Энергетика
Газета.RuМировые цены на нефть опускаются
В понедельник, 13 июля, мировые цены на нефть демонстрируют снижение, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, по состоянию на 7.53 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть WTI снизилась на 0,69%, достигнув отметки в $40,27 за баррель.
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За каждый полный год общего трудового стажа, полученного до 1.01.1991 года, прибавляется по 1%. А при определении размера пенсии расчетный пенсионный капитал, установленный на 1 января 2002 года, увеличивается на 10%.
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У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил президент РФ Владимир Путин.
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В Приморье завершили расследование уголовного дела о случайном убийстве на охоте в отношении трех жителей Кавалеровского района, сообщается в понедельник на официальном сайте прокуратуры региона.
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Стрелюхин предложил ужесточить контроль за действующими ограничениями, организовывать рейды совместно с сотрудниками МВД («но не перегибать палки») и публично освещать эту деятельность.
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BBC выделит 26,6 млрд рублей на работу антироссийских СМИ
Медиакорпорация BBC планирует потратить 26,6 млрд рублей на финансирование иноязычных СМИ в 2020–2021 годах.
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Путин призвал выбирать между болотом и цифровизацией
Президент России Владимир Путин призвал активнее цифровизировать экономику страны.
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Пандемия. В Саратовской области самоизоляцию продлили до 26 июля
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Президент Анджей Дуда переизбран на второй срок
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Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
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Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
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В России создали новый легкий броневик «Стрела»
Специалисты "Военно-промышленной компании" (ООО "ВПК") в инициативном порядке разработали семейство новых легких бронеавтомобилей "ВПК-Стрела", которые можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8.
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Square Enix выпустила трейлер мобильной NieR
В сети появился трейлер мобильной игры для iOS и Android в серии NieR с подзаголовком Re[in]carnation.
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Иммунолог назвал варианты избежать заражения коронавирусом
Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, при каких условиях человек может избежать заражения коронавирусом или обеспечить легкое течение болезни.
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Посольство Венгрии удалило сообщение об открытии границ для россиян
Посольство Венгрии в Москве удалило со своей официальной страницы в Facebook сообщение об открытии с 15 июля границ для граждан России.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
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Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии
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