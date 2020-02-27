Энергетика

РБКРБКЦена на нефть Brent опустилась ниже $52

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE снизилась до минимального за 14 месяцев уровня, достигнув $51,88 за баррель. В прошлый раз стоимость Brent опускалась ниже $52 за баррель 28 декабря 2018 года: тогда нефть этой марки торговалась по $51,6.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $51 за баррель

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Нефтяные цены могут упасть ниже $50 за баррель

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Нефть продолжает дешеветь, Brent падала ниже $52 за баррель

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Нефть подешевела на опасениях из-за коронавируса

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В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
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В Чечне отметили 20-летие подвига псковских десантников

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