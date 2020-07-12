Энергетика
Newstracker.ruЦена на нефть Brent опустилась ниже $43 за баррель
Как сообщает RNS, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до $40,16 за баррель.
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Происшествия
Вахтовики Амурского ГПЗ устроили погром из-за невыплаты зарплат
Обновлено в 19:55 Вахтовики, работающие на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода, устроили погром на месте будущего предприятия.
BFM.ru 11:38
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 11 июля в 08:26
Армия и оружие
Азербайджан заявил об уничтожении нескольких военных объектов в Армении
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении нескольких военных объектов и техники на территории Армении в приграничном Товузском районе.
РИА Новости 13:49
Общество
Доля жертв коронавируса в Москве сократилась в июне на 35%
В Москве в июне от коронавируса умерло на 35% меньше пациентов, чем в мае.
Известия 13:36
Политика
Путин сократил численность центрального аппарата МВД
Владимир Путин сократил численность центрального аппарата МВД РФ до 5834 человек. Об этом говорится в соответствующем указе президента РФ.
Российская газета 13:30
Общество
Адвокат Сафронова рассказал детали позиции ФСБ по делу о госизмене
По версии следователей, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное обеспечение для шифрования, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:19
Общество
Свердловский губернатор продлил коронавирусный режим до 20 июля
Екатеринбург, 13 июля 2020, 12:42 — REGNUM В Свердловской области снова продлён безопасный режим для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:42
Авто
«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada
Компания "АвтоВАЗ" показала на видео процесс сборки обновленной Niva под брендом Lada.
Новые автомобили 00:17
Авто
Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России
По информации издания, китайский автоконцерн JAC представил новую модель Sunray.
Лезги газет вчера в 16:28
Футбол
В «Арсенале» заговорили о приезде Моуринью и Гончаренко
Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев отреагировал на информацию о возможном приезде в его клуб нынешнего наставника ЦСКА Виктора Гончаренко.
ProstoProSport 13:44
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Экономика
Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости вчера в 03:56
Футбол
Деспотович до конца недели перейдет в клуб РПЛ
Sports.ru 11:44
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры
Вдова Проскурина подтвердила свой переезд в северную столицу. Она заявила, что там ее будет ждать мать.
CT news 11:00
Армия и оружие
Российская подлодка опозорила самолеты НАТО, устроившие на нее облаву
Командование сразу же сообщило о том, что в проливе Скагеррак было решено устроить облаву на подлодку, которая несет на своем борту две дюжины противокорабельных ракет «Гранит», способных уничтожить половину флота НАТО.
Актуальные Новости 12:10
Политика
Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму
«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Армия и оружие
Новейшие танки Тип 99А продолжают поступать в бригады НОАК
В настоящее время военнослужащим вручены недавно изготовленные Тип 99А, относящиеся к третьему поколению послевоенных танков.
Российская газета 10:46
Наука
Натрий может улучшить аккумуляторы смартфонов
Литий-ионные аккумуляторы используются в различных областях, в частности в космической технике и телефонах.
Evo-rus.com 13:14
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России
Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
Политика
Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости 11:56
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Общество
Глава ВОЗ заявил о нескором возвращении мира к прежней жизни
«Хочу быть честным с вами: возвращения к старой нормальной жизни в обозримом будущем не будет», — заявил Гебрейсус.
BFM.ru 13:51
Здоровье
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
Происшествия
Бывший глава отдела полиции в Курской области обвинен в госизмене
Экс-глава отдела полиции Золотухинского района Курской области обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ.
Слово и Дело 13:50
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
Здоровье
Восемь сел Оренбуржья закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса
Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова сообщила, что в Оренбуржье на карантин закрыты восемь сел.
Вестирама.ру 09:33
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за много лет спел на публике
Поп-звезда 1990-х Андрей Губин впервые за много лет спел на публике.
Газета.Ru 09:11