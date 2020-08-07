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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель

Котировки снизились на 1,24% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года опустилась до $44,53 за баррель.В источнике
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ИА Красная Весна

Цены на нефть марки Brent вернулись к $44 за баррель

ИА Красная Веснавчера в 15:09
Эхо Москвы

Цены на нефть незначительно снижаются этим вечером

Эхо Москвывчера в 14:02
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:17
Росбалт

Нефть завершает неделю неоднозначно

Росбалтвчера в 11:59
Ньюс-НН

Цены на нефть в мире пошли вниз

Ньюс-ННвчера в 08:57
Финмаркет

Недельный рост может цен на нефть может составить более 4%

Финмаркетвчера в 03:06
Телеканал 360°

Стоимость барреля нефти Brent упала ниже 45 долларов

Телеканал 360°вчера в 09:23

МИД назвал меры США в отношении TikTok нарушением норм ВТО

Официальный представителя Министерства инностраных дел России Мария Захарова считает, что действия властей США в отношении видеосервиса TikTok нарушают нормы ВТО и «идут в разрез с базовыми принципами свободной рыночной экономики».
РБК08:18
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В Екатеринбурге горожане вышли на акцию в поддержку жителей Хабаровска

В Екатеринбурге на Октябрьской площади напротив Драматического театра горожане собрались поддержать жителей Хабаровского края, которые с 11 июля протестуют из-за ареста бывшего губернатора Сергея Фургала.
Екатеринбург Онлайн04:42
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