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Rambler News Service
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $41 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $41 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
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Московский Комсомолец

Цены на нефть серьезно упали

Московский Комсомолецвчера в 13:22
ИА Красная Весна

Нефть подешевела из-за опасений затяжного восстановления экономики

ИА Красная Веснавчера в 03:09
ПРАЙМ

Падение цен на нефть ускорилось до 4-5%

ПРАЙМвчера в 12:18
Росбалт

Падение нефтяных котировок усилилось

Росбалтвчера в 11:40
Вестник Кавказа

Brent рушится к $40

Вестник Кавказавчера в 12:44
Банки.ру

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов понедельника

Банки.рувчера в 01:30
Взгляд.ру

Цена нефти Brent превысила 43 доллара

Взгляд.ру28 сентября в 14:57

Сын бывшего губернатора региона арестован в Москве на два месяца

Сын бывшего губернатора региона арестован в Москве на два месяца Басманный суд Москвы арестовал на два месяца депутата законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко, которого Следственный комитет России (СКР) обвиняет в мошенничестве на 185 млн руб. Следствие в суде настаивало, что на свободе господин Левченко будет оказывать давление на свидетелей.
Коммерсантъвчера в 12:35
43

Шойгу назвал число уничтоженных боевиков в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу в статье для газеты «Красная звезда» заявил, что за время российской военной операции в Сирии было уничтожено более 133 тыс. террористов, в том числе 4,5 тыс. выходцев из стран СНГ.
RT на русском17:16
25

Верховный суд Карелии приговорил историка Дмитриева к 13 годам колонии

Верховный суд Карелии ужесточил приговор главе местного правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву по делу о педофилии, увеличив его срок в колонии строгого режима почти на 10 лет, сообщил журналистам адвокат потерпевшей стороны Игорь Перов.
РИА Новостивчера в 10:18
1,4K

«КамАЗ» не работает над электрическим преемником «Оки»

Напомним, что ранее в Сети появились сведения о том, что «КамАЗ» занимается разработкой трехдверного электрического хетчбэка в сотрудничестве с Центром компьютерного инжиниринга Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
Моя Москва.онлайнвчера в 15:47
96

«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, сообщается на сайте команды.
РИА Новостивчера в 06:40
4

Орбитальный телескоп CHEOPS протестировали на сверхгорячей экзопланете

По словам одного из авторов опубликованной статьи — старшего научного сотрудника Женевского университета (Швейцария) Моники Лендл, наблюдения показали, что температуры на расположенной на расстоянии 322 световых года от Земли планете WASP-189b приближаются к отметке в 3,2 тыс. °С, что позволяет отнести ее к категории сверхгорячих юпитеров.
ИА Красная Весна28 сентября в 06:44