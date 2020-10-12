Как рассказал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, отечественные препараты на основе фавипиравира доказали свою безопасность, а связь между приемом препарата при лечении КОВИД-19 и побочными эффектами не доказана.
Ученые исключили одну из возможных причин загрязнения воды в Авачинском заливе, заявив, что взятые на Козельском полигоне ядохимикатов и в близлежащих к нему водоемах пробы не показали превышений по фенолам, нефтепродуктам и тяжелым металлам.
В России 20 миллионов человек – бедные, а количество зарегистрированных безработных с начала пандемии коронавируса COVID-19 выросло до 5 миллиона человек, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на встрече депутатов фракции "Единая Россия".
Президиум фракции "Единая Россия" в Госдуме рассмотрит вопрос о снятии полномочий первого заместителя председателя комитета по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова из-за его некорректных высказываний, сообщил журналистам лидер фракции Сергей Неверов.
Тушинский районный суд города Москвы вынес вердикт по делу о нарушениях мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом».
Министерство здравоохранения Кемеровской области организовало служебную проверку в связи с ситуацией в селе Шабаново Ленинск-Кузнецкого района, где семья похоронила своего родственника, якобы умершего от коронавируса, а потом узнала, что он жив.
Подписчики не только поддержали актрису, но и выразили восхищение ее образом на фото: «Нежная фотография», «Очаровашка», «Вы просто лицо бренда французских духов», «Такая нежная», — оставляют комментарии поклонники.