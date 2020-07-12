Энергетика

Газета.RuГазета.RuМировые цены на нефть опускаются

В понедельник, 13 июля, мировые цены на нефть демонстрируют снижение, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, по состоянию на 7.53 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть WTI снизилась на 0,69%, достигнув отметки в $40,27 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Мировые цены на нефть опускаются

Газета.Ru01:26

Гвоздем программы на текущей неделе будет ожидаемое совещание ОПЕК+

ПРАЙМ04:36

Эксперт: рынок нефти снова под давлением

REGNUM04:27

Мировые цены на нефть снижаются на открытии торгов

РЕН ТВ01:36

Brent в 3 квартале, вероятно, останется в диапазоне 35 - 45 долл. США за баррель - Saxo Bank

Финмаркет04:46

Новости кризиса 13 июля. Работающим на удаленке компенсируют затраты, пенсионеров ждет рост выплат, а Россию — новые санкции

URA.Ru00:00

Нефть взяла курс на снижение

Ведомостивчера в 16:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 04:58, Ашберн
Игры

Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

Чемпионат 04:10
1
Общество

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Интерфакс вчера в 11:51
6,2K
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
2,4K
Шоу-бизнес

Ургант опубликовал фотографии дочерей

Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39
2
Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

За каждый полный год общего трудового стажа, полученного до 1.01.1991 года, прибавляется по 1%. А при определении размера пенсии расчетный пенсионный капитал, установленный на 1 января 2002 года, увеличивается на 10%.
ToDay News Ufa 10 июля в 15:14
192
Происшествия

Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

Интерфакс вчера в 22:32
33
Политика

Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 04:01
520
Кино

День сурка на свадьбе: чем комедия «Палм-Спрингс» покорила американских кинокритиков

Forbes вчера в 08:00
Общество

Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке

Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате.
РБК вчера в 21:45
280
Происшествия

В Приморье осудят экс-полицейских за убийство человека на охоте

В Приморье завершили расследование уголовного дела о случайном убийстве на охоте в отношении трех жителей Кавалеровского района, сообщается в понедельник на официальном сайте прокуратуры региона.
ТАСС вчера в 23:48
3
Происшествия

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

РИА Новости 04:58
3
Общество

Жительница Самары получила квитанцию за тепло на 30 миллиардов рублей

В Сети появилась информация о том, что жительница Самары получила счет за тепло и горячую воду более чем на 30 миллиардов рублей.
Российская газета 04:46
38
Авто

Kia показала интерьер нового Kia Carnival

Предположительно, минивэн переедет на ту же платформу, что и кроссовер Sorento последнего поколения, а в линейку моторов на домашнем рынке войдут модернизированный 2,2-литровый турбодизель и новый 2,5-литровый 4-цилиндровый турбомотор SmartStream, который придет на смену актуальному «атмосфернику» V6.
Тарантас Ньюс 03:30
2
Здоровье

В Саратовской области усилят контроль за ношением масок

Стрелюхин предложил ужесточить контроль за действующими ограничениями, организовывать рейды совместно с сотрудниками МВД («но не перегибать палки») и публично освещать эту деятельность.
Регион 64 04:19
1
Экономика

BBC выделит 26,6 млрд рублей на работу антироссийских СМИ

Медиакорпорация BBC планирует потратить 26,6 млрд рублей на финансирование иноязычных СМИ в 2020–2021 годах.
Народные новости 03:36
Политика

Путин призвал выбирать между болотом и цифровизацией

Президент России Владимир Путин призвал активнее цифровизировать экономику страны.
Вестник Кавказа 04:39
36
Общество

Пандемия. В Саратовской области самоизоляцию продлили до 26 июля

В Саратовской области режим самоизоляции для граждан из группы риска по коронавирусу рекомендовано продлить до 26 июля.
Четвертая Власть 03:06
16
Политика

Президент Анджей Дуда переизбран на второй срок

Коммерсантъ 02:45
356
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
182
Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
25
Армия и оружие

В России создали новый легкий броневик «Стрела»

Специалисты "Военно-промышленной компании" (ООО "ВПК") в инициативном порядке разработали семейство новых легких бронеавтомобилей "ВПК-Стрела", которые можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8.
ТАСС 04:28
Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире

РИА Новости вчера в 17:29
14
Футбол

CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов

Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
REGNUM 04:51
Кино

Рейтинги сериала «Ходячие мертвецы» могли упасть из-за Нигана

Финальный эпизод десятого сезона долгоиграющей зомби-драмы выйдет в эфир канала AMC либо этим летом, либо в начале осени.
Киноафиша России 02:07
Здоровье

Число жертв коронавируса в Кировской области выросло до 47

Число жертв коронавируса в Кировской области выросло до 47. В инфекционном госпитале умерла 64-летняя жительница Вятскополянского района.
Эхо Москвы в Кирове 03:10
1
Игры

Square Enix выпустила трейлер мобильной NieR

В сети появился трейлер мобильной игры для iOS и Android в серии NieR с подзаголовком Re[in]carnation.
CyberSport.ru 03:35
Общество

Иммунолог назвал варианты избежать заражения коронавирусом

Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, при каких условиях человек может избежать заражения коронавирусом или обеспечить легкое течение болезни.
Известия вчера в 22:27
112
Общество

Посольство Венгрии удалило сообщение об открытии границ для россиян

Посольство Венгрии в Москве удалило со своей официальной страницы в Facebook сообщение об открытии с 15 июля границ для граждан России.
РИА Новости 04:49
202
Политика

Путин оценил летальность от коронавируса в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
RT на русском 02:53
260
Происшествия

Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии

Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India.
Газета.Ru 04:26
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное