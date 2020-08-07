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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель

Котировки снизились на 1,24% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года опустилась до $44,53 за баррель.В источнике
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Эхо Москвы

Цены на нефть незначительно снижаются этим вечером

Эхо Москвывчера в 14:02
ПРАЙМ

Нефть дешевеет на 1,5% на росте геополитических рисков

ПРАЙМвчера в 13:28
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:17
Ньюс-НН

Цены на нефть в мире пошли вниз

Ньюс-ННвчера в 08:57
Финмаркет

Недельный рост может цен на нефть может составить более 4%

Финмаркетвчера в 03:06
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 04:45
Телеканал 360°

Стоимость барреля нефти Brent упала ниже 45 долларов

Телеканал 360°вчера в 09:23

158 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)вчера в 07:00
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Захарова обвинила Киев в нежелании решать проблему Донбасса

Заявления украинских властей о "непонимании" Минских соглашений свидетельствуют о нежелании Киева решить проблему Донбасса, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Газета.Ru09:35

Александр Бурков внес предложения по решению демографических проблем

Первый заместитель председателя Госдумы РФ предложил губернатору Омской области Александру Буркову первому высказать своё мнение о причинах неблагоприятной демографической ситуации на территории региона и мерах поддержки, которые позволят её улучшить.
Вечерний Омск. Неделя23:33
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