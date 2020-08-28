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Rambler News Service
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $45 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
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Росбалт

Цены на нефть меняются разнонаправленно, баррель Brent держится выше $45

Росбалт02:59
News.ru

Стоимость нефти Brent растёт, WTI — снижается

News.ru01:54
RT на русском

Цена на нефть Brent растёт

RT на русском01:07
Финмаркет

Прогнозируемый курс валют на следующую неделю: 73,5-75 руб./$1, 87,5-89 руб./EUR1 - УБРиР

Финмаркет06:20
REGNUM

Нефть удерживает позиции около уровня $46

REGNUM01:16
Газета.Ru

Нефть дешевеет из-за урагана «Лаура»

Газета.Ruвчера в 12:00
ТАСС

Эксперты допустили рост цен на нефть до $47 из-за урагана в Мексиканском заливе

ТАСС26 августа в 11:02

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфаксвчера в 08:05
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Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском04:44
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Россиян предупредили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции

Речь идет об археологических находках, элементах барельефов и мозаик, антиквариата возрастом более 100 лет, а также о предметах, связанных с этнографией и бытом старинных турецких деревень (утюги, ключи).
РИА Новости05:59