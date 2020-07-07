Энергетика
Экономика сегодняРубль снижается к доллару на фоне падения цен на нефть
Курс евро увеличился на 7 копеек — до 81,30 руб. Сентябрьские фьючерсы североморской нефти марки Brent сокращаются на 1,75% и торгуются по $42,72 за баррель. Контракты на поставку американской нефти WTI также теряют в цене — до $40,20 за бочку (-1,06%).
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Цены на нефть изменились разнонаправленно на неопределенности с восстановлением спроса
Взгляд.рувчера в 01:03
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Политика
«Единая Россия» выдвинула действующего главу на пост губернатора Ростовской области
Ростовское региональное отделение партии "Единая Россия" приняло решение выдвинуть кандидатом в губернаторы Ростовской области действующего главу региона Василия Голубева, сообщает корреспондент ТАСС с конференции реготделения партии.
ТАСС 07:53
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Общество
Телеведущему Александру Беляеву девять часов удаляли новую опухоль
Комсомольская правда 06:15
Общество
Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку
В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
Коммерсантъ 07:31
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Футбол
Дзагоев вылетел вместе с ЦСКА на матч РПЛ против «Оренбурга»
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев полетел вместе с командой на матч чемпионата России против "Оренбурга", сообщает пресс-служба армейского клуба.
РИА Новости 09:05
Общество
Россияне попытались за раз вывезти из Шанхая 70 домашних животных
Россияне, планировавшие в воскресенье, 4 июля, покинуть Шанхай рейсом «Аэрофлота», хотели вывезти сразу 70 домашних животных.
Известия 09:14
Происшествия
У бывшего замглавы петербургской полиции прошли обыски
Кроме дома Абакумова обыски прошли в его квартире, в помещениях Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также у нескольких бывших и действующих сотрудников полиции.
Коммерсантъ 09:06
Политика
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
Футбол
«Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна
Томас Цорн отправлен в отставку с поста генерального директора московского "Спартака", сообщается на странице столичного футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 08:06
Армия и оружие
Хафтар решил возместить потери своей армии советскими Т-62
В Ливии армия фельдмаршала Хафтара (ЛНА) стала значительно больше получать танков советского производства, большую часть из которых составляют Т-62, пишет РГ со ссылкой на зарубежные материалы.
Южный Федеральный 09:20
Происшествия
Протестующие против расизма в Атланте убили чернокожую девочку
В городе Атланта (США) неизвестные вооруженные застрелили 8-летнюю девочку, после чего мэр города обвинила в убийстве борющихся за права чернокожих, которые сейчас устраивают протесты по всем Соединенным Штатам, сообщает NBC News.
Live24 05:33
Футбол
Агент: «Семак или Гончаренко могли возглавить „Рубин“ в 2016 году»
Футбольный агент Шандор Варга рассказал о кандидатурах, которых в 2016 году предлагал "Рубину" в качестве нового главного тренера.
Реальное время 03:10
Шоу-бизнес
25-летняя звезда «Папиных дочек» встречается с 46-летним фигуристом Авербухом
Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова в беседе с изданием Hello подтвердила свой роман с 46-летним фигуристом, хореографом и продюсером Ильей Авербухом.
Газета.Ru 08:15
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета 04:41
Происшествия
Порывы ветра в Саратове сорвали крышу в Заводском районе
В Заводском районе порывы ветра сорвали крышу со строения на Орджоникидзе, 131.
Взгляд-инфо 09:10
Общество
На обвиненную за рисунки с вагинами художницу завели новое дело
На художницу и фем-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову, которую обвинили в распространении порнографии за рисунки с вагинами, завели новое дело из-за публикации картинок, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения.
Lenta.ru 07:43
Авто
Из Ford Mustang сделали кабриолет в духе 30-х годов
На eBay выставили на продажу двухдверный кабриолет, стилизованный под автомобили 30-х годов.
Motor 07:26
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Здоровье
В Оренбургской области снова приостановлена плановая госпитализация
Возобновить госпитализацию планируют при улучшении ситуации с коронавирусом, точная дата пока неизвестна.
Эхо Москвы в Оренбурге 07:55
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 05:47
Экономика
Сбербанк зафиксировал рост расходов россиян за неделю
По данным Сбербанка, 29 и 30 июня падение расходов россиян относительно аналогичного периода прошлого года составляло 7,9%. Однако после поступления гражданам социальных выплат в качестве меры поддержки на фоне пандемии коронавируса был зафиксирован рост трат на 20% год к году.
Rambler News Service 08:04
Шоу-бизнес
Татьяна Навка устроила фотосессию на Кижах
Знаменитая российская фигуристка Татьяна Навка посетила Кижи.
Петрозаводск говорит вчера в 07:24
Авто
Компания Haval показала официальные изображения нового Haval H6
Компания Haval опубликовала официальные фотографии и характеристики кроссовера Haval H6 третьего поколения.
Автоновости дня 04:30
Происшествия
На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана
На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.
RT на русском 09:08
Кино
Джей Джей Абрамс станет продюсером нового фильма о Джоне Константине
Ожидается, что картине будет задан тот же тон, что и другим проектам Абрамса в DC: сериал "Темная Лига Справедливости" и полнометражный кинокомикс "Затанна".
Piter.tv 07:24
Общество
Доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей выросла до 45 процентов
Доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тысячи рублей выросла с 38,1% до 44,6% за период пандемии, согласно данным опроса СК "Росгосстрах жизнь" и НТЦ "Перспектива".
Вести.Ru 04:34