Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $52

В последний раз цена нефти находилась ниже $52 за баррель 26 декабря 2018 года. Стоимость нефти марки WTI снижается на 1,40% - до $48,05 за баррель.
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Стоимость нефти марки Brent упала ниже $51 впервые с конца 2018 года

News.ruвчера в 09:38

Эксперты: котировки Brent могут опуститься ниже $50 за баррель до заседания ОПЕК+

ТАССвчера в 13:22

Цена нефти Brent опустилась ниже $51 за баррель

RT на русскомвчера в 09:15

Обвал нефтяных цен вечером усилился

Финмаркетвчера в 10:51

Цена на нефть Brent опустилась ниже $51 впервые с 2018 года

REGNUMвчера в 09:17

Эхономика: Нефть продолжает снижение

Эхо Москвывчера в 03:23

Brent продолжает падение, подешевев до $51

Вестник Кавказа26 февраля в 23:06
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Комментарии

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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
Коммерсантъ 07:49
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Министр обороны Турции заявил о ликвидации более 300 сирийских военных

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие военные атаковали более 200 целей сирийской армии в провинции Идлиб.
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Общество

«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала

«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Коммерсантъ вчера в 11:48
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Обновление Android «сломало» смартфоны Xiaomi Mi 8

Китайская компания подготовила обновление для смартфона Xiaomi Mi 8, но оно оказалось неудачным и привело к проблемам.
Газета DAILY 07:29
Общество

ФНС опровергла сообщения о масштабном сбое в работе своей базы

«Информационная система ФНС работает в штатном режиме, а кратковременные сбои, на которые обратили внимание отдельные предприниматели, были связаны с проведением срочных внеплановых технологических работ», — заявили в ведомстве.
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Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

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Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Общество

В России пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции РФ пересмотрит проект нового Кодекса об административных правонарушениях в части резкого увеличения штрафов за нарушения правил дорожного движения, поскольку это не соответствует запросам общества.
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Общество

Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова

Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.
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Политика

Путин обсудил ситуацию в Идлибе с Совбезом

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание в постоянными членами Совета Безопасности, темой которого стала ситуация в сирийском Идлибе.
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Политика

За нарушения при голосовании по Конституции смогут посадить на 4 года

Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до 4 лет лишения свободы.
Российская газета 07:17
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 06:23
Финансы

Падение индекса РТС превысило 7%

Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
РБК 04:56
Общество

Женевский автосалон отменен из-за коронавируса

Ведомости 07:06
Экономика

Мишустин заявил, что снижение трудовых налогов рассматривается

Ранее министр финансов Антон Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд в стране "запредельной". По его словам, Минфин ищет решения.
ТАСС 05:02
Армия и оружие

Два фрегата РФ с ракетами «Калибр» начали движение к берегам Сирии

Два военных судна Черноморского флота России, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр-НК», начали движение через турецкие проливы к Средиземному морю, сообщил в пятницу, 28 февраля, официальный представитель флота Алексей Рулев.
Известия 03:03
Политика

Лавров заявил о недопустимости компромиссов с террористами в Сирии

Россия выступает против компромиссов с террористами на Ближнем Востоке, включая Сирию и Ливию, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Люксембурга, передает корреспондент РБК.
РБК 06:17
Армия и оружие

Пентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России

Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
РБК 03:34
Авто

Названы непригодные для повторной продажи автомобили

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Шоу-бизнес

Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание

В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
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Армия и оружие

В Совфеде допустили возможность войны между Турцией и Сирией

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что планируемая Турцией широкомасштабная операция в сирийском Идлибе может перерасти в ее войну с Сирией.
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Спорт

Евгений Юрченко избран новым президентом ВФЛА

Бывший вице-губернатор Воронежской области Евгений Юрченко избран новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
МК-Спорт 05:56
Экономика

Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие

Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
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Продюсер «Ласкового мая» Разин поссорился с Лещенко из-за Шатунова

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин вступил в словесную перепалку со Львом Лещенко.
Московский Комсомолец 02:52
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Минздрав не согласился с претензиями Счетной палаты

На деле же, по данным Минздрава, медицинскую помощь оказывают в 20 тысячах зданий, в 19,3 тысячах из которых имеется водопровод, в 17,5 тыс. есть центральное отопление, а в 18,7 тыс. — канализация.
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Армия и оружие

Эксперт: России выгодны любые инициативы Эрдогана

При любом развитии ситуации Эрдоган придет к неизбежности двустороннего тактического альянса с Москвой.
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В зеленоградской школе умерла ученица

Девочка умерла в одной из школ Зеленограда, следователи выясняют обстоятельства случившегося, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
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Леонид Слуцкий: «Уверен, что никто в „Рубине“ не выстрелит мне в спину»

Программное интервью нового главного тренера "Рубина" о госденьгах, вылетающих в трубу, футболистах-подкаблучниках и рисках новой команды В воскресенье "Рубин" возобновит сезон гостевым матчем против "Тамбова" — это первая официальная игра для нового главного тренера казанцев Леонида Слуцкого, возглавившего команду в декабре прошлого года.
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Представлен концептуальный смартфон Vivo Apex 2020

Как сообщает Today News Ufa, компания Vivo показала новый смартфон Apex 2020, который включил в себя сразу несколько технологий.
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Порошенко самостоятельно явился на допрос в ГБР

Экс-президент Украины Петр Порошенко самостоятельно явился в пятницу на допрос в Госбюро расследований (ГБР) после того, как ранее было принято решение о его принудительной доставке из-за постоянного игнорирования вызовов к следователям.
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