Энергетика
Newstracker.ruЦена на нефть Brent опустилась ниже $43 за баррель
Как сообщает RNS, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до $40,16 за баррель.
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Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Известия 11 июля в 00:47
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Футбол
Адольфо Гайч отклонил предложение о переходе в ЦСКА
Высока вероятность, что переход не состоится. Ранее была информация о том, что аргентинский клуб готов продать Гайча за 8,5 миллионов евро.
ГЛАС.RU 08:36
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 11 июля в 06:48
Космос
Ученые увеличили шансы появления внеземных цивилизаций
Evo-rus.com 10 июля в 12:14
Спорт
Глава ОКР: Аудит нашел нарушения финансовой деятельности РУСАДА
Аудит нашел нарушения финансовой деятельности РУСАДА. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков.
Bookmaker-ratings.ru 09:51
Происшествия
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Самая массовая акция в поддержку главы региона прошла в Хабаровске в субботу, 11 июля.
Интерфакс вчера в 11:51
Происшествия
В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ
Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест.
REGNUM 05:59
Здоровье
Каждому третьему молодому пациенту грозит тяжелая форма коронавируса
Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели исследование, проанализировав данные о 8400 молодых людях в возрасте от 18 до 25 лет.
Evo-rus.com 10:14
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Происшествия
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
РИА Новости 04:58
Экономика
Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
Происшествия
Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тысяч метров
Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС.
RT на русском 10:53
Футбол
Карпин назвал чемпионат России ненормальным
Карпин утверждает, что об этом говорят во всем мире.
Общественная служба новостей вчера в 17:59
Единоборства
Исмаилов пообещал Александру Емельяненко тяжёлый бой
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов проведут главный бой в тяжёлом весе на турнире ACA 107, который пройдёт 24 июля в Сочи.
News.ru 10:37
Космос
На снимке с Красной планеты уфолог нашел голову рогатого существа
На фото запечатлен каньон в Долине Маринер, на стене которого Уоринг рассмотрел высеченную голову некого рогатого существа.
Evo-rus.com 04:26
Шоу-бизнес
От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты
Американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на 58-м году жизни от рака груди, с которым боролась последние два года.
Российская газета 03:13
Общество
Президент Казахстана объявил о продлении карантина до конца июля
В Казахстане до конца июля будет продлен режим карантина, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.
РБК 09:59
Общество
«Норникель» оценил масштаб ликвидации аварии на ТЭЦ в 10 млрд рублей
«Норникель» оценил работы по ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске в 10 млрд рублей, сообщает ТАСС 13 июля.
Известия 05:08
Футбол
«Краснодар» намерен купить Кварацхелию у «Рубина»
Sports.ru 09:18
Общество
Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров
Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации.
РБК 09:56
Спорт
Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги
Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.
Lenta.ru 10:55
Авто
Почти все комплектации Lada Largus лишились одной из опций
Российская аналитическая компания рассказала о том, что практически все комплектации Lada Largus лишились одной дополнительной опции.
Car.ru 03:07
Футбол
Бердыев провел переговоры с Газизовым после игры «Спартака» и «Сочи»
Как стало известно интернет-редакции ТНВ, бывший тренер казанского «Рубина» специально прилетал в Сочи, на матч «Спартака», чтобы встретится с новым генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым.
Новый Век 09:32
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России
В ходе заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам Путин отметил, что, несмотря на темпы экономического роста, которые сегодня не очень устраивают, но существует перспектива их увеличения, у России в данный момент есть шанс решить жилищный вопрос в масштабах страны.
Интерфакс 04:55
Футбол
CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27