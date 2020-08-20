Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Rambler News Service
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $45 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
Подробнее о событии
Росбалт

Нефть дешевеет, Brent ушла ниже $45 за баррель

Росбалт02:59
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 августа

RT на русском01:58
REGNUM

Нефть настроена достичь новых максимумов

REGNUM01:13
АК&М

Фьючерс на нефть Brent на октябрь 20 августа в 12:05 MSK понизился на 1.01%

АК&М05:40
ИА Красная Весна

Цены на нефть на биржах снизились

ИА Красная Весна01:13
Взгляд.ру

Нефть подешевела на опасениях вокруг баланса предложения и спроса

Взгляд.ру01:15
РБК

Стоимость нефти Brent стабилизировалась. Что будет дальше?

РБКвчера в 02:06

В Госдуме объяснили правила выпуска криптовалют россиянами

Вопросы организации выпуска и обращения криптовалют будут урегулированы отдельным законом или поправками в принятый документ «О цифровых финансовых активах и цифровой валюте», заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с корреспондентом «РБК-Крипто».
В Госдуме объяснили правила выпуска криптовалют россиянами
РБК02:49
1

До конца лета ПФР выплатит пожилым россиянам еще одну выплату

Родители, имеющие детей-студентов, могут получить выплаты из Пенсионного фонда России (ПФР).Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, новая выплата от ПФР придет родителям совершеннолетних иждивенцев до 31 августа.
Уфимские Заметкивчера в 14:13
185