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Rambler News Service
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $43 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $43 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
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REGNUM

Нефть дешевеет под грузом роста предложения — эксперт

REGNUM03:00
Росбалт

Цены на нефть опускаются, но Brent держится выше $42 за баррель

Росбалт02:59
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:09
Интерфакс

Brent и WTI подешевели после сильного прироста на прошлой неделе

Интерфакс01:48
ПРАЙМ

Brent растеряла факторы поддержки

ПРАЙМ03:18
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах продолжили снижение

ИА Красная Весна01:08
Коммерсантъ

Нефть полилась на рынки

Коммерсантъвчера в 14:59

Эксперт Щельцин назвал верные признаки необходимости срочной замены sim-карты

Эксперт считает, что главным сигналом того, что действующую sim-карту пора заменить является снижение качества связи и Интернет-соединения, а также быстрая разрядка мобильного устройства.
Evo-rus.comвчера в 07:32

NYT узнала о выплатах 200 компаний Трампу в обмен на помощь Белого дома

The New York Times (NYT) опубликовала расследование, согласно которому удалось выяснить, что более 200 компаний, объединений и иностранных правительств направляли президенту США Дональду Трампу миллионы долларов, получая взамен выгоду от главы государства и его администрации.
РБК05:13

В ЛДПР предложили выплачивать пособие родителям школьников на каникулах из-за эпидемий

Группа депутатов от фракции ЛДПР в Госдуме направила на отзыв в правительство законопроект о выплатах пособий по временной нетрудоспособности родителям школьников в возрасте до 14 лет, которые находятся на каникулах из-за сложной эпидемиологической обстановки.
ТАСС17:18

Группы по борьбе с боевыми дронами заступили на дежурство в Воронежской области

В Воронежской области на боевое дежурство заступили группы радиоэлектронной борьбы, которые будут охранят воинские части, парки боевых машин от беспилотных летательных аппаратов.
Обозреватель Врн03:36

С начала года дизтопливо в регионе подорожало на 1,8%

По данным исследования РИА Рейтинга, дизель в регионе с начала этого года подорожал на 1,8%.Эксперты отмечают, что жители Кольского полуострова на среднемесячную зарплату могут приобрести 1 085 литров дизтоплива.
Северпост04:33

На Украине объявили охоту за российской вакциной от коронавируса

Украинская элита, вопреки намерению своего президента Владимира Зеленского ожидать «настоящую вакцину» из Европы, начинает попытки добычи российского препарата «Спутник V». Об этом сообщил крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко в своем Facebook.
ФАН04:03

Минздрав Кузбасса проверяет факт признания живого человека умершим от коронавируса

Министерство здравоохранения Кемеровской области организовало служебную проверку в связи с ситуацией в селе Шабаново Ленинск-Кузнецкого района, где семья похоронила своего родственника, якобы умершего от коронавируса, а потом узнала, что он жив.
ТАСС04:07

ЕС продлил на год санкции против России по делу Скрипалей

«Совет сегодня решил продлить режим, позволяющий ЕС вводить ограничительные меры в отношении лиц и организаций, участвующих в разработке и применении химического оружия, на один год, до 16 октября 2021 года», — говорится в сообщении.
Ведомости04:54

Программу льготной ипотеки в РФ предложили продлить до конца 2021 года

Срок действия госпрограммы льготной ипотеки с субсидируемой ставкой для заемщика 6,5% планируется продлить с 1 ноября 2020 года до 31 декабря 2021 года, следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на официальном портале нормативно-правовой-информации.
Интерфакс05:05

Роспотребнадзор объявил сроки выхода России на плато по коронавирусу

Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 в течение следующих 10–20 дней, заявила в понедельник, 12 октября, заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Известия02:59

Аналитик оценил вероятность возвращения рубля к курсам 2014 и 2016 годов

По мнению эксперта, вряд ли стоит в ближайшее время, до выборов в США, ожидать повторения ситуации октября 2014 года, когда курс евро поднялся выше 100 рублей или января 2016 года, когда доллар стоил 86 рублей.
Газета.Ruвчера в 04:28