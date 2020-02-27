Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $55
В последний раз цена нефти находилась ниже $55 за баррель 13 февраля 2020 года. Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,92% - до $49,92 за баррель.
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Политика
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ФОМ провел опрос на тему отношения россиян к выбранному дню голосования за конституционные поправки (результаты опроса есть у РБК).
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Счёт в матче открыл российский нападающий «Виннипега» Дмитрий Куликов.
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Общество
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Число погибших в ДТП в Кузбассе возросло до пяти
"Пострадавший в результате столкновения на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк скончался в реанимации", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и ожогами Утром в пятницу на 20-м километре трассы Ленинск - Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк в Кемеровской области столкнулись минивэн Toyota и "Газель".
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Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных
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Слушания по делу WADA и РУСАДА лишат публичности
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Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4–5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у троих эвакуированных с лайнера Diamond Princess российских граждан подтвердили коронавирус.
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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микел Артета прокомментировал вылет своей команды из розыгрыша Лиги Европы сезона-2019/20.
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