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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель

Котировки снизились на 1,24% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года опустилась до $44,53 за баррель.В источнике
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Эхо Москвы

Цены на нефть незначительно снижаются этим вечером

Эхо Москвывчера в 14:02
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 04:45
Росбалт

Нефть завершает неделю неоднозначно

Росбалтвчера в 11:59
Телеканал 360°

Стоимость барреля нефти Brent упала ниже 45 долларов

Телеканал 360°вчера в 09:23
Ньюс-НН

Цены на нефть в мире пошли вниз

Ньюс-ННвчера в 08:57
Газета.Ru

Нефть может упасть ниже $40 за баррель

Газета.Ruвчера в 10:24
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:17

Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что облегчить состояние заболевшего коронавирусом могут только антитела, остальные методы он охарактеризовал как «мёртвому припарки».
RT на русском04:36
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Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

С 1 июля россияне, согласно федеральному закону № 377, который вносит изменения в регулирование деятельности по взысканию просроченной задолженности, получили возможность узнавать о передаче своих долгов коллекторам через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).
РБК03:00
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
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Кубанский митрополит умер от осложнений из-за коронавируса

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский, председатель Высшего общецерковного суда РПЦ Исидор скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил епископ Зеленоградский Савва в своем Telegram-канале.
РБК03:30
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