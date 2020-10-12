Исключена одна из возможных причин загрязнения воды на Камчатке

Ученые исключили одну из возможных причин загрязнения воды в Авачинском заливе, заявив, что взятые на Козельском полигоне ядохимикатов и в близлежащих к нему водоемах пробы не показали превышений по фенолам, нефтепродуктам и тяжелым металлам.