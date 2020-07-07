Курс евро увеличился на 7 копеек — до 81,30 руб. Сентябрьские фьючерсы североморской нефти марки Brent сокращаются на 1,75% и торгуются по $42,72 за баррель. Контракты на поставку американской нефти WTI также теряют в цене — до $40,20 за бочку (-1,06%).

Рубль снижается к доллару на фоне падения цен на нефть

Политика «Единая Россия» выдвинула действующего главу на пост губернатора Ростовской области Ростовское региональное отделение партии "Единая Россия" приняло решение выдвинуть кандидатом в губернаторы Ростовской области действующего главу региона Василия Голубева, сообщает корреспондент ТАСС с конференции реготделения партии.

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.

Общество Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».

Общество Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.

Происшествия Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.

Футбол Дзагоев вылетел вместе с ЦСКА на матч РПЛ против «Оренбурга» Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев полетел вместе с командой на матч чемпионата России против "Оренбурга", сообщает пресс-служба армейского клуба.

Общество Россияне попытались за раз вывезти из Шанхая 70 домашних животных Россияне, планировавшие в воскресенье, 4 июля, покинуть Шанхай рейсом «Аэрофлота», хотели вывезти сразу 70 домашних животных.

Происшествия У бывшего замглавы петербургской полиции прошли обыски Кроме дома Абакумова обыски прошли в его квартире, в помещениях Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также у нескольких бывших и действующих сотрудников полиции.

Политика ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса» Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.

Футбол «Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна Томас Цорн отправлен в отставку с поста генерального директора московского "Спартака", сообщается на странице столичного футбольного клуба в Twitter.

Армия и оружие Хафтар решил возместить потери своей армии советскими Т-62 В Ливии армия фельдмаршала Хафтара (ЛНА) стала значительно больше получать танков советского производства, большую часть из которых составляют Т-62, пишет РГ со ссылкой на зарубежные материалы.

Происшествия Протестующие против расизма в Атланте убили чернокожую девочку В городе Атланта (США) неизвестные вооруженные застрелили 8-летнюю девочку, после чего мэр города обвинила в убийстве борющихся за права чернокожих, которые сейчас устраивают протесты по всем Соединенным Штатам, сообщает NBC News.

Футбол Агент: «Семак или Гончаренко могли возглавить „Рубин“ в 2016 году» Футбольный агент Шандор Варга рассказал о кандидатурах, которых в 2016 году предлагал "Рубину" в качестве нового главного тренера.

Шоу-бизнес 25-летняя звезда «Папиных дочек» встречается с 46-летним фигуристом Авербухом Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова в беседе с изданием Hello подтвердила свой роман с 46-летним фигуристом, хореографом и продюсером Ильей Авербухом.

Происшествия Порывы ветра в Саратове сорвали крышу в Заводском районе В Заводском районе порывы ветра сорвали крышу со строения на Орджоникидзе, 131.

Общество На обвиненную за рисунки с вагинами художницу завели новое дело На художницу и фем-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову, которую обвинили в распространении порнографии за рисунки с вагинами, завели новое дело из-за публикации картинок, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения.

Армия и оружие Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Здоровье В Оренбургской области снова приостановлена плановая госпитализация Возобновить госпитализацию планируют при улучшении ситуации с коронавирусом, точная дата пока неизвестна.

Музыка Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.

Экономика Сбербанк зафиксировал рост расходов россиян за неделю По данным Сбербанка, 29 и 30 июня падение расходов россиян относительно аналогичного периода прошлого года составляло 7,9%. Однако после поступления гражданам социальных выплат в качестве меры поддержки на фоне пандемии коронавируса был зафиксирован рост трат на 20% год к году.

Авто Компания Haval показала официальные изображения нового Haval H6 Компания Haval опубликовала официальные фотографии и характеристики кроссовера Haval H6 третьего поколения.

Происшествия На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.

Кино Джей Джей Абрамс станет продюсером нового фильма о Джоне Константине Ожидается, что картине будет задан тот же тон, что и другим проектам Абрамса в DC: сериал "Темная Лига Справедливости" и полнометражный кинокомикс "Затанна".