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Rambler News Service
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $45 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
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Росбалт

Цена нефтяной корзины ОПЕК стала снижаться

Росбалт09:51
Финмаркет

Нефтяные цены будут реагировать на общемировой «аппетит» к риску - «Велес Капитал»

Финмаркет04:28
РБК

Стоимость нефти Brent стабилизировалась. Что будет дальше?

РБКвчера в 02:06
REGNUM

На рынке нефти продолжается ценовая «пила»

REGNUM08:59
Взгляд.ру

Нефть подешевела на опасениях вокруг баланса предложения и спроса

Взгляд.ру01:15
АК&М

Фьючерс на нефть Brent на октябрь 20 августа в 12:05 MSK понизился на 1.01%

АК&М05:40
ПРАЙМ

Нефть дешевеет из-за опасений по поводу восстановления спроса

ПРАЙМ06:26

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Ведомости10:14
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В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

«Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе «Максим, мы с тобой» в социальных сетях по всей Украине», — рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Evo-rus.comвчера в 01:34
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Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Газета.Ru02:41
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В Подмосковье отменят самоизоляцию для пожилых людей с 24 августа

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому с 24 августа режим обязательной самоизоляции в регионе прекращается для всех жителей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.
Газета.Ru09:40
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На Кубани освоили более 40% средств по нацпроектам в условиях пандемии

Освоение денежных средств, выделенных Краснодарскому краю на 2020 год для реализации национальных проектов, превысило 40%, несмотря на действовавшие в регионе ограничительные меры в условиях пандемии коронавируса.
ТАСС08:40

МИД Литвы инициирует введение запрета на въезд Лукашенко в страну

Литовское правительство, ранее объявившее о введении санкций в отношении белорусского президента Александра Лукашенко, подготовило список из 32 чиновников Белоруссии, которым предписывается запрет на въезд в страну.
ИА Новороссия00:48
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