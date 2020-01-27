Энергетика

Капитал страныКапитал страныСтоимость нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

Стоимость фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE упала ниже отметки 60 долларов за баррель. Как передает РИА Новости, это произошло впервые с первого ноября. Падение цены, как отмечается, произошло на фоне опасений из-за вспышки коронавируса.
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