The New York Times (NYT) опубликовала расследование, согласно которому удалось выяснить, что более 200 компаний, объединений и иностранных правительств направляли президенту США Дональду Трампу миллионы долларов, получая взамен выгоду от главы государства и его администрации.
Группа депутатов от фракции ЛДПР в Госдуме направила на отзыв в правительство законопроект о выплатах пособий по временной нетрудоспособности родителям школьников в возрасте до 14 лет, которые находятся на каникулах из-за сложной эпидемиологической обстановки.
По данным исследования РИА Рейтинга, дизель в регионе с начала этого года подорожал на 1,8%.Эксперты отмечают, что жители Кольского полуострова на среднемесячную зарплату могут приобрести 1 085 литров дизтоплива.
Украинская элита, вопреки намерению своего президента Владимира Зеленского ожидать «настоящую вакцину» из Европы, начинает попытки добычи российского препарата «Спутник V». Об этом сообщил крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко в своем Facebook.
Как говорится в проекте расписания Минпросвещения и Рособрнадзора, экзамен пройдет в три этапа: досрочный период — с 22 марта по 16 апреля, основной — с 24 мая по 1 июля, дополнительный — с 3 по 17 сентября.
Министерство здравоохранения Кемеровской области организовало служебную проверку в связи с ситуацией в селе Шабаново Ленинск-Кузнецкого района, где семья похоронила своего родственника, якобы умершего от коронавируса, а потом узнала, что он жив.
«Совет сегодня решил продлить режим, позволяющий ЕС вводить ограничительные меры в отношении лиц и организаций, участвующих в разработке и применении химического оружия, на один год, до 16 октября 2021 года», — говорится в сообщении.
Срок действия госпрограммы льготной ипотеки с субсидируемой ставкой для заемщика 6,5% планируется продлить с 1 ноября 2020 года до 31 декабря 2021 года, следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на официальном портале нормативно-правовой-информации.
По мнению эксперта, вряд ли стоит в ближайшее время, до выборов в США, ожидать повторения ситуации октября 2014 года, когда курс евро поднялся выше 100 рублей или января 2016 года, когда доллар стоил 86 рублей.