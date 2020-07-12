Энергетика

Newstracker.ruNewstracker.ruЦена на нефть Brent опустилась ниже $43 за баррель

Как сообщает RNS, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до $40,16 за баррель.
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Цены на нефть снижаются на ожиданиях либерализации ОПЕК++

ИА Красная Весна10:04

Нефть взяла курс на снижение

Ведомостивчера в 16:57

Снижение цен на нефть ускорилось в ожидании встреч ОПЕК+ и на опасениях вокруг COVID-19

ПРАЙМ06:48

Мировые цены на нефть снижаются на открытии торгов

РЕН ТВ01:36

Мировые цены на нефть опускаются

Газета.Ru01:26

Новости кризиса 13 июля. Работающим на удаленке компенсируют затраты, пенсионеров ждет рост выплат, а Россию — новые санкции

URA.Ru00:00

Снижение котировок Brent и WTI ускорилось

Росбалт07:12
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Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Известия 11 июля в 00:47
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Происшествия

Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ

Вести.Ru 06:03
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Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
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Армия и оружие

МИД Турции осудил Армению за обстрелы на границе с Азербайджаном

РБК 04:01
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Футбол

Адольфо Гайч отклонил предложение о переходе в ЦСКА

Высока вероятность, что переход не состоится. Ранее была информация о том, что аргентинский клуб готов продать Гайча за 8,5 миллионов евро.
ГЛАС.RU 08:36
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
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Энергетика

Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая

Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 11 июля в 06:48
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Космос

Ученые увеличили шансы появления внеземных цивилизаций

Evo-rus.com 10 июля в 12:14
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Спорт

Глава ОКР: Аудит нашел нарушения финансовой деятельности РУСАДА

Аудит нашел нарушения финансовой деятельности РУСАДА. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков.
Bookmaker-ratings.ru 09:51
1
Происшествия

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Самая массовая акция в поддержку главы региона прошла в Хабаровске в субботу, 11 июля.
Интерфакс вчера в 11:51
Происшествия

В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ

Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест.
REGNUM 05:59
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Здоровье

Каждому третьему молодому пациенту грозит тяжелая форма коронавируса

Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели исследование, проанализировав данные о 8400 молодых людях в возрасте от 18 до 25 лет.
Evo-rus.com 10:14
Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
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Происшествия

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

РИА Новости 04:58
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Экономика

Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
449
Происшествия

Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тысяч метров

Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС.
RT на русском 10:53
52
Футбол

Карпин назвал чемпионат России ненормальным

Карпин утверждает, что об этом говорят во всем мире.
Общественная служба новостей вчера в 17:59
5
Единоборства

Исмаилов пообещал Александру Емельяненко тяжёлый бой

Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов проведут главный бой в тяжёлом весе на турнире ACA 107, который пройдёт 24 июля в Сочи.
News.ru 10:37
Космос

На снимке с Красной планеты уфолог нашел голову рогатого существа

На фото запечатлен каньон в Долине Маринер, на стене которого Уоринг рассмотрел высеченную голову некого рогатого существа.
Evo-rus.com 04:26
3
Шоу-бизнес

От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты

Американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на 58-м году жизни от рака груди, с которым боролась последние два года.
Российская газета 03:13
38
Общество

Президент Казахстана объявил о продлении карантина до конца июля

В Казахстане до конца июля будет продлен режим карантина, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.
РБК 09:59
2
Общество

«Норникель» оценил масштаб ликвидации аварии на ТЭЦ в 10 млрд рублей

«Норникель» оценил работы по ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске в 10 млрд рублей, сообщает ТАСС 13 июля.
Известия 05:08
3
Футбол

«Краснодар» намерен купить Кварацхелию у «Рубина»

Sports.ru 09:18
Общество

Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров

Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации.
РБК 09:56
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Спорт

Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги

Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.
Lenta.ru 10:55
Авто

Почти все комплектации Lada Largus лишились одной из опций

Российская аналитическая компания рассказала о том, что практически все комплектации Lada Largus лишились одной дополнительной опции.
Car.ru 03:07
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Футбол

Бердыев провел переговоры с Газизовым после игры «Спартака» и «Сочи»

Как стало известно интернет-редакции ТНВ, бывший тренер казанского «Рубина» специально прилетал в Сочи, на матч «Спартака», чтобы встретится с новым генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым.
Новый Век 09:32
Политика

Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России

В ходе заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам Путин отметил, что, несмотря на темпы экономического роста, которые сегодня не очень устраивают, но существует перспектива их увеличения, у России в данный момент есть шанс решить жилищный вопрос в масштабах страны.
Интерфакс 04:55
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Футбол

CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
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