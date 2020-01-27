Энергетика

Радио SputnikРадио SputnikЦена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель

Стоимость нефти марки Brent опустилась до 59,31 доллара за баррель, сообщает РИА Новости. По данным лондонской биржи ICE, нефть подешевела на 2,32%. В последний раз цена нефти Brent находилась ниже 60 долларов за баррель осенью прошлого года.
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