Энергетика

РБКРБКЦена на нефть Brent опустилась ниже $52

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE снизилась до минимального за 14 месяцев уровня, достигнув $51,88 за баррель. В прошлый раз стоимость Brent опускалась ниже $52 за баррель 28 декабря 2018 года: тогда нефть этой марки торговалась по $51,6.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Цена нефти Brent опустилась ниже $51 впервые с конца 2018 года

Известия09:36

Эксперты: котировки Brent могут опуститься ниже $50 за баррель до заседания ОПЕК+

ТАСС13:22

Brent продолжает падение, подешевев до $51

Вестник Кавказавчера в 23:06

Стоимость нефти марки Brent упала ниже $51 впервые с конца 2018 года

News.ru09:38

Цена нефти Brent опустилась ниже $51 за баррель

RT на русском09:15

Цена на нефть Brent опустилась ниже $51 впервые с 2018 года

REGNUM09:17

Цены на нефть упали более чем на 2% на новостях о COVID-19

Интерфакс06:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 19:50, Ашберн

Комментарии

Здоровье

В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса

В Германии началась эпидемия коронавируса, при этом в стране есть сложности с отслеживанием передачи инфекции, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
Взгляд.ру вчера в 12:31
Армия и оружие

Турция может обратиться к НАТО после гибели военных в Сирии

Как пишет The Financial Times, после того, как в Идлибе погибли несколько десятков турецких военнослужащих от удара сирийской авиации, Анкара имеет право обратиться за военной помощью НАТО.
Московский Комсомолец 19:19
Происшествия

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Ведомости 19:29
Космос

Ученые заявили о риске ранней смерти у астронавтов, летавших на Луну

Ученые заявили о риске ранней смерти у астронавтов, летавших на Луну.
Piter.tv 00:41
Общество

Владимир Путин посетил «Остров мечты»

Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Вести.Ru 06:40
Футбол

Бекхэм мечтает объединить в «Интер Майами» Месси и Роналду

Спорт-Экспресс 10:10
Политика

Комитет министров Совета Европы перенесли из Тбилиси в Страсбург

Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы перенесли из Грузии во Францию.
Городовой 01:05
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru 01:30
Политика

Во Львове радикалы сорвали выездное заседание комитета Рады

Отказ депутата Верховной рады Натальи Королевской («Оппозиционная платформа — За жизнь») назвать Россию «страной-агрессором» привёл к срыву выездного заседания комитета Рады во Львове.
REGNUM 07:26
Культура

Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта

Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Культуромания вчера в 09:07
Экономика

Лукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере.
Известия 04:48
Армия и оружие

Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных

"Вертолеты израильских оккупантов нанесли ракетные удары с оккупированных Голанских высот по позициям армии в деревнях Кахтания и аль-Хуррия и освобожденном городе Кунейтра, в результате легкие ранения получили трое солдат", - сообщает телеканал.
РИА Новости 17:26
Шоу-бизнес

Андрей Разин ответил Льву Лещенко на «сбитого летчика»

Андрей Разин вновь вступил в перепалку с мэтром российской эстрады Львом Лещенко, с которым судится после скандального телешоу на одном из федеральных каналов, вышедшего в эфир еще в конце прошлого года.
Пятый канал 12:11
Кино

Ребекка Бридс сыграет Кларису Старлинг в сиквеле «Молчания ягнят»

ИА InterMedia 08:28
Шоу-бизнес

Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание

В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Gazeta.SPb 15:39
Хоккей

«Вашингтон» отпраздновал 700-ю заброшенную шайбу Овечкина

Американский ХК «Вашингтон» национальной хоккейной лиги (НХЛ) устроил праздничную церемонию в честь 700-й шайбы, заброшенной российским нападающим Александром Овечкиным.
Известия 06:30
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила турецкий беспилотник в Триполи

REGNUM вчера в 09:39
Происшествия

Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера

24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера.
Российская газета 01:13
Экономика

Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года

Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса.
РБК 14:38
Армия и оружие

Минобороны опубликовало кадры работы Сил специальных операций

РИА Новости 03:16
Общество

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Нидерландах

На территории Нидерландов был выявлен первый случай заражения человека новым коронавирусом.
iReactor 15:49
Общество

ВОЗ одобрила агрессивный подход России к борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 15:12
Общество

У троих граждан РФ с лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус

Стоит отметить, что ИА REGNUM ранее уже сообщало о том, что у троих граждан России, которые находились на борту круизного лайнера Diamond Princess и были эвакуирован из Японии, был выявлен коронавирус Covid-2019.
REGNUM вчера в 10:09
Биатлон

IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ

Международный союз биатлонистов (IBU) исключил сборную Норвегии из итогового протокола смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
RT на русском 13:56
Происшествия

Сахалинка присвоила себе премии коллег по работе на 600 тысяч рублей

Ранее полицейским поступила информация, что женщина незаконно присваивает денежные средства своих коллег по работе.
АСТВ 18:29
Происшествия

Полиция задержала свыше 50 человек после столкновений в Харькове

Украинские полицейские отвезли в отделение свыше 50 участников столкновений на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово", произошедших 28 февраля.
Газета.Ru 17:56
Кино

ЛГБТ-персонажа убрали из российской версии мультфильма «Вперед»

ToDay News Ufa 09:13
Авто

Тюнеры обновили кроссовер Aston Martin DBX

Немецкое ателье Lumma Design представило кроссовер Aston Martin DBX, получивший тюнинг-обвес под наименованием CLR AM.
REGNUM 25 февраля в 06:54
Армия и оружие

Турецкие войска позорно покинули Серакиб под ударами ВКС России

Объявившие о повторном взятии Серакиба турецкие военные неожиданно оказались в осаде под градом ударов российских ВКС и сирийской артиллерии.
Avia.pro 17:36
Армия и оружие

В США признали безвыходное положение из-за гиперзвуковых ракет РФ

21.18, Москва \Tochka Zрения\ Армия США признала, что оказалась в полностью безвыходном положении из-за наличия у России гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия.
Tochka Zрения 13:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное