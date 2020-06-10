Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $41 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Цена на нефть Brent опустилась ниже $41 за баррель

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации о проведении экскурсий в музеях Проведение индивидуальных и групповых экскурсий с количеством не более пяти человек и обеспечением социальной дистанции между группами и посетителями музея допустимо, следует из рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях, размещенных на сайте Роспотребнадзора. 2

Армия и оружие Ищенко объяснил, почему Трамп выводит войска США из Германии На днях президент США Дональд Трамп распорядился сократить численность американских военных в ФРГ с 52 тысяч до 25 тысяч.

Общество ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России. 2,7K

Общество Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. 432

Политика В МИД России допустили выкуп у Праги памятника Коневу МИД России не исключает выкупа у Чехии памятника маршалу Ивану Коневу, демонтированного в Праге.

Происшествия Михаил Ефремов совершил попытку суицида Актёр Михаил Ефремов, которого вчера, 9 июня, отправили под домашний арест после ДТП, которые он устроил в центре Москвы, мог совершить попытку суицида. 972

Общество Сбербанк назвал возраст достижения финансовой независимости россиян Россияне в среднем достигают финансовой независимости в 26 лет, пишет РБК со оссылкой на опрос "Сбербанк страхование жизни". 6

Общество В России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом За минувшие сутки в России выявили 8779 новых случаев заражения COVID-19, а общее число инфицированных превысило 500 тысяч, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. 14

Политика Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию Действительно, будет сделан акцент на личном участии Путина в информировании россиян о поправках, говорит человек, близкий к администрации: «Лучше него все равно никто суть поправок не объяснит, он главный лидер общественного мнения». 178

Технологии Инсайдеры назвали возможную стоимость PlayStation 5 Инсайдеры назвали возможную стоимость японской приставки PlayStation 5. Об этом сообщает Evo-rus.com.

Общество Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов. 81

Футбол Футбольный «Спартак» заинтересовался бразильцем Пикачу Защитник бразильского клуба «Васко да Гама» Яго Пикачу может продолжить карьеру в московском «Спартаке».

Экономика Потанин предложил акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды Глава и крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению «Русалу» и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, сообщает «Интерфакс». 12

Общество Власти Подмосковья назвали сроки открытия ТЦ и ресторанов Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, торговые центры и летние веранды заведений общепита планируется открыть перед выходными. 127

Общество Премьер Белоруссии призвал избавиться от углеводородной зависимости Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе выступления в парламенте призвал избавить экономику страны от углеводородной зависимости.