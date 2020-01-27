Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦена нефти Brent опустилась ниже $60 на новостях о коронавирусе

Неделя на мировом товарном рынке началась с резкого падения цен на нефть. По данным торгов, в начале торговой сессии в понедельник котировки североморской нефти Brent опустились до 59,89 долларов. В последний раз цена нефти этого сорта была ниже уровня в 60 долларов 1 ноября 2019 года.
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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $58 за баррель

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Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 15:23, Ашберн
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