовой независимости россиян

Россияне в среднем достигают финансовой независимости в 26 лет, пишет РБК со оссылкой на опрос "Сбербанк страхование жизни".
ПРАЙМ 03:32
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Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

На опубликованных кадрах виден американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля.
REGNUM 00:05
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Общество

В России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 8779 новых случаев заражения COVID-19, а общее число инфицированных превысило 500 тысяч, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Москва-Баку.ru 04:00
14
Происшествия

Из любимого бара Ефремова пропали записи камер наблюдения

Lenta.ru 02:42
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Авто

Европейские поставки Volkswagen ID.3 начнутся в сентябре

32CARS.ru 03:46
Политика

Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию

Действительно, будет сделан акцент на личном участии Путина в информировании россиян о поправках, говорит человек, близкий к администрации: «Лучше него все равно никто суть поправок не объяснит, он главный лидер общественного мнения».
Ведомости вчера в 17:01
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Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков Ефремову

RT на русском вчера в 16:39
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Политика

Трамп заявил о захвате Сиэтла «внутренними террористами»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Сиэтл захвачен "внутренними террористами".
Газета.Ru 00:31
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Происшествия

В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин

В подмосковных Мытищах задержан адвокат Эдуард Гладилин.
BFM.ru 01:06
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Технологии

Инсайдеры назвали возможную стоимость PlayStation 5

Инсайдеры назвали возможную стоимость японской приставки PlayStation 5. Об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:53
Общество

Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник вчера в 09:22
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Общество

Губернатор сделает новое заявление по карантину в Краснодарском крае

Губернатор Вениамин Кондратьев 11 июня проведет заседание краевого оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Новая Кубань вчера в 02:17
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Общество

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников

Российская газета 03:37
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Футбол

«Зенит» – «Спартак». Матч Кубка России состоится в Санкт-Петербурге

Добавим, что в прошлом сезоне Кубок страны выиграл московский «Локомотив».
Город55.ру 09 июня в 07:54
Футбол

Футбольный «Спартак» заинтересовался бразильцем Пикачу

Защитник бразильского клуба «Васко да Гама» Яго Пикачу может продолжить карьеру в московском «Спартаке».
РБК 03:53
Экономика

Потанин предложил акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды

Глава и крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению «Русалу» и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 04:47
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Общество

Власти Подмосковья назвали сроки открытия ТЦ и ресторанов

Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, торговые центры и летние веранды заведений общепита планируется открыть перед выходными.
Моллы.Ru 03:13
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Транспорт

ГИБДД разработала новый способ проверки водителей на трезвость

ГИБДД проводит тестирование новой системы, с помощью которой можно проверять водителей автомобилей на опьянение.
Новые автомобили вчера в 04:05
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Общество

Премьер Белоруссии призвал избавиться от углеводородной зависимости

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе выступления в парламенте призвал избавить экономику страны от углеводородной зависимости.
RT на русском 03:58
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Наука

На крыльях бабочек обнаружили защиту от сильных ливней

Ученые из Корнелльского университета выяснили: благодаря тому, что в крыльях бабочек есть особые структуры, тяжелые капли дождя не опасны для них.
Pravda.Ru вчера в 09:16
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