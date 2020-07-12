Энергетика

Newstracker.ruNewstracker.ruЦена на нефть Brent опустилась ниже $43 за баррель

Как сообщает RNS, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до $40,16 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Страх пандемии и ожидание встречи ОПЕК заставили цены на нефть замереть

ИА Красная Весна12:28

Нефть дешевеет на опасениях вокруг баланса спроса и предложения

ПРАЙМ11:38

Нефть взяла курс на снижение

Ведомостивчера в 16:57

Мировые цены на нефть снижаются на открытии торгов

РЕН ТВ01:36

Мировые цены на нефть опускаются

Газета.Ru01:26

Новости кризиса 13 июля. Работающим на удаленке компенсируют затраты, пенсионеров ждет рост выплат, а Россию — новые санкции

URA.Ru00:00

Цена нефтяной корзины ОПЕК движется к $44 за баррель

Росбалт11:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:13, Ашберн
Общество

Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу

Lenta.ru 10:46
7
Армия и оружие

The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму

The National Interest: Россия подготовила для США "сюрприз" в Крыму.
Piter.tv 02:57
16
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

RT на русском 08:08
245
Политика

Рогозин заявил, что США намерены создать аналог НАТО в космосе

Лунная программа США направлена на создание своеобразной НАТО в космосе, в которой Вашингтон будет играть лидирующую роль, но Россия с таким не согласна и участвовать не будет, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 13:36
2
Футбол

Кикнадзе и Карпина могут отстранить от футбольной деятельности

Генерального директора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе и тренера "Ростова" Валерия Карпина могут отстранить от футбольной деятельности, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:32
13
Авто

Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета

Эксперты издания usedcars.ru рассказали о трех новых кроссоверах, которые появятся в продаже в России до конца текущего лета.
Новые автомобили 13:06
6
Общество

Адвокат Сафронова рассказал детали позиции ФСБ по делу о госизмене

По версии следователей, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное обеспечение для шифрования, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:19
251
Шоу-бизнес

Соседи Прилучного пожаловались на возомнившую себя хозяйкой Карпович

iReactor 13:54
9
Шоу-бизнес

Андрей Губин впервые за много лет спел на публике

Поп-звезда 1990-х Андрей Губин впервые за много лет спел на публике.
Газета.Ru 09:11
52
Шоу-бизнес

От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты

Стало известно, что американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на пятьдесят восьмом году жизни от рака груди, с которым актриса боролась последние два года.
ToDay News Ufa 08:43
44
Общество

СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56
201
Футбол

«Реал Сосьедад» обыграл «Вильярреал» в матче Примеры

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» уступил «Реалу Сосьедад» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал».
Чемпионат 15:28
Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
538
Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России

Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
7K
Общество

Зампреда Арбитражного суда Москвы досрочно лишили полномочий

Москва, 13 июля 2020, 22:22 — REGNUM Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России лишила полномочий заместителя председателя Арбитражного суда города Москвы Ольгу Александрову.
REGNUM 15:22
1
Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 08:53
937
Политика

Юрий Трутнев прибыл в протестующий Хабаровский край

Коммерсантъ вчера в 21:15
769
Армия и оружие

После боя на границе Азербайджана и Армении умер еще один солдат

Со своей стороны, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что военнослужащие Азербайджана сначала попытались нарушить границу на автомобиле УАЗ, но после предупреждения бросили машину и ушли.
Вести.Ru вчера в 14:51
2,8K
Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
3,6K
Общество

В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

С 15 июля отменяется обязательная четырнадцатидневная изоляция для прибывающих в Россию иностранцев.
Российская газета 14:34
371
Наука

Натрий может улучшить аккумуляторы смартфонов

Немецкие и российские ученые заявили, что когда атомы натрия располагаются в батарее один над другим, хорошую энергоемкость получает элемент питания.
Evo-rus.com 13:14
6
Общество

Вышел официальный трейлер Far Cry 6 со звездой «Во все тяжкие»

С нетерпением ожидаемая геймерами игра Far Cry 6 французской компании Ubisoft обзавелась полноценным трейлером.
Российская газета 11:41
2
Хоккей

«Миннесота» объявила о подписании контракта с Кириллом Капризовым

Российский нападающий Кирилл Капризов заключил контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд», информирует официальный сайт клуба.
Чемпионат 12:09
Политика

Дуда переизбран президентом Польши на второй срок

Известия 14:24
460
Армия и оружие

Турция угрожает военной операцией против армии Хафтара в Ливии

Анкара ждет урегулирования за столом переговоров, но если Хафтар не отойдет от указанных городов дальше на восток, против подразделений ЛНА будет начата военная операция, подчеркнул министр.
Слово и Дело 08:01
22
Происшествия

Красноярскому бизнесмену Быкову предъявлено новое обвинение

RT на русском 04:37
144
Футбол

CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов

Спортивный арбитражный суд объявил о своём решении снять дисквалификацию с последующим отстранением одного из ведущих клубов АПЛ «Манчестер Сити».
CT news 12:07
Политика

Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября.
Известия 13:31
16
Здоровье

Восемь сел Оренбуржья закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова сообщила, что в Оренбуржье на карантин закрыты восемь сел.
Вестирама.ру 09:33
7
Происшествия

Самолет вынужденно сядет в Петрозаводске из-за закурившей пассажирки

Самолёт Мурманск-Москва авиакомпании "Победа" вынужденно садится в Петрозаводске из-за дважды закурившей пассажирки, сообщили РИА Новости источник в авиакомпании и представитель лоукостера.
РИА Новости 15:04
17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное