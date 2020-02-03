Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $55

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI по состоянию на 19:31 по московскому времени составила $50,49 за баррель. Последний раз цена на Brent опускалась ниже $55 за баррель 3 января.
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На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет
 Bloomberg.
Дождьвчера в 13:31

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Цены на нефть начали расти на фоне заседания технического комитета ОПЕК+

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Цены на нефть впервые за год опустились ниже $54

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Стоимость нефти Brent опустилась ниже $54

Московский Комсомолецвчера в 21:19

Цены на нефть пошли вверх в ожидании сделки стран-участниц ОПЕК+. Они собираются снижать добычу

Фонтанка.Ру02:52

Цена нефти Brent опустилась ниже $54

ТАССвчера в 20:23

Нефть марки WTI дорожает на 3% на ожиданиях по сокращению добычи ОПЕК+

ПРАЙМ09:05

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent упала ниже $54

REGNUMвчера в 21:12
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:46, Ашберн
Общество

Эвакуированных из Китая поместят на карантин в Тюменской области

Граждан РФ и других стран, эвакуированных из Китая, временно разместят в Тюменской области, где они будут находиться под карантином.
ТАСС 08:31
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Эрдоган объяснил приветствие караула в Киеве словами «слава Украине»

Президент Турции Тайип Эрдоган объяснил, почему использовал лозунг "слава Украине" в качестве приветствия почетного караула в Киеве.
Газета.Ru 08:57
Наука

Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения

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Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией

Турция не намерена вступать в серьезные противоречия с Россией, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган. Об этом сообщает телеканал NTV.
Газета.Ru 09:51
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Путин рассмешил участников встречи в Череповце

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«Холоп» стал самым кассовым фильмом России

Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
Газета.Ru 03:38
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Наступил момент истины: Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля

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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

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Политика

Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком

Депутата Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву поймали за перепиской с лидером российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским.
Lenta.ru 08:24
Игры

Разработчики King’s Bounty II знакомят игроков с новинкой

1C Entertainment опубликовала первый дневник разработчиков King's Bounty II, в котором команда ролевой адвенчуры знакомит аудиторию с проектом.
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66-летняя Елена Проклова показалась без макияжа

66-летняя актриса Елена Проклова появилась на публике без макияжа.
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Шоу-бизнес

Светлана Зейналова рассталась с отцом второго ребенка

Весной 2018-го Светлана родила маркетологу Дмитрию малышку Веронику, и в семье появился второй ребенок (пара также воспитывала дочь Александу от первого брака Зейналовой — прим. ред.). Но дети не смогли спасти их союз, и теперь телеведущая мечтает найти человека, близкого ей по духу.
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Политика

Путин рассказал о пользе тренировки мозга

РИА Новости 07:48
Культура

«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»

«Первый канал» не будет транслировать вручение премии «Оскар» в 2020 г. Трансляции нет в сетке телеканала в ночь с 9 на 10 февраля, обратил внимание «Коммерсантъ».
Ведомости 09:54
Энергетика

Платежи «Газпрома» принесли Украине треть доходов бюджета

«Нафтогаз Украины» в январе получил от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа.
Lenta.ru 09:41
Общество

Великобритания к 2035 году запретит продажу гибридных автомобилей

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Хабенский стал послом Петербурга на Евро-2020

Народный артист России и основатель Фонда помощи детям Константин Хабенский стал послом Петербурга на чемпионате Европы 2020 года.
МР7.ру 08:09
Общество

Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
Газета.Ru 05:01
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Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
ТАСС Спорт вчера в 05:31
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
Происшествия

«Сова» зафиксировала рост числа преступлений против представителей ЛГБТ

В 2019 году выросло число нападений на представителей ЛГБТ и тех, кого посчитали таковыми, говорится в докладе информационно-аналитического центра «Сова» о преступлениях ненависти.
Новая газета 10:20
Экономика

В Воронеже за 1,5 млрд рублей построят два жилых комплекса

Застройщик «Развитие» получил разрешение на строительство двух жилкомплексов в Воронеже, сообщило издание «КоммерсантЪ-Черноземье».
АиФ Воронеж 09:33
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Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

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Армия и оружие

Узел Идлиба

Сергей Викторович, сегодня у всех на слуху непростая ситуация, которая сложилась вокруг сирийской провинции Идлиб, где произошли столкновения турецких и сирийских военных.
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Футбол

Месси отыграл несколько матчей с травмой

Нападающий "Барселоны" Лионель Мессии провел несколько последних матчей с травмой, сообщает ESPN.
Газета.Ru 10:25
Политика

Трамп назвал себя победителем кокусов демократов в Айове

Президент США Дональд Трамп упрекнул Демократическую партию в неспособности провести внутрипартийные кокусы в Айове, где подсчет голосов сорвался из-за технического сбоя.
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Первый самолет ВКС России прибыл в Ухань для эвакуации граждан

Первый из самолетов Воздушно-космических сил прибыл в Ухань для эвакуации оттуда россиян. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.
ТАСС 08:42
Армия и оружие

На Параде 9 мая покажут 24 новейших образца военной техники

Сразу двадцать четыре новейших образца боевой техники впервые представят общественности на военном параде, который пройдет 9 мая на Красной площади.
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Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились в Лондоне

Модель и актер с удовольствием позировали фотографам Бывшая пара Ирина Шейк и Брэдли Купер недавно встретились в Лондоне — на вечеринке британского Vogue, посвященной церемонии кинопремии BAFTA.
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Армия и оружие

«Белые каски» инсценировали химатаку в Сирии

BFM.ru 08:58
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