В последний раз цена нефти находилась ниже $52 за баррель 26 декабря 2018 года. Стоимость нефти марки WTI снижается на 1,40% - до $48,05 за баррель.

Футбол Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).

Гаджеты Обновление Android «сломало» смартфоны Xiaomi Mi 8 Китайская компания подготовила обновление для смартфона Xiaomi Mi 8, но оно оказалось неудачным и привело к проблемам.

Общество ФНС опровергла сообщения о масштабном сбое в работе своей базы «Информационная система ФНС работает в штатном режиме, а кратковременные сбои, на которые обратили внимание отдельные предприниматели, были связаны с проведением срочных внеплановых технологических работ», — заявили в ведомстве.

Здоровье Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.

Общество В России пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции РФ пересмотрит проект нового Кодекса об административных правонарушениях в части резкого увеличения штрафов за нарушения правил дорожного движения, поскольку это не соответствует запросам общества.

Общество Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.

Политика Путин обсудил ситуацию в Идлибе с Совбезом Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание в постоянными членами Совета Безопасности, темой которого стала ситуация в сирийском Идлибе.

Экономика Великобритания рекордно закупила золото в России Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Финансы Падение индекса РТС превысило 7% Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.

Экономика Мишустин заявил, что снижение трудовых налогов рассматривается Ранее министр финансов Антон Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд в стране "запредельной". По его словам, Минфин ищет решения.

Политика Лавров заявил о недопустимости компромиссов с террористами в Сирии Россия выступает против компромиссов с террористами на Ближнем Востоке, включая Сирию и Ливию, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Люксембурга, передает корреспондент РБК.

Армия и оружие В Совфеде допустили возможность войны между Турцией и Сирией Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что планируемая Турцией широкомасштабная операция в сирийском Идлибе может перерасти в ее войну с Сирией.

Спорт Евгений Юрченко избран новым президентом ВФЛА Бывший вице-губернатор Воронежской области Евгений Юрченко избран новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Здоровье Минздрав не согласился с претензиями Счетной палаты На деле же, по данным Минздрава, медицинскую помощь оказывают в 20 тысячах зданий, в 19,3 тысячах из которых имеется водопровод, в 17,5 тыс. есть центральное отопление, а в 18,7 тыс. — канализация.

Происшествия В зеленоградской школе умерла ученица Девочка умерла в одной из школ Зеленограда, следователи выясняют обстоятельства случившегося, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

Футбол Леонид Слуцкий: «Уверен, что никто в „Рубине“ не выстрелит мне в спину» Программное интервью нового главного тренера "Рубина" о госденьгах, вылетающих в трубу, футболистах-подкаблучниках и рисках новой команды В воскресенье "Рубин" возобновит сезон гостевым матчем против "Тамбова" — это первая официальная игра для нового главного тренера казанцев Леонида Слуцкого, возглавившего команду в декабре прошлого года.

Гаджеты Представлен концептуальный смартфон Vivo Apex 2020 Как сообщает Today News Ufa, компания Vivo показала новый смартфон Apex 2020, который включил в себя сразу несколько технологий.