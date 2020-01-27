Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с ноября

Отмечается, что последний раз цена нефти за баррель опускалась ниже $60 1 ноября 2019 года.
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Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 00:16

Нефть «пошла на поправку» после спада из-за коронавируса

REGNUMвчера в 12:50

Доллар упал на 15,75 копейки

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Коррекция на рынке нефти продолжается в среду утром

Московский Комсомолецвчера в 21:37

Brent может опуститься до $55 на фоне новостей о коронавирусе

ТАСС27 января в 09:01

Нефть упала ниже $59 впервые с конца октября 2019 года

РБК27 января в 04:30

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

РИА Новости26 января в 22:46
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Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Политика

Врио главы Чувашии стал Олег Николаев

Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
РБК 10:30
Культура

Надежда Ангарская станет участницей шоу «Последний герой»

Надежда Ангарская стала одной из участниц шоу, желая похудеть и одержать победу.
Дни24 вчера в 07:58
Политика

Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
Интерфакс 05:26
Политика

Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Газета.Ru 07:04
Экономика

Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян

С 1 февраля в силу вступает ряд законов, которые внесут изменения в жизнь многих россиян. Это касается в частности водителей грузовых авто.
Krasnoyarskmedia.ru 27 января в 15:00
Политика

В Минске начались переговоры по Донбассу

Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе запустили три профильные подгруппы в Минске, об этом заявили 29 января в министерстве иностранных дел ДНР (Донецкая Народная Республика).
Красная весна 06:19
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь» вооружили гиперзвуковой ракетой

Новейшей гиперзвуковой ракетой вооружён российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».
REGNUM 01:58
Экономика

Дерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке

Ранее Счетная палата опубликовала отчет об анализе основных направлений развития финансового рынка в 2016–2018 годах, в котором заявила, что России не удалось улучшить позиции в разделе Индекса глобальной конкурентоспособности, посвященном финрынку.
РБК 08:35
Здоровье

В Финляндии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

«Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему небольшой, поэтому не стоит паниковать», - заявил глава Ведомства здравоохранения и социального обеспечения Мика Салминен.
ТВ-21 10:49
Общество

ВОЗ созывает 30 января заседание комитета по ЧС из-за ситуации в Китае

Комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт 30 января заседание, на котором будет принято решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.
RT на русском 11:09
Общество

Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.
РИА Новости 10:39
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru 09:30
Армия и оружие

Десять лет назад в воздух поднялся первый Су-57

Ровно 10 лет назад, 29 января 2010 года, первый летный экземпляр Т-50 (Су-57) впервые поднялся в воздух, совершив полет длительностью около 45 минут.
Газета.Ru 00:25
Политика

Эрдоган предложил США поставить F-35 Турции или вернуть за них деньги

РБК 08:30
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Спорт

Легков дисквалифицирован за нарушение правил на марафоне Марчалонга

Российский лыжник, победитель Олимпийских игр в Сочи Александр Легков дисквалифицирован из-за нарушений правил на марафоне «Марчалонга».
Inc-news.ru вчера в 22:53
Политика

Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Российская газета 08:33
Футбол

Александр Кокорин не поехал на сборы «Сочи»

На второй сбор футбольного клуба «Сочи» не поехал форвард «Зенита» Александр Кокорин. Об этом заявил его агент Кирилл Логинов.
Петербургский дневник 27 января в 05:57
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК 05:46
Происшествия

Американский военный самолет разбился в Ираке

Lenta.ru 09:47
Происшествия

Летевший в Шанхай самолет изменил маршрут и полетел в Ухань

Самолет авиакомпании Juneyao Airlines вылетел в 19.55 по местному времени из аэропорта Осаки и должен был прибыть в Шанхай в 21.30, однако с учетом эпидемиологической ситуации и по просьбе туристов, авиакомпания получила разрешение у властей изменить маршрут в воздушном пространстве Китая.
РИА Новости 08:49
Футбол

«Бати в здании»: братья Березуцкие прибыли на сборы ЦСКА в Кампоаморе

РИА Новости 09:45
Общество

Кейт Миддлтон посетила детский сад в Лондоне

Вчера Кейт Миддлтон пообщалась с пациентами детской больницы в Лондоне, а сегодня нанесла официальный визит в детский сад Stockwell Gardens.
Salt Mag 09:40
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Sunmag.me 27 января в 11:11
Политика

Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Ореанда-Новости вчера в 13:20
Шоу-бизнес

Ирина Шейк назвала причину расставания с Брэдли Купером

Модель Ирина Шейк впервые рассказала о причинах расставания с актером и режиссером Брэдли Купером.
Культуромания вчера в 03:04
Экономика

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
РИА Новости вчера в 09:54
Музыка

Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»

Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Росбалт вчера в 15:25
Армия и оружие

Турецкая военная колонна пересекла сирийскую границу

Московский Комсомолец 27 января в 18:27
Происшествия

Няня из костромского детсада назвала детей «маленькими мерзавцами»

В одном из детских садов Костромы няня назвала детей "маленькими мерзавцами".
Газета.Ru 10:49
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