Отмечается, что последний раз цена нефти за баррель опускалась ниже $60 1 ноября 2019 года.

Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с ноября

Политика Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар "Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссасхар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в документе.

Общество ВОЗ повторно созовет заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 января повторно созовет заседание чрезвычайного комитета в связи со вспышкой коронавируса в Китае, говорится в распространенном в среду заявлении ВОЗ.

Религия Протоиерея Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве Бывшего настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских Ворот протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.

Общество Главу Республики Алтай госпитализировали в Москве Глава Республики Алтай Олег Хорохордин госпитализирован в Москве из-за проблем с желудком, сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

Общество Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.

Футбол Боатенг и Горецка устроили стычку на тренировке «Баварии» Игроки «Баварии» Джером Боатенг и Леон Горецка повздорили на тренировке команды, сообщают немецкие СМИ.По информации источника, конфликт спровоцировал Горецка, совершив фол на защитнике.

Шоу-бизнес Папарацци опубликовали фото Анны Курниковой накануне родов Недавно испанские папарацци опубликовали в журнале HOLA снимки, на которых Курникова и ее возлюбленный Энрике Иглесиас катаются на яхте.

Общество Генпрокуратура предложила реже сажать в СИЗО за нетяжкие преступления Генеральная прокуратура РФ в среду выступила за то, чтобы заключение под стражу за преступления небольшой и средней тяжести применялось реже, чем сейчас.

Экономика РНКБ судится с управленцами крымских «Фуршетов» за возврат кредита на 106 млн руб Еще один иск РНКБ - к ООО "Бизнес-Юг" и ООО "Фуршет" - о взыскании задолженности на общую сумму 29,2 млн рублей Арбитражный суд Крыма оставил без движения до устранения банком нарушений, допущенных при подаче иска.

Гаджеты Microsoft обещает обновить Windows 7 Американская компания Microsoft планирует обновить популярную операционную систему Windows 7, но далеко не для всех.

Гаджеты MIUI 11 подтвердила Xiaomi Mi 10 Pro Согласно утечкам информации, презентация линейки смартфонов Xiaomi Mi 10 состоится в один день вместе с презентацией Samsung Galaxy S20 11 февраля.

Политика Врио главы Чувашии стал Олег Николаев Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.