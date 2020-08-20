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Rambler News Service
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $45 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
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ПРАЙМ

Нефть дешевеет из-за опасений по поводу восстановления спроса

ПРАЙМ06:26
РБК

Стоимость нефти Brent стабилизировалась. Что будет дальше?

РБКвчера в 02:06
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 августа

RT на русском01:58
Взгляд.ру

Нефть подешевела на опасениях вокруг баланса предложения и спроса

Взгляд.ру01:15
АК&М

Фьючерс на нефть Brent на октябрь 20 августа в 12:05 MSK понизился на 1.01%

АК&М05:40
ИА Красная Весна

Цены на нефть на биржах снизились

ИА Красная Весна01:13
Росбалт

Цена нефтяной корзины ОПЕК стала снижаться

Росбалт09:51

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Ведомости10:14
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В Подмосковье отменят самоизоляцию для пожилых людей с 24 августа

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому с 24 августа режим обязательной самоизоляции в регионе прекращается для всех жителей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.
Газета.Ru09:40
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Карасев назначен на матч РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом»

Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит московское дерби в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Локомотивом", сообщается на сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости09:33

Ветеран ответил на слова Лебедева о скульптуре «Родина-мать»

Мнение дизайнера Артемия Лебедева, назвавшего монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде "уродским", нелепо и неуместно, считает председатель Волгоградского отделения ветеранов Сергей Назаров.
РИА Новостивчера в 13:20
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Роналд Куман назначен главным тренером «Барселоны»

Вслед за увольнением Кики Сетьена после провального сезона «Барселоны», где вишенкой на испанском торте стало грандиозное поражение от «Баварии», руководство каталонцев подписало на позицию главного наставника легендарного голландца Роналда Кумана.
TV BRICS06:14

Вертолет санавиации появился в Самарской области впервые за 37 лет

Вертолет санавиации появился в Самарской области в рамках нацпроекта "Здравоохранение", уже состоялся первый за 37 лет вылет медиков для оказания неотложной помощи пациенту, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости08:19
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