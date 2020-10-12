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Rambler News Service
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $43 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $43 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
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Росбалт

Падение котировок Brent и WTI усилилось

Росбалт07:26
ПРАЙМ

Снижение цен на нефть усилилось на ожидании роста предложения

ПРАЙМ06:44
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:09
REGNUM

Нефть дешевеет под грузом роста предложения — эксперт

REGNUM03:00
Интерфакс

Brent и WTI подешевели после сильного прироста на прошлой неделе

Интерфакс01:48
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $43 за баррель

Rambler News Service04:17
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах продолжили снижение

ИА Красная Весна01:08

У препарата от коронавируса найдены новые побочные эффекты

Как рассказал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, отечественные препараты на основе фавипиравира доказали свою безопасность, а связь между приемом препарата при лечении КОВИД-19 и побочными эффектами не доказана.
Evo-rus.com09:50

Исключена одна из возможных причин загрязнения воды на Камчатке

Ученые исключили одну из возможных причин загрязнения воды в Авачинском заливе, заявив, что взятые на Козельском полигоне ядохимикатов и в близлежащих к нему водоемах пробы не показали превышений по фенолам, нефтепродуктам и тяжелым металлам.
Lenta.ru06:54

Минтруд назвал количество бедных и безработных россиян

В России 20 миллионов человек – бедные, а количество зарегистрированных безработных с начала пандемии коронавируса COVID-19 выросло до 5 миллиона человек, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на встрече депутатов фракции "Единая Россия".
Вести.Ru07:35

«Единая Россия» рассмотрит снятие полномочий Лысакова за его высказывания

Президиум фракции "Единая Россия" в Госдуме рассмотрит вопрос о снятии полномочий первого заместителя председателя комитета по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова из-за его некорректных высказываний, сообщил журналистам лидер фракции Сергей Неверов.
РИА Новости03:41

Подозреваемого в организации хищения препаратов в Петербурге отправили в СИЗО

Суд в Санкт-Петербурге арестовал Сергея Войтовича, которого задержали после обысков по уголовному делу о хищении препаратов для лечения онкологии из медучреждений города на сумму свыше 100 млн рублей.
ТАСС08:04

Суд признал «Спартак» виновным по делу о нарушениях санитарных норм на матче с «Зенитом»

Тушинский районный суд города Москвы вынес вердикт по делу о нарушениях мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом».
RT на русском09:26

Минздрав Кузбасса проверяет факт признания живого человека умершим от коронавируса

Министерство здравоохранения Кемеровской области организовало служебную проверку в связи с ситуацией в селе Шабаново Ленинск-Кузнецкого района, где семья похоронила своего родственника, якобы умершего от коронавируса, а потом узнала, что он жив.
ТАСС04:07

Лиза Арзамасова показала подписчикам чистый невинный образ

Подписчики не только поддержали актрису, но и выразили восхищение ее образом на фото: «Нежная фотография», «Очаровашка», «Вы просто лицо бренда французских духов», «Такая нежная», — оставляют комментарии поклонники.
Passion.ruвчера в 10:34

Спикером Тамбовской гордумы почти единогласно избрали депутата «Родины»

Председателем Тамбовской городской думы седьмого созыва, в которой большинство депутатских кресел на минувших выборах получила партия «Родина», стала ее представительница Елена Леонова.
Коммерсантъ09:32