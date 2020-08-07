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Деловое.ТВ

Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель

Котировки снизились на 1,24% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года опустилась до $44,53 за баррель.В источнике
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Росбалт

Нефть завершает неделю неоднозначно

Росбалтвчера в 11:59
ПРАЙМ

Нефть дешевеет на 1,5% на росте геополитических рисков

ПРАЙМвчера в 13:28
Телеканал 360°

Стоимость барреля нефти Brent упала ниже 45 долларов

Телеканал 360°вчера в 09:23
ИА Красная Весна

Цены на нефть марки Brent вернулись к $44 за баррель

ИА Красная Веснавчера в 15:09
REGNUM

Цена нефти Brent опустилась к $44,5 за баррель

REGNUMвчера в 11:38
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 04:45
Банки.ру

Мировые цены на нефть в четверг снизились

Банки.рувчера в 01:28

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ruвчера в 04:32
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В Минске задержали участников велосипедных акций солидарности

В Минске прошли задержания участников традиционных велосипедных акций солидарности с арестованными оппонентами президента Белоруссии Александра Лукашенко, 7 августа сообщает интернет-портал правозащитного центра «Весна».
ИА Красная Веснавчера в 16:46

Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

В целом глава ведомства отметил, что в преддверии выборов в США другие страны, среди которых Китай, Россия и Иран, будут продолжать использовать "скрытые и явные меры влияния в своих попытках повлиять на предпочтения и перспективы американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в Соединенных Штатах и подорвать доверие американского народа к нашему демократическому процессу".
РИА Новостивчера в 15:35
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Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
REGNUMвчера в 14:59
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Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей

Следователи считают, что, находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний.
Ведомостивчера в 02:27
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NYT: Помпео предупредил Лаврова из-за «сговора» с талибами

Как отмечает газета, это первый известный случай, когда администрация Белого дома на официальном уровне обратилась к России из-за сообщений о "выплатах талибам", о которых ранее со ссылкой на источники в спецслужбах писали американские СМИ.
News.ruвчера в 16:06