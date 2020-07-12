Как сообщает RNS, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до $40,16 за баррель.

Цена на нефть Brent опустилась ниже $43 за баррель

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