Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель
Смотрите также
Лидер преступного мира Азербайджана убит в Анталье
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Метаанализ подтвердил эффективность меда в борьбе с кашлем
В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции
Супруга Алексея Навального посетила его в реанимации больницы Омска
Передачу стаканчика Навальному зафиксировали камеры аэропорта в Томске
Завершилась церемония прощания с Легкоступовой
В Подмосковье отменят самоизоляцию для пожилых людей с 24 августа
В РАН объяснили природу заснятых с МКС объектов
«Бавария» обыграла «Лион» и вышла в финал Лиги чемпионов
В Уфе осудили унижавшую детей сотрудницу соцприюта
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
В театре Олега Табакова объяснили увольнение Розы Хайруллиной
В Кремле сообщили о прямом вмешательстве извне в ситуацию в Белоруссии
Ветеран ответил на слова Лебедева о скульптуре «Родина-мать»
НАТО в ускоренном режиме стягивает войска к Норвегии
Ведущий эпидемиолог Китая оценил российскую вакцину от коронавируса
Секреты новейшей амфибии «Дрозд» показали на видео
Роналд Куман назначен главным тренером «Барселоны»
Премьер-министр Польши принял отставку министра иностранных дел страны
Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
Срок годности российской вакцины от коронавируса составляет полгода
В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Путин обсудил Белоруссию с главой Евросовета
Завершилась церемония прощания с Легкоступовой
В Подмосковье отменят самоизоляцию для пожилых людей с 24 августа
Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители
В РАН объяснили природу заснятых с МКС объектов
Лидер преступного мира Азербайджана убит в Анталье
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $45 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
Подробнее о событии