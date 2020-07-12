Как сообщает RNS, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до $40,16 за баррель.

Цена на нефть Brent опустилась ниже $43 за баррель

Армия и оружие Азербайджан заявил об уничтожении нескольких военных объектов в Армении Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении нескольких военных объектов и техники на территории Армении в приграничном Товузском районе.

Политика Путин сократил численность центрального аппарата МВД Владимир Путин сократил численность центрального аппарата МВД РФ до 5834 человек. Об этом говорится в соответствующем указе президента РФ. 2

Общество Адвокат Сафронова рассказал детали позиции ФСБ по делу о госизмене По версии следователей, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное обеспечение для шифрования, сообщил адвокат Иван Павлов. 232

Общество Свердловский губернатор продлил коронавирусный режим до 20 июля Екатеринбург, 13 июля 2020, 12:42 — REGNUM В Свердловской области снова продлён безопасный режим для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. 106

Футбол В «Арсенале» заговорили о приезде Моуринью и Гончаренко Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев отреагировал на информацию о возможном приезде в его клуб нынешнего наставника ЦСКА Виктора Гончаренко.

Армия и оружие Российская подлодка опозорила самолеты НАТО, устроившие на нее облаву Командование сразу же сообщило о том, что в проливе Скагеррак было решено устроить облаву на подлодку, которая несет на своем борту две дюжины противокорабельных ракет «Гранит», способных уничтожить половину флота НАТО. 27

Политика Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму «Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости». 27

Происшествия В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем. 52

Армия и оружие Новейшие танки Тип 99А продолжают поступать в бригады НОАК В настоящее время военнослужащим вручены недавно изготовленные Тип 99А, относящиеся к третьему поколению послевоенных танков.

Наука Натрий может улучшить аккумуляторы смартфонов Литий-ионные аккумуляторы используются в различных областях, в частности в космической технике и телефонах. 4

Политика Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране. 6,2K

Политика Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо. 42

Общество Глава ВОЗ заявил о нескором возвращении мира к прежней жизни «Хочу быть честным с вами: возвращения к старой нормальной жизни в обозримом будущем не будет», — заявил Гебрейсус.

Здоровье Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19 Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19. 500

Происшествия Бывший глава отдела полиции в Курской области обвинен в госизмене Экс-глава отдела полиции Золотухинского района Курской области обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ.