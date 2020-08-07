Мировые цены на нефть в четверг снизились

Котировки сентябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,24 доллара и составили 41,95 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также немного подешевела.