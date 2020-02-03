с чего всё началось

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI по состоянию на 19:31 по московскому времени составила $50,49 за баррель. Последний раз цена на Brent опускалась ниже $55 за баррель 3 января.

Цена на нефть Brent опустилась ниже $55

Кино «Холоп» стал самым кассовым фильмом России Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.

Политика Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком Депутата Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву поймали за перепиской с лидером российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским.

Шоу-бизнес Светлана Зейналова рассталась с отцом второго ребенка Весной 2018-го Светлана родила маркетологу Дмитрию малышку Веронику, и в семье появился второй ребенок (пара также воспитывала дочь Александу от первого брака Зейналовой — прим. ред.). Но дети не смогли спасти их союз, и теперь телеведущая мечтает найти человека, близкого ей по духу.

Культура «Первый канал» отказался от трансляции «Оскара» «Первый канал» не будет транслировать вручение премии «Оскар» в 2020 г. Трансляции нет в сетке телеканала в ночь с 9 на 10 февраля, обратил внимание «Коммерсантъ».

Футбол Хабенский стал послом Петербурга на Евро-2020 Народный артист России и основатель Фонда помощи детям Константин Хабенский стал послом Петербурга на чемпионате Европы 2020 года.

Культура Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.

Происшествия «Сова» зафиксировала рост числа преступлений против представителей ЛГБТ В 2019 году выросло число нападений на представителей ЛГБТ и тех, кого посчитали таковыми, говорится в докладе информационно-аналитического центра «Сова» о преступлениях ненависти.

Армия и оружие Узел Идлиба Сергей Викторович, сегодня у всех на слуху непростая ситуация, которая сложилась вокруг сирийской провинции Идлиб, где произошли столкновения турецких и сирийских военных.

Политика Трамп назвал себя победителем кокусов демократов в Айове Президент США Дональд Трамп упрекнул Демократическую партию в неспособности провести внутрипартийные кокусы в Айове, где подсчет голосов сорвался из-за технического сбоя.