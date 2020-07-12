Энергетика
Newstracker.ruЦена на нефть Brent опустилась ниже $43 за баррель
Как сообщает RNS, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до $40,16 за баррель.
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Армия и оружие
The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму
The National Interest: Россия подготовила для США "сюрприз" в Крыму.
Piter.tv 02:57
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском 08:08
Политика
Рогозин заявил, что США намерены создать аналог НАТО в космосе
Лунная программа США направлена на создание своеобразной НАТО в космосе, в которой Вашингтон будет играть лидирующую роль, но Россия с таким не согласна и участвовать не будет, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 13:36
Футбол
Кикнадзе и Карпина могут отстранить от футбольной деятельности
Генерального директора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе и тренера "Ростова" Валерия Карпина могут отстранить от футбольной деятельности, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:32
Авто
Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета
Эксперты издания usedcars.ru рассказали о трех новых кроссоверах, которые появятся в продаже в России до конца текущего лета.
Новые автомобили 13:06
Общество
Адвокат Сафронова рассказал детали позиции ФСБ по делу о госизмене
По версии следователей, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное обеспечение для шифрования, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:19
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за много лет спел на публике
Поп-звезда 1990-х Андрей Губин впервые за много лет спел на публике.
Газета.Ru 09:11
Шоу-бизнес
От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты
Стало известно, что американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на пятьдесят восьмом году жизни от рака груди, с которым актриса боролась последние два года.
ToDay News Ufa 08:43
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56
Футбол
«Реал Сосьедад» обыграл «Вильярреал» в матче Примеры
В матче 36-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» уступил «Реалу Сосьедад» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал».
Чемпионат 15:28
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России
Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
Общество
Зампреда Арбитражного суда Москвы досрочно лишили полномочий
Москва, 13 июля 2020, 22:22 — REGNUM Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России лишила полномочий заместителя председателя Арбитражного суда города Москвы Ольгу Александрову.
REGNUM 15:22
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 08:53
Политика
Юрий Трутнев прибыл в протестующий Хабаровский край
Коммерсантъ вчера в 21:15
Армия и оружие
После боя на границе Азербайджана и Армении умер еще один солдат
Со своей стороны, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что военнослужащие Азербайджана сначала попытались нарушить границу на автомобиле УАЗ, но после предупреждения бросили машину и ушли.
Вести.Ru вчера в 14:51
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Общество
В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
С 15 июля отменяется обязательная четырнадцатидневная изоляция для прибывающих в Россию иностранцев.
Российская газета 14:34
Наука
Натрий может улучшить аккумуляторы смартфонов
Немецкие и российские ученые заявили, что когда атомы натрия располагаются в батарее один над другим, хорошую энергоемкость получает элемент питания.
Evo-rus.com 13:14
Общество
Вышел официальный трейлер Far Cry 6 со звездой «Во все тяжкие»
С нетерпением ожидаемая геймерами игра Far Cry 6 французской компании Ubisoft обзавелась полноценным трейлером.
Российская газета 11:41
Хоккей
«Миннесота» объявила о подписании контракта с Кириллом Капризовым
Российский нападающий Кирилл Капризов заключил контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд», информирует официальный сайт клуба.
Чемпионат 12:09
Политика
Дуда переизбран президентом Польши на второй срок
Известия 14:24
Армия и оружие
Турция угрожает военной операцией против армии Хафтара в Ливии
Анкара ждет урегулирования за столом переговоров, но если Хафтар не отойдет от указанных городов дальше на восток, против подразделений ЛНА будет начата военная операция, подчеркнул министр.
Слово и Дело 08:01
Происшествия
Красноярскому бизнесмену Быкову предъявлено новое обвинение
RT на русском 04:37
Футбол
CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд объявил о своём решении снять дисквалификацию с последующим отстранением одного из ведущих клубов АПЛ «Манчестер Сити».
CT news 12:07
Политика
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%
Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября.
Известия 13:31
Здоровье
Восемь сел Оренбуржья закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса
Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова сообщила, что в Оренбуржье на карантин закрыты восемь сел.
Вестирама.ру 09:33
Происшествия
Самолет вынужденно сядет в Петрозаводске из-за закурившей пассажирки
Самолёт Мурманск-Москва авиакомпании "Победа" вынужденно садится в Петрозаводске из-за дважды закурившей пассажирки, сообщили РИА Новости источник в авиакомпании и представитель лоукостера.
РИА Новости 15:04