Энергетика
Радио SputnikЦена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась до 59,31 доллара за баррель, сообщает РИА Новости. По данным лондонской биржи ICE, нефть подешевела на 2,32%. В последний раз цена нефти Brent находилась ниже 60 долларов за баррель осенью прошлого года.
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Технологии
В России запущена первая промышленная сеть 5G
Первая промсеть 5G МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную 5G-зону частной сети LTE на заводе «Камаз» в татарстанских Набережных Челнах.
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Происшествия
На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками
На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Общество
США могут приостановить авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Белый дом рассматривает возможность приостановки авиасообщения с Китаем из-за распространения нового типа коронавируса, сообщает CNBC со ссылкой на информированные источники.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок
В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
Общество
Компания Starbucks из-за коронавируса закрыла половину кофеен в Китае
Вспышка нового типа коронавируса в Китае заставила компанию Starbucks закрыть более двух тысяч своих кофеен в этой стране.
Общество
Министр Шадаев предложил раскрыть силовикам персональные данные россиян
Специалисты издания считают инициативу об упрощении доступа для силовиков правильной, поскольку суды и сейчас достаточно редко отказывают органам в предоставлении данных россиян.
Гаджеты
Apple устранила многомесячную проблему в новых iPhone
Компания Apple выпустила обновление программного обеспечения для iPhone и iPad — iOS 13.3.1 и iPadOS 13.3.1.
Общество
Французский суд принял решение оставить Винника под стражей
Гражданин России Александр Винник, обвинённый в создании биржи криптовалют, останется под стражей во Франции, соответствующее решение 28 января принял парижский суд.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Общество
Патриарх Кирилл рассказал, как увеличить население России на 10 млн
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл убежден, что население РФ вырастет на 10 млн человек за 10 лет, если будут запрещены аборты.
Происшествия
Из-за схода вагонов с углем под Иркутском задерживаются три поезда
В связи с ликвидацией последствий схода 30 вагонов с углем на станции Мегет два поезда отправились на два часа позже от действующего расписания, еще три поезда, один из которых дальнего следования Иркутск–Усть-Илимск, задерживаются.
Спорт
Чемпионка мира из Канады оправдала положительный допинг-тест сексом
Канадскую спортсменку Лоренс Венсан-Лапуант не стали дисквалифицировать после нарушения антидопинговых правил, сообщает CBC.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Футбол
Слуцкий высмеял Тарасова после вопроса Урганта о тонущих футболистах
Ведущий Иван Ургант спросил у тренера, кого он спасет, если увидит, что в реке тонут Лионель Месси, Криштиану Роналду и Дмитрий Тарасов.
Футбол
Трансфер Эриксена в «Реал» летом заблокировал Зидан
Как сообщает As, 27-летний датчанин имел предварительное соглашение с «королевским» клубом, однако Зидан заблокировал трансфер.
Общество
В Россию вернулась советская практика «касс взаимопомощи» на работе
В Россию из-за снижения доходов населения вернулась советская практика организации на работе «касс взаимопомощи» — ежемесячных взносов в фонд из зарплат для помощи коллегам в трудных жизненных ситуациях.
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" о "встрече" Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы состоялась во Львове перед началом Второй мировой войны.
Происшествия
Захарченко намерен вернуть свои миллиарды через суд
Иск о пересмотре решения о конфискации имущества на девять млрд рублей у бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко подан в Никулинский суд Москвы.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник».
Здоровье
Доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса
Московский врач и телеведущий Александр Мясников высказал свое мнение о панике вокруг китайского коронавируса.
Армия и оружие
В Пентагоне допустили возобновление КНДР ракетных испытаний
Северная Корея может готовить новые ракетные испытания, их проведение будет расценено властями США как провокация.
Кино
Стартовали съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Мэтт Ривз объявил в Twitter о начале производства фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли.