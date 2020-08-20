Вертолет санавиации появился в Самарской области впервые за 37 лет

Вертолет санавиации появился в Самарской области в рамках нацпроекта "Здравоохранение", уже состоялся первый за 37 лет вылет медиков для оказания неотложной помощи пациенту, сообщает пресс-служба правительства региона.