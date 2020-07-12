Энергетика
Газета.RuМировые цены на нефть опускаются
В понедельник, 13 июля, мировые цены на нефть демонстрируют снижение, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, по состоянию на 7.53 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть WTI снизилась на 0,69%, достигнув отметки в $40,27 за баррель.
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Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России
Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
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Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
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В Воронеже у «Свидетелей Иеговы» прошли обыски
У последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской на территории России) в Воронеже проходят обыски.
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Политика
В Азербайджане служба госбезопасности задержала экс-министра обороны
Задержание экс-министра Азербайджана Рагима Газиева по обвинению в призывах к массовым беспорядкам и захвату государственных органов страны произвела служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана 13 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.
ИА Красная Весна 11:30
Спорт
Безуглов подает в суд на ВФЛА, а Юрченко подает в отставку
Российская легкая атлетика запустила процесс самоуничтожения В понедельник утром Эдуард Безуглов, лишенный должности вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики «за многочисленные нарушения этики», заявил, что намерен оспорить это решение в суде.
Спорт-Экспресс 11:45
Общество
Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу об госизмене
Основная информация из бесед адвокатов Сафронова с журналистами: Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, а журналистских публикациях Сафронова, передает "РИА Новости" слова адвоката Ивана Павлова; ФСБ утверждает, что Сафронов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов.
Ведомости 11:56
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Умерла жена Джона Траволты Келли Престон
Супруга американского актера Джона Траволы, актриса Келли Престон умерла в возрасте 57 лет от рака молочной железы.
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Юран: знаю, что «Химки» будут играть в следующем сезоне РПЛ
Главный тренер «Химок» Сергей Юран уверен, что команда выступит в сезоне-2020/21.
Metaratings 10:51
Происшествия
Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тысяч метров
Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС.
RT на русском 10:53
Футбол
В «Уфе» официально выявлен случай заражения коронавирусом
В «Уфе» обнаружен новый случай заражения коронавирусом, но имя заболевшего футболиста не раскрывается.
Metaratings 11:54
Армия и оружие
Минобороны РФ усилит защиту Урала и Поволжья ракетными системами С-400
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Происшествия
ФСБ показала видео задержания в Ростовской области сторонников ИГ
ФСБ распространила видеозапись задержания в Ростовской области сторонников террористической организации «Исламское государство»*, планировавших теракты в медицинских и учебных заведениях.
RT на русском 07:04
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Происшествия
В Москве девушка умерла на собственной свадьбе
Источник РБК в правоохранительных органах подтвердил РБК информацию о том, что в Москве девушка умерла на собственной свадьбе.
РБК вчера в 01:59
Экономика
Банк России не намерен проводить деноминацию рубля
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не намерен проводить деноминацию рубля, несмотря на предложения отдельных экспертов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:55
Авто
УАЗ «Патриот» получил патент на передний бампер «Русского Prado»
Работы над глубоко модернизированным УАЗ "Патриот", за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо", продолжаются, хотя прежде в Сети появились данные об остановке проекта.
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Здоровье
В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru 08:16
Футбол
Тренер «Сочи» уверен, что «Зенит» обыграет «Спартак» в Кубке России
Тренер «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал, чего ждет от поединка 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак».
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Российский боец впервые стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе завоевал россиянин Петр Ян.
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Шоу-бизнес
Внука Элвиса Пресли нашли мертвым в его квартире в Калифорнии
Бенджамин Кио, внук Элвиса Пресли, был найден мертвым в своих апартаментах в американском городе Калабасас.
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Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Седьмой сезон популярного сериала «Сваты» снимают без двух замечательных актеров, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Двое великих артистов, Ольга Аросева и Владимир Зельдин ушли из жизни, и сценаристы решили не искать им замены.
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Сестра Фриске надела платье певицы и спела ее песню
Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья выступила на закрытом мероприятии и спела песню «Где-то летом» из репертуара умершей звезды.
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В Екатеринбурге автобус врезался в дерево
Автобус выехал на встречную полосу и врезался в дерево в центре Екатеринбурга, два пассажира получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГИБДД.
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Спорт
Yakuza Kiwami 2 доберётся до Xbox One в конце июля
На текущий момент Yakuza Kiwami 2 последний из заявленных для Xbox One портов.
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