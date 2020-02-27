Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE снизилась до минимального за 14 месяцев уровня, достигнув $51,88 за баррель. В прошлый раз стоимость Brent опускалась ниже $52 за баррель 28 декабря 2018 года: тогда нефть этой марки торговалась по $51,6.

Цена на нефть Brent опустилась ниже $52

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