Как сообщает RNS, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до $40,16 за баррель.

Цена на нефть Brent опустилась ниже $43 за баррель

Здоровье Рязанские поликлиники начали работу в привычном режиме Записаться к врачу можно в регистратуре или по телефону медучреждения, к которому прикреплен медицинский полис.

Политика Трутнев заявил о плохой работе властей Хабаровского края Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев подтвердил, что приехал в Хабаровск для проверки работы властей региона. 3K

Автоспорт Квят: русские не встают на колени просто так Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рассказал, почему принял решение не вставать на одно колено перед началом двух первых гонок нового сезона чемпионата "Формулы-1" в рамках акции в знак солидарности с борьбой против дискриминации и расизма. 21

Футбол Жест Кикнадзе и слова Карпина рассмотрит комитет по этике РФС Неприличный жесть генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе в адрес болельщиков и слова критики в адрес РФС и РПЛ со стороны главного тренера "Ростова" Валерия Карпина будут рассмотрены на заседании комитета по этике Российского футбольного союза. 13

Армия и оружие Российские войска начали получать обновленные РЭБ «Красуха» Согласно источникам «Российской газеты», Вооруженные силы России начали принимать в свое распоряжение новую модификацию комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха-20».

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. 900

Общество «Золотую судью» Хахалеву досрочно лишили полномочий Скандально известную кубанскую судью Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий, сообщили РИА Новости в Высшей квалификационной коллегии. 708

Происшествия Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный. 530

Политика Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM Путин и Эрдоган высказали свои мнения относительно перспективы возобновления туристических обменов между двумя странами по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. 131

Экономика В Tele2 ответили на предупреждение ФАС о повышении тарифов Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на ФАС сообщал, что ведомство не получило в установленный срок от Tele2 информацию об исполнении предупреждения в связи с повышением тарифов на связь во время пандемии. 16

Общество В ВОЗ назвали категорию людей, менее всех подверженных коронавирусу Дети в возрасте до 10 лет легче всего переносят заражение коронавирусом, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. 6

Экономика В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. 785

Политика Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране. 6,8K