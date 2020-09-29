Сын бывшего губернатора региона арестован в Москве на два месяца Басманный суд Москвы арестовал на два месяца депутата законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко, которого Следственный комитет России (СКР) обвиняет в мошенничестве на 185 млн руб. Следствие в суде настаивало, что на свободе господин Левченко будет оказывать давление на свидетелей.
Министр обороны России Сергей Шойгу в статье для газеты «Красная звезда» заявил, что за время российской военной операции в Сирии было уничтожено более 133 тыс. террористов, в том числе 4,5 тыс. выходцев из стран СНГ.
Верховный суд Карелии ужесточил приговор главе местного правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву по делу о педофилии, увеличив его срок в колонии строгого режима почти на 10 лет, сообщил журналистам адвокат потерпевшей стороны Игорь Перов.
Напомним, что ранее в Сети появились сведения о том, что «КамАЗ» занимается разработкой трехдверного электрического хетчбэка в сотрудничестве с Центром компьютерного инжиниринга Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
По словам одного из авторов опубликованной статьи — старшего научного сотрудника Женевского университета (Швейцария) Моники Лендл, наблюдения показали, что температуры на расположенной на расстоянии 322 световых года от Земли планете WASP-189b приближаются к отметке в 3,2 тыс. °С, что позволяет отнести ее к категории сверхгорячих юпитеров.