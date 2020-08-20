Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в I полугодии упала в 26 раз

"Газпром нефть" в первом полугодии 2020 года снизила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в 26 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 8,232 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.