Энергетика
RT на русскомЦена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с ноября
Отмечается, что последний раз цена нефти за баррель опускалась ниже $60 1 ноября 2019 года.
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Политика
Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар
"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссасхар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в документе.
Политика
В МИД отреагировали на отмену визита в Россию делегации из Нидерландов
В МИД подчеркнули, что Нидерланды намеренно включили в список парламентской делегации депутата, который был признан нежелательным для Москвы из-за агрессивных высказываний в адрес России.
Политика
Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
Слова Владимира Зеленского, что началу Второй мировой войны послужил сговор СССР и нацистской Германии, должны быть оскорбительны для россиян, миллионов жителей стран СНГ и Украины.
Общество
ВОЗ повторно созовет заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 января повторно созовет заседание чрезвычайного комитета в связи со вспышкой коронавируса в Китае, говорится в распространенном в среду заявлении ВОЗ.
Авто
Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото
Шпионские фотографии экстерьера и интерьера серийного автомобиля 2021 модельного года опубликовал портал Clien.net.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Религия
Протоиерея Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Бывшего настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских Ворот протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.
Общество
Главу Республики Алтай госпитализировали в Москве
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин госпитализирован в Москве из-за проблем с желудком, сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.
Происшествия
Военно-транспортный самолет США разбился в Ираке
Космос
Полярные дюны. В Финляндии открыли новый вид северного сияния
Астрономы-любители из Финляндии выявили новый вид северного сияния. Об открытии 29 января сообщил Университет Хельсинки.
Общество
Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Футбол
Боатенг и Горецка устроили стычку на тренировке «Баварии»
Игроки «Баварии» Джером Боатенг и Леон Горецка повздорили на тренировке команды, сообщают немецкие СМИ.По информации источника, конфликт спровоцировал Горецка, совершив фол на защитнике.
Происшествия
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с автобусом
Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе «Дон» под Ростовом-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Шоу-бизнес
Папарацци опубликовали фото Анны Курниковой накануне родов
Недавно испанские папарацци опубликовали в журнале HOLA снимки, на которых Курникова и ее возлюбленный Энрике Иглесиас катаются на яхте.
Общество
Генпрокуратура предложила реже сажать в СИЗО за нетяжкие преступления
Генеральная прокуратура РФ в среду выступила за то, чтобы заключение под стражу за преступления небольшой и средней тяжести применялось реже, чем сейчас.
Общество
Вертолет Кобе Брайанта сняли на видео за полчаса до крушения
Житель Калифорнии утверждает, что снял на видео вертолет, в котором летел легендарный игрок «Лейкерс» Кобе Брайант за полчаса до крушения.
Здоровье
Не пить, а производить: Учёные развенчали мифы о потреблении воды
Как пишет шведское издание Dagens Nyheter, общепринятое мнение о пользе потребления большого количества воды не более чем миф.
Экономика
РНКБ судится с управленцами крымских «Фуршетов» за возврат кредита на 106 млн руб
Еще один иск РНКБ - к ООО "Бизнес-Юг" и ООО "Фуршет" - о взыскании задолженности на общую сумму 29,2 млн рублей Арбитражный суд Крыма оставил без движения до устранения банком нарушений, допущенных при подаче иска.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Игры
В феврале подписчики PS Plus получат пять игр, включая трилогию BioShock
Sony анонсировала февральскую подборку PS Plus, которая состоит из пяти проектов: BioShock The Collection The Sims 4 Firewall Zero Hour (PlayStation VR).
Гаджеты
Microsoft обещает обновить Windows 7
Американская компания Microsoft планирует обновить популярную операционную систему Windows 7, но далеко не для всех.
Гаджеты
MIUI 11 подтвердила Xiaomi Mi 10 Pro
Согласно утечкам информации, презентация линейки смартфонов Xiaomi Mi 10 состоится в один день вместе с презентацией Samsung Galaxy S20 11 февраля.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Шоу-бизнес
Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука
Отец рэпера Децла, Александр Толмацкий, требует проведения теста на установление отцовства своего внука Тони.
Происшествия
Возобновлено уголовное дело против спасшего сотни детей хирурга
Следователи возобновили уголовное дело о халатности против главы отделения трансплантологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака, который спас сотни нуждающихся в пересадке почек детей.
Общество