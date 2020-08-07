Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель

Котировки снизились на 1,24% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года опустилась до $44,53 за баррель.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

Новости кризиса 8 августа. ВВП России рухнет, за ЖКХ придется платить больше, семьям с детьми помогут деньгами

URA.Ru00:00
Эхо Москвы

Цены на нефть незначительно снижаются этим вечером

Эхо Москвывчера в 14:02
Росбалт

Нефть завершает неделю неоднозначно

Росбалтвчера в 11:59
Телеканал 360°

Стоимость барреля нефти Brent упала ниже 45 долларов

Телеканал 360°вчера в 09:23
Ньюс-НН

Цены на нефть в мире пошли вниз

Ньюс-ННвчера в 08:57
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 04:45
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:17

«Нафтогаз» поблагодарил сенаторов США за угрозы «Северному потоку — 2»

Украинский Нафтогаз поблагодарил американских сенаторов за письмо с угрозами в адрес оператора порта из-за поддержки строительства газопровода Северный поток — 2. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.
Политическая Экспертиза19:56
2

Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ruвчера в 05:52
1,7K

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ruвчера в 05:14
1,3K