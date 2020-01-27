Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с ноября

Отмечается, что последний раз цена нефти за баррель опускалась ниже $60 1 ноября 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать67

Подробнее о событии

Цена на нефть Brent превысила $60 за баррель

Rambler News Service03:59

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

РИА Новости26 января в 22:46

Нефть стала дешеветь на фоне распространения коронавируса

Московский Комсомолец27 января в 19:12

Brent может опуститься до $55 на фоне новостей о коронавирусе

ТАСС27 января в 09:01

Нефть упала ниже $59 впервые с конца октября 2019 года

РБК27 января в 04:30

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $58 за баррель

RT на русском27 января в 04:44

Нефть дешевеет на опасениях о коронавирусе в Китае

News.ruвчера в 00:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
Политика

Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссасхар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в документе.
РИА Новости 12:01
Политика

В МИД отреагировали на отмену визита в Россию делегации из Нидерландов

В МИД подчеркнули, что Нидерланды намеренно включили в список парламентской делегации депутата, который был признан нежелательным для Москвы из-за агрессивных высказываний в адрес России.
Москва 24 07:22
Политика

Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

Слова Владимира Зеленского, что началу Второй мировой войны послужил сговор СССР и нацистской Германии, должны быть оскорбительны для россиян, миллионов жителей стран СНГ и Украины.
РБК вчера в 05:31
Общество

ВОЗ повторно созовет заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 января повторно созовет заседание чрезвычайного комитета в связи со вспышкой коронавируса в Китае, говорится в распространенном в среду заявлении ВОЗ.
РИА Новости 11:31
Авто

За год продажи автомобилей в Петербурге упали на 4%

78.ru 04:57
Авто

Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото

Шпионские фотографии экстерьера и интерьера серийного автомобиля 2021 модельного года опубликовал портал Clien.net.
Автоновости дня 01:29
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru 09:30
Происшествия

Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

RT на русском 01:56
Религия

Протоиерея Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Бывшего настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских Ворот протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.
РБК 08:51
Общество

Главу Республики Алтай госпитализировали в Москве

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин госпитализирован в Москве из-за проблем с желудком, сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.
ТАСС 12:01
Происшествия

Военно-транспортный самолет США разбился в Ираке

Национальная служба новостей 10:23
Космос

Полярные дюны. В Финляндии открыли новый вид северного сияния

Астрономы-любители из Финляндии выявили новый вид северного сияния. Об открытии 29 января сообщил Университет Хельсинки.
Фонтанка.Ру 10:03
Общество

Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.
РИА Новости 10:39
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Футбол

Боатенг и Горецка устроили стычку на тренировке «Баварии»

Игроки «Баварии» Джером Боатенг и Леон Горецка повздорили на тренировке команды, сообщают немецкие СМИ.По информации источника, конфликт спровоцировал Горецка, совершив фол на защитнике.
Soccer.ru 12:14
Происшествия

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с автобусом

Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе «Дон» под Ростовом-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
РБК 05:37
Шоу-бизнес

Папарацци опубликовали фото Анны Курниковой накануне родов

Недавно испанские папарацци опубликовали в журнале HOLA снимки, на которых Курникова и ее возлюбленный Энрике Иглесиас катаются на яхте.
Shraibikus News 11:04
Общество

Генпрокуратура предложила реже сажать в СИЗО за нетяжкие преступления

Генеральная прокуратура РФ в среду выступила за то, чтобы заключение под стражу за преступления небольшой и средней тяжести применялось реже, чем сейчас.
РИА Новости 06:27
Общество

Вертолет Кобе Брайанта сняли на видео за полчаса до крушения

Житель Калифорнии утверждает, что снял на видео вертолет, в котором летел легендарный игрок «Лейкерс» Кобе Брайант за полчаса до крушения.
Sports.ru 02:56
Здоровье

Не пить, а производить: Учёные развенчали мифы о потреблении воды

Как пишет шведское издание Dagens Nyheter, общепринятое мнение о пользе потребления большого количества воды не более чем миф.
Царьград 04:42
Экономика

РНКБ судится с управленцами крымских «Фуршетов» за возврат кредита на 106 млн руб

Еще один иск РНКБ - к ООО "Бизнес-Юг" и ООО "Фуршет" - о взыскании задолженности на общую сумму 29,2 млн рублей Арбитражный суд Крыма оставил без движения до устранения банком нарушений, допущенных при подаче иска.
ИА Крыминформ 04:55
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
РИА Новости 06:37
Игры

В феврале подписчики PS Plus получат пять игр, включая трилогию BioShock

Sony анонсировала февральскую подборку PS Plus, которая состоит из пяти проектов: BioShock The Collection The Sims 4 Firewall Zero Hour (PlayStation VR).
Игромания.ру 11:56
Шоу-бизнес

Пенелопа Крус вышла в свет в «голом» платье

Kleo.ru 09:18
Гаджеты

Microsoft обещает обновить Windows 7

Американская компания Microsoft планирует обновить популярную операционную систему Windows 7, но далеко не для всех.
Журналистская правда 03:04
Гаджеты

MIUI 11 подтвердила Xiaomi Mi 10 Pro

Согласно утечкам информации, презентация линейки смартфонов Xiaomi Mi 10 состоится в один день вместе с презентацией Samsung Galaxy S20 11 февраля.
Ридус 10:27
Политика

Врио главы Чувашии стал Олег Николаев

Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
РБК 10:30
Шоу-бизнес

Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука

Отец рэпера Децла, Александр Толмацкий, требует проведения теста на установление отцовства своего внука Тони.
News.ru 06:06
Происшествия

Возобновлено уголовное дело против спасшего сотни детей хирурга

Следователи возобновили уголовное дело о халатности против главы отделения трансплантологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака, который спас сотни нуждающихся в пересадке почек детей.
Lenta.ru 12:45
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Газета.Ru вчера в 00:30
Как работают Яндекс.Новости?
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное