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Rambler News Service
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $45 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
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АК&М

Фьючерс на нефть Brent на октябрь 20 августа в 12:05 MSK понизился на 1.01%

АК&М05:40
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 августа

RT на русском01:58
Взгляд.ру

Нефть подешевела на опасениях вокруг баланса предложения и спроса

Взгляд.ру01:15
Росбалт

Нефть дешевеет, Brent ушла ниже $45 за баррель

Росбалт02:59
ИА Красная Весна

Цены на нефть на биржах снизились

ИА Красная Весна01:13
REGNUM

Нефть настроена достичь новых максимумов

REGNUM01:13
РБК

Стоимость нефти Brent стабилизировалась. Что будет дальше?

РБКвчера в 02:06

Мексика хочет испытать российскую вакцину от коронавируса

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в ходе встречи с послом России Виктором Коронелли заявил, что правительство Мексики хочет провести клинические испытания российской вакцины от коронавируса у себя в стране.
Ведомости05:01
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Анонсирован ролевой экшен Black Myth: Wu Kong

Китайская студия Game Science, создавшая многопользовательскую стратегию Art of War: Red Tides, анонсировала свой новый проект — ролевой экшен Black Myth: Wu Kong, который создаётся «для всех актуальных консолей и PC».
Игромания.ру02:29

Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в I полугодии упала в 26 раз

"Газпром нефть" в первом полугодии 2020 года снизила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в 26 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 8,232 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ04:28

Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Координационный совет белорусской оппозиции будет добиваться проведения в кратчайшие сроки новых президентских выборов и полной смены состава Центризбиркома страны, заявила член президиума совета Мария Колесникова.
Интерфакс05:29
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Офицер ВМС США заявил об отсталости российского флота

Журнал Forbes опубликовал мнение отставного офицера ВМС США и политолога Брэдфорда Дисмьюкеса, согласно которому, в случае военного конфликта между США и Россией, у американского флота нет необходимости в охране своих конвоев, которые перевозят военные грузы в Европу, так как в открытом море российские корабли не представляют для них никакой опасности.
Военное деловчера в 08:10
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Минздрав отказался от вызвавшего гнев Путина теста для автомобилистов

Ведомство, как отмечает издание, окончательно отказалось от идеи обязательных тестов на алкоголизм, с помощью которых в крови выявляется СDT-маркер, для тех, кто намерен сдать экзамены на водительские права или хочет поменять удостоверение по истечении срока годности.
РБК05:52
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Ахмат — Ротор 3:1

Футбольный клуб "Ахмат" одержал победу над волгоградским "Ротором" в домашнем матче третьего тура российской премьер-лиги (РПЛ).
МК-Спортвчера в 12:58