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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель

Котировки снизились на 1,24% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года опустилась до $44,53 за баррель.В источнике
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ИА Красная Весна

Цены на нефть марки Brent вернулись к $44 за баррель

ИА Красная Веснавчера в 15:09
Банки.ру

Мировые цены на нефть в четверг снизились

Банки.рувчера в 01:28
Телеканал 360°

Стоимость барреля нефти Brent упала ниже 45 долларов

Телеканал 360°вчера в 09:23
Росбалт

Нефть завершает неделю неоднозначно

Росбалтвчера в 11:59
REGNUM

Цена нефти Brent опустилась к $44,5 за баррель

REGNUMвчера в 11:38
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 04:45
ПРАЙМ

Нефть дешевеет на 1,5% на росте геополитических рисков

ПРАЙМвчера в 13:28

Посол рассказал о режиме содержания задержанных в Белоруссии россиян

Режим содержания задержанных в Белоруссии российских граждан улучшился, они не высказывают жалоб, в том числе на проведение следственных действий, заявил в пятницу посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
РИА Новости17:14

Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

В целом глава ведомства отметил, что в преддверии выборов в США другие страны, среди которых Китай, Россия и Иран, будут продолжать использовать "скрытые и явные меры влияния в своих попытках повлиять на предпочтения и перспективы американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в Соединенных Штатах и подорвать доверие американского народа к нашему демократическому процессу".
РИА Новостивчера в 15:35
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В Ингушетии ликвидировали двух боевиков и одного задержали

«Преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и в ходе короткой перестрелки двое бандитов были нейтрализованы, один задержан»,— сообщили в НАК (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъвчера в 00:14
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NYT: Помпео предупредил Лаврова из-за «сговора» с талибами

Как отмечает газета, это первый известный случай, когда администрация Белого дома на официальном уровне обратилась к России из-за сообщений о "выплатах талибам", о которых ранее со ссылкой на источники в спецслужбах писали американские СМИ.
News.ruвчера в 16:06

В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБКвчера в 06:20
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Кикнадзе высказался о ролике «Красавы» про скончавшегося футболиста «Локомотива»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе считает, что его клуб сделал все возможное, чтобы помочь семье бывшего игрока команды Иннокентия Самохвалова, который скончался в апреле 2020-го во время пробежки.
ProstoProSport17:25