Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $43 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Цена на нефть Brent опустилась ниже $43 за баррель

Киберспорт Ubisoft временно сделает бесплатной игру Watch Dogs 2 Париж, 7 июля 2020, 09:11 — REGNUM Французская компания Ubisoft временно сделает бесплатной ПК-версию своей игры Watch Dogs 2. Об этом 7 июля сообщил портал Screen Rant. 2

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