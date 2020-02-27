Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $55

В последний раз цена нефти находилась ниже $55 за баррель 13 февраля 2020 года. Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,92% - до $49,92 за баррель.
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Эхономика: Нефть продолжает снижение

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Цены на нефть упали более чем на 2% на новостях о COVID-19

Интерфаксвчера в 06:22

Цена нефти Brent опустилась ниже $51 за баррель

RT на русскомвчера в 09:15

Стоимость нефти марки Brent упала ниже $51 впервые с конца 2018 года

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Цена на нефть Brent опустилась ниже $51 впервые с 2018 года

REGNUMвчера в 09:17

Эксперты: котировки Brent могут опуститься ниже $50 за баррель до заседания ОПЕК+

ТАССвчера в 13:22

Brent продолжает падение, подешевев до $51

Вестник Кавказа26 февраля в 23:06
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ФОМ провел опрос на тему отношения россиян к выбранному дню голосования за конституционные поправки (результаты опроса есть у РБК).
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На Кубани задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки

В Краснодарском крае задержали мужчину, подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки, пропавшей без вести почти четыре года назад, сообщает Следственный комитет России.
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В Росгидромете рассказали о погодных аномалиях в начале марта

В некоторых областях Центрального федерального округа России в начале марта ожидаются погодные аномалии.
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Камера сняла момент падения трамвая на машины в Самаре

"Сбежавший" от вагоновожатой трамвай, который сошел с рельсов и повредил пять автомобилей в Самаре, попал в объектив камеры наблюдения.
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«Вашингтон» всухую уступил «Виннипегу»

Счёт в матче открыл российский нападающий «Виннипега» Дмитрий Куликов.
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В сети появились первые скриншоты игры Baldur’s Gate 3

Накануне вечером в интернете появились первые скриншоты новой игры Baldur’s Gate 3. Разработчики разместили снимки за пару часов до официального анонса игры на французском портале JeuxActu.
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Китайский эсминец навел лазер на самолет-разведчик ВМС США

Китайский эсминец направил лазер на американский самолет-разведчик P-8A Poseidon в Тихом океане.
РИА Новости вчера в 22:22
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Два генерала получили звания Героев России за операцию в Сирии

Как сообщил ТАСС источник в военном ведомстве, это Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Эхо Москвы вчера в 21:06
Армия и оружие

Гиперзвуковой «Циркон» впервые испытали с корабля

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Цикрон», которую на Западе прозвали «убийцей авианосцев», впервые запустили с корабля, передает «Военное обозрение».
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«Шахтер» прошел «Бенфику» в Лиге Европы

Футболисты португальской «Бенфики» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы дома сыграли вничью с «Шахтером».
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Турция уточнила количество погибших военных в Идлибе

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IBU вернул норвежцам бронзу в смешанной эстафете на ЧЕ после апелляции

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Боец ММА Емельяненко выложил фото со спарринга с Кадыровым

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко провёл тренировочный бой с главой Чечни Рамзаном Кадыров.
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Большунов может пропустить эстафету на этапе Кубка мира в Лахти

Ранее президент Федерации лыжных гонок и главный тренер сборной России Елена Вяльбе назвала состав сборной на этап Кубка мира в финском Лахти, который состоится с 29 февраля по 1 марта.
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ЛГБТ-персонажа вырезали из российской версии мультфильма «Вперед»

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ВОЗ одобрила агрессивный подход России к борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 15:12
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С 1 марта жизнь россиян изменится

С первого марта вступает в силу закон, узаконивающий ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, в случае если они жизненно необходимы пациентам.
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РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за спутников Starlink

Российская академия наук (РАН) намерена пожаловаться в ООН на спутниковую систему Илона Маска Starlink, так как развертываемая система из тысяч спутников будет мешать работе астрономов, сообщил астрофизик, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.
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Число погибших в ДТП в Кузбассе возросло до пяти

"Пострадавший в результате столкновения на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк скончался в реанимации", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и ожогами Утром в пятницу на 20-м километре трассы Ленинск - Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк в Кемеровской области столкнулись минивэн Toyota и "Газель".
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Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных

Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.
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Слушания по делу WADA и РУСАДА лишат публичности

Исполком WADA 9 декабря принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА.
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Закончены съемки мистического триллера «Кольская сверхглубокая»

Неоценимую поддержку в процессе подготовки к съемкам создателям фильма оказали люди, работавшие на скважине, а также жители города Заполярный, близ которого находится объект.
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Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года

Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4–5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса.
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Стивен Спилберг отказался снимать «Индиану Джонса 5»

Стивен Спилберг ушел с поста режиссера проекта «Индиана Джонс 5». Все предыдущие части франшизы были сняты именно им.
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У Земли появился временный естественный спутник

Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
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Панарин и Георгиев поучаствовали в победе «Рейнджерс» над «Монреалем»

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У трех эвакуированных в Казань россиян диагностировали коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у троих эвакуированных с лайнера Diamond Princess российских граждан подтвердили коронавирус.
Газета.Ru 26 февраля в 14:58
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Наставник «Арсенала» Артета прокомментировал вылет из ЛЕ

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микел Артета прокомментировал вылет своей команды из розыгрыша Лиги Европы сезона-2019/20.
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Эвакуированный в Москве «Бэтмобиль» оказался слишком широким

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Полковник-миллиардер бросил особняк и сбежал из России

Полковник МВД России Сергей Терентьев сбежал в Монако, бросив свой особняк в Москве стоимостью 1 млрд рублей.
Секрет фирмы 26 февраля в 09:45
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