Энергетика

ТАССТАССЦена на нефть Brent опустилась ниже $47 впервые с июля 2017 года

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала более чем на 6,5% - до $46,73 за баррель, свидетельствуют данные торгов. В последний раз стоимость Brent находилась ниже $47 за баррель в середине июля 2017 г.
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Цена нефти основных марок Brent и WTI упала более чем на 9%

Эхо Москвывчера в 06:00

Цена нефти Brent опустилась ниже $48 за баррель

RT на русском06 марта в 06:43

Нефть подешевела более чем на 9%

РБК06 марта в 13:00

Цена Brent рухнула на 7,5% на сообщении о завершении переговоров ОПЕК+ без сделки

Интерфакс06 марта в 11:25

Цена на нефть Brent упала ниже 47 долларов за баррель впервые с июля 2017-го

Банки.ру06 марта в 11:14

Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%

ПРАЙМ06 марта в 15:53

Стоимость нефти Brent упала до минимума с середины 2017 года

Ведомости06 марта в 12:58
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Попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство являются апофеозом демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом.
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Президент России Владимир Путин своим указом утвердил двух новых членов Общественной палаты РФ.
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Дополнение Blood and Titanium к Phoenix Point превратит солдат в киборгов

Релиз Phoenix Point состоялся в декабре 2019 года. Руководителем проекта является глава студии Snapshot Games Джулиан Голлоп.
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Конгресс обвинил Boeing и авиауправление США в крушении 737 MAX

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Египтянин скончался при падении с пирамиды в Гизе

Египтянин скончался при падении с пирамиды Хефрена в Гизе.
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Зеленский готов бороться за украинцев, чьи родственники живут в России

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В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
YA62.ru 06 марта в 10:14
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Адесанья защитил чемпионский титул UFC в среднем весе

Исраэль Адесанья защитил титул чемпиона UFC в среднем весе, победив по решению судей Йоэля Ромеро.
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Задержан подозреваемый в убийстве подростка сын петербургского судьи

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Слепаков записал высмеивающую женщин песню на 8 Марта

Российский комик Семен Слепаков в честь 8 Марта записал песню, высмеивающую отношение женщин к возлюбленным и будущим мужьям.
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Общество

Новый формат ОСАГО вступил в силу

В России с воскресенья, 8 марта, вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Известия 05:35
Общество

Названы самые популярные женские профессии в России

Продавец и работник сферы образования являются самыми распространенными женскими профессиями в России по данным за III квартала 2019 года.
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Политика

Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России

Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
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Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол

В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
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Две жительницы Австралии подрались в магазине из-за туалетной бумаги

Двумя днями позже стало ясно, что паника из-за коронавируса перекинулась на Австралию - супермаркеты заполнили люди с тележками, доверху гружеными упаковками туалетной бумаги, хотя в стране, по данным на 7 марта, зарегистрировано 63 случая заболевания.
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Чтобы создать алгоритм, который составляет по генетическим данным вероятные модели демографической истории, ученые применили особенный подход.
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Эксперт объяснил тактику боевого роя дронов, примененную турками

О новой тактике боевого применения боевого «облака» дронов электронному изданию «Армейский стандарт» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
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В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

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В России выявили еще четырех зараженных коронавирусом

В России за последние сутки выявлены еще четыре человека, заразившиеся коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
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Зеленский рассказал о переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.
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ЦСКА: на встречу с Карпиным и Еременко

Вполне вероятно, в понедельник армейцев ждет встреча со старыми знакомыми. Впервые против ЦСКА за "Ростов" сыграет Роман Еременко.
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Обвиняемые по делу о крушении МН17 не появятся на суде в Гааге

Трое россиян и украинец, которым предъявлено обвинение по делу о сбитом малайзийском Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, не появятся на суде в Гааге, сообщила «РИА Новости» адвокат одного из них Елена Кутьина.
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Путин выступил против идеи возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
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Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников не считает нужным вносить в Конституцию запрет иметь чиновникам недвижимость за рубежом.
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На заводе «Мотор Сич» обрушилась часть кирпичной конструкции

Часть кирпичной конструкции обрушилась на территории авиазавода "Мотор Сич" в Запорожье, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Запорожской области.
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Среди пострадавших в ДТП на Энергетиков есть семилетний ребенок

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Руководство "Милана" хочет, чтобы директор Паоло Мальдини остался в клубе, несмотря на то, что Звонимир Бобан вчера был уволен с руководящей должности, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.Однако отмечается, что Мальдини еще не обсуждал с генеральным директором клуба Иваном Газидисом свое будущее.
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Россия отказалась сокращать добычу нефти по договоренности с ОПЕК

Ранее страны — участницы сделки ОПЕК+ договорились и дальше сокращать добычу нефти — в первом квартале 2020 года они дополнительно сократят добычу еще на 500 тыс. баррелей.
Реальное время вчера в 00:15
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