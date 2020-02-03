Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $55
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI по состоянию на 19:31 по московскому времени составила $50,49 за баррель. Последний раз цена на Brent опускалась ниже $55 за баррель 3 января.
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с чего всё началось
На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет Bloomberg.Дождьвчера в 13:31
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Общество
Эвакуированных из Китая поместят на карантин в Тюменской области
Граждан РФ и других стран, эвакуированных из Китая, временно разместят в Тюменской области, где они будут находиться под карантином.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие караула в Киеве словами «слава Украине»
Президент Турции Тайип Эрдоган объяснил, почему использовал лозунг "слава Украине" в качестве приветствия почетного караула в Киеве.
Наука
Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения
Армия и оружие
Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией
Турция не намерена вступать в серьезные противоречия с Россией, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган. Об этом сообщает телеканал NTV.
Политика
Путин рассмешил участников встречи в Череповце
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом России
Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
Политика
Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком
Депутата Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву поймали за перепиской с лидером российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским.
Игры
Разработчики King’s Bounty II знакомят игроков с новинкой
1C Entertainment опубликовала первый дневник разработчиков King's Bounty II, в котором команда ролевой адвенчуры знакомит аудиторию с проектом.
Шоу-бизнес
66-летняя Елена Проклова показалась без макияжа
66-летняя актриса Елена Проклова появилась на публике без макияжа.
Шоу-бизнес
Светлана Зейналова рассталась с отцом второго ребенка
Весной 2018-го Светлана родила маркетологу Дмитрию малышку Веронику, и в семье появился второй ребенок (пара также воспитывала дочь Александу от первого брака Зейналовой — прим. ред.). Но дети не смогли спасти их союз, и теперь телеведущая мечтает найти человека, близкого ей по духу.
Политика
Путин рассказал о пользе тренировки мозга
Культура
«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»
«Первый канал» не будет транслировать вручение премии «Оскар» в 2020 г. Трансляции нет в сетке телеканала в ночь с 9 на 10 февраля, обратил внимание «Коммерсантъ».
Энергетика
Платежи «Газпрома» принесли Украине треть доходов бюджета
«Нафтогаз Украины» в январе получил от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа.
Футбол
Хабенский стал послом Петербурга на Евро-2020
Народный артист России и основатель Фонда помощи детям Константин Хабенский стал послом Петербурга на чемпионате Европы 2020 года.
Общество
Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Происшествия
«Сова» зафиксировала рост числа преступлений против представителей ЛГБТ
В 2019 году выросло число нападений на представителей ЛГБТ и тех, кого посчитали таковыми, говорится в докладе информационно-аналитического центра «Сова» о преступлениях ненависти.
Экономика
В Воронеже за 1,5 млрд рублей построят два жилых комплекса
Застройщик «Развитие» получил разрешение на строительство двух жилкомплексов в Воронеже, сообщило издание «КоммерсантЪ-Черноземье».
Армия и оружие
Узел Идлиба
Сергей Викторович, сегодня у всех на слуху непростая ситуация, которая сложилась вокруг сирийской провинции Идлиб, где произошли столкновения турецких и сирийских военных.
Футбол
Месси отыграл несколько матчей с травмой
Нападающий "Барселоны" Лионель Мессии провел несколько последних матчей с травмой, сообщает ESPN.
Политика
Трамп назвал себя победителем кокусов демократов в Айове
Президент США Дональд Трамп упрекнул Демократическую партию в неспособности провести внутрипартийные кокусы в Айове, где подсчет голосов сорвался из-за технического сбоя.
Политика
Первый самолет ВКС России прибыл в Ухань для эвакуации граждан
Первый из самолетов Воздушно-космических сил прибыл в Ухань для эвакуации оттуда россиян. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.
Армия и оружие
На Параде 9 мая покажут 24 новейших образца военной техники
Сразу двадцать четыре новейших образца боевой техники впервые представят общественности на военном параде, который пройдет 9 мая на Красной площади.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились в Лондоне
Модель и актер с удовольствием позировали фотографам Бывшая пара Ирина Шейк и Брэдли Купер недавно встретились в Лондоне — на вечеринке британского Vogue, посвященной церемонии кинопремии BAFTA.