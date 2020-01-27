Энергетика
Капитал страныСтоимость нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Стоимость фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE упала ниже отметки 60 долларов за баррель. Как передает РИА Новости, это произошло впервые с первого ноября. Падение цены, как отмечается, произошло на фоне опасений из-за вспышки коронавируса.
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Политика
В Кремле прокомментировали идею ввести термин «Верховный правитель»
Инициатива по переименованию в Конституции РФ термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кино
Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»
Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
Политика
Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ
Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Общество
Телеканал RT набрал 10 миллиардов просмотров на YouTube
Телеканал RT набрал 10 миллиардов просмотров на YouTube.
Здоровье
Доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса
Мясников рассказал, что такие же вспышки коронавируса в Китае были зафиксированы в 2000-х годах. На тот момент заразились около 300 человек.
Происшествия
Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову поздравляют с беременностью от Давида Манукяна
Ольгу Бузову начали активно поздравлять с беременностью.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Кино
Кассовую российскую комедию «Холоп» покажут кинолюбителям в Китае
Комедия российского режиссера Клима Шипенко стала самой кассовой в России. За все время картину посмотрели более десяти миллионов зрителей.
Автоспорт
Хельмут Марко: Mercedes не станет платить Хэмилтону $60 млн
Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко считает правдивыми слухи о требовании Льюиса Хэмилтона зарплаты в размере 60 млн долларов в год по новому контракту с Mercedes.
Происшествия
В Кемерове двое людей госпитализированы с подозрением на коронавирус
ВКемеровскую областную инфекционную больницу доставлены два пациента (один взрослый и один ребенок) с подозрением за заражение коронавирусом, сообщила пресс-служба областного департамента.
Кино
Российские порноактеры завоевали четыре «Порно-Оскара»
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Экономика
Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 15 копеек – до 62,22 рубля, курс евро поднялся также на 15 копеек, составив 68,63 рубля.
Технологии
Названы лучшие антивирусы для Windows 10
Специалисты AV-Test подготовили свежий рейтинг лучших антивирусов для Windows 10.
Политика
МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов
Нидерланды сознательно включили в список парламентской делегации для визита в Россию нежелательного для Москвы депутата, заявил МИД.
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о скором испытании четырех гиперзвуковых ракет
Пентагон до конца 2020 года намерен осуществить минимум четыре тестовых запуска гиперзвуковых ракет в рамках военной программы.
Политика
Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая
Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
Общество
Минздрав РФ подготовил рекомендации по лечению коронавируса
Zhang Yuwei / Globallookpress Минздрав России подготовил временные методические рекомендации по борьбе с коронавирусом.
Политика
На пост главы комитета по госстроительству претендуют Бушуев и Есипов
Руководитель фракции "Единая Россия" Олег Алексеев предложил однопартийца Николая Бушуева, коммунист Александр Анидалов – Владимира Есипова (КПРФ), а его соратник Николай Бондаренко – Александра Нараевского.
Армия и оружие
В Афганистане нашли тела погибших на месте крушения самолета США
На месте крушения самолета США Bombardier E-11A в Афганистане обнаружили тела погибших и «черные ящики».
Кино
В сети появился первый трейлер анимационного фильма Mortal Kombat
В сеть выложили видеоролик, посвященный новому мультфильму игровой вселенной Mortal Kombat.