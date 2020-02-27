Энергетика
РБКЦена на нефть Brent опустилась ниже $52
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE снизилась до минимального за 14 месяцев уровня, достигнув $51,88 за баррель. В прошлый раз стоимость Brent опускалась ниже $52 за баррель 28 декабря 2018 года: тогда нефть этой марки торговалась по $51,6.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 00:56, Ашберн
Комментарии
Армия и оружие
США выступают против астанинского формата урегулирования в Сирии
Вашингтон не считает эффективным астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии.
Политика
Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции
Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Происшествия
В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом
Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Авто
Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей
Происшествия
В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом
В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Армия и оружие
Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35
У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
Политика
Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Армия и оружие
Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе
Здоровье
В Китае вылечились почти 46% заразившихся коронавирусом
Почти 46% всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае уже вылечились и были выписаны из больниц.
Религия
Патриарх Варфоломей хочет созвать всерпавославное совещание
Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание по своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Армия и оружие
Российский десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море
Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота прошел через пролив Босфор в Средиземное море, сообщается на странице отслеживающего проходящие через Босфор суда журналиста Reuters Ёрука Ишика в Twitter.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Общество
Касьянов день: что запрещено делать 29 февраля
Сегодня православные вспоминают Касьяна. Этот день считался самым страшным в високосном году, даже демоническим.
Экономика
Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю
За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Общество
В Чечне отметили 20-летие подвига псковских десантников
Экономика
Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки
«Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
Шоу-бизнес
Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина
Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
Происшествия
Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером
Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Общество
Росгидромет прогнозирует аномально теплый март
В марте средняя температура воздуха в России будет выше нормы, заявил «РИА Новости» руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы
Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США
Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).