В ЛДПР предложили выплачивать пособие родителям школьников на каникулах из-за эпидемий

Группа депутатов от фракции ЛДПР в Госдуме направила на отзыв в правительство законопроект о выплатах пособий по временной нетрудоспособности родителям школьников в возрасте до 14 лет, которые находятся на каникулах из-за сложной эпидемиологической обстановки.